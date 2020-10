In der Fußball-Kreisliga A hat der SV Feudingen die dritte Saisonniederlage kassiert. Grund zum Jubeln gab es dagegen bei den SF Edertal und der SG Laasphe/Niederlaasphe.

SV Feudingen - SpVg. Niederndorf 0:1 (0:1). Vor rund 100 Zuschauern kassierte der SV Feudingen auf dem heimischen Sportplatz eine bittere Niederlage: Die ersten 10 Minuten der Gastgeber waren von Unsicherheiten und Fehlern geprägt, die jedoch zu keinem Gegentor führten. Nach der Anfangsphase gestaltete sich die Partie ausgeglichen, die Gäste gingen jedoch nach einem individuellen Fehler durch einen Treffer von Nils Uebach in Führung (14.).

Benjamin Pfeifer (l.) und Feudingen unterliegen 0:1. Foto: Florian Runte

Nach der Halbzeit drängten die Feudinger auf den Ausgleich, blieben jedoch weitgehend ungefährlich. Auch nachdem der Niederndorfer Amir El-Touhan wegen eines Ellenbogenschlages gegen Benjamin Pfeiffer vom Platz geschickt wurde, gelang den in Überzahl spielenden Hausherren kein Treffer. Der Feudinger Co-Trainer Philipp Schneider ärgert sich: „Heute war mehr drin. Nach den ersten zehn Minuten waren wir die bessere Mannschaft”, bleibt jedoch auch weiterhin motiviert: “Jetzt müssen wir uns eben am Mittwoch im Wahlbach Punkte holen.”

Sportfreunde Edertal - VfB Burbach 3:1 (2:0). Gegen den VfB Burbach kamen die Sportfreunde vor 183 Zuschauern bärenstark aus der Kabine und überraschten dabei mit ihrer Aufstellung. Für Mark Wolf und Jan Philipp Dörnbach liefen Jörn Linde und Sinan Var auf. Die Umstellung machte sich gleich bezahlt, denn Var erzielte das 1:0 per Heber über den Gäste-Torwart (4.). Edertals Kapitän Marcel Bicher erhöhte kurz darauf per Freistoß auf 2:0 (10.).

Nach der Pause kippte die Partie aber und Edertal hatte gleich mehrmals Glück, dass das nun dominierende Burbach vor dem Tor nicht Zielstrebig genug agierte. Erst Marlon Hoffmann gelang der 1:2-Anschlusstreffer (59.). Auch danach wäre der Ausgleich nicht unverdient gewesen. Doch Peter Rosenblatt sicherte mit einem Freistoßtor endgültig den Sieg (90.) und sorgte für einen historischen Sonntag: Erstmals seit Vereinsgründung holten alle drei Edertaler Seniorenmannschaften drei Punkte in Raumland. Edertals Co-Trainer Steffen Linde: „Auch wenn das Spiel auf Augenhöhe war, bin ich froh, dass wir die drei Punkte hier behalten konnten.” Burbachs Trainer Tobias Rath war enttäuscht: „Den Start haben wir total verpennt, aber danach waren wir die bestimmende Mannschaft.“

SG Laasphe/Niederlaasphe - SV Fortuna Freudenberg II 3:0 (0:0). Vor 89 Zuschauern knüpfte die Spielgemeinschaft, bei denen Dominik Gerhardt im Mittelfeld sein Startelf-Debüt feierte, an ihren Erfolg aus der Vorwoche an. In der ersten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts, doch die „Orangenen“ hatten am Ende den längeren Atem.

Dominik Gerhardt (orangenes Trikot) feiert sein Startelfdebüt für Laasphe/Niederlaasphe und ein 3:1 gegen Freudenberg II. Foto: Florian Runte

Nach der Pause wusste die Fortuna-Abwehr Papa Yaw Afriyie auf dem seifigen Rasenplatz nur durch ein Foul im Strafraum zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Yannick Reichpietsch zum 1:0 (46.). und wiederholte dieses Kunststück kurze Zeit später erneut – 2:0 (61.). Marvin Wetter erzielte in einer SG-Drangphase den 3:0 Endstand. SG-Coach Christian Ruppert war sehr zufrieden: „Die Jungs haben heute alles gegeben und auch verdient gewonnen.”

TuS Deuz - SG Siegen-Giersberg 3:4 (1:2). „Nach vergangener Woche habe ich gedacht, dass es nicht noch verrückter werden kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt“, sagte Giersbergs Coach Christoph Spies. Julius Schmidt machte aus dem 2:3-Rückstand der Giersberger spät im Spiel noch einen Dreier (87./90+5). In der ersten Halbzeit trafen für die Sender-Elf Alexander Kiel (35.) und Leonard Dangendorf (43.). Für die Deuzer waren Antonio Delli Liuni (26./83.) und Christian Sting (68.) erfolgreich.

SV Setzen - FC Kreuztal 4:0 (0:0). „Ich bin in der Halbzeit direkter geworden. Die zweite Hälfte war dann auch wirklich sehr ordentlich“, resümierte Setzens Trainer Maik Wolf. Patrick Schmidt (56.), Maximilian Böcking (61.) und zweimal Sven Jurzo (84./89.) machten den Sieg perfekt.

FC Wahlbach - SV Germania Salchendorf II 3:2 (2:0). Mit einem Notaufgebot ging der FCW in dieses Spiel: „Es haben Spieler gespielt, die wirklich sehr lange keine Einsätze mehr hatten.

Dafür bin ich unfassbar stolz auf meine Mannschaft, die wirklich alles reingeworfen hat“, sagte Wahlbachs Trainer Patrick Nies, der selbst zum zwischenzeitlichen 2:0 traf (52.). Die beiden anderen Tore resultierten aus einem Doppelpack von Till Metz (23./57.). Die Germanen kamen durch Tore von Jannik Birkner (60.) und Christian Dickel (81.) nur auf 2:3 heran.

SG Hickengrund - SV Netphen 3:2 (1:1). Beim SV Netphen ist weiter der Wurm drin. Levi Uyar (4.), Colin Simmert (48.) und Florian Freund (79.) trafen für die Hicken. Für den SVN waren Janik Zöller (43.) und Tim Simon (73.) erfolgreich.

SpVg. Anzhaus./Flb. - FC Grün-Weiß Siegen 0:4 (0:2). Für Grün-Weiß Siegen trafen Ditlind Hani (25.), Alex Gigin (40.), Stavros Rizos (63.) und Albert Iberhysenaj (75.).

Siegener SC - Spfr. Obersdorf/Rödgen 4:2 (0:2). Die Gäste gingen nach zwei Treffern von Yannik Hundt (25./29.) etwas überraschend in Führung. In der zweiten Halbzeit schlug der SSC dann mit voller Wucht zurück. Fidan Kameroli (52.), Mohammed Dakouche (65.), Abukar (73.) und Florin Samoila (83.) drehten die Partie.