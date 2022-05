SF Edertal: Das Warten auf den Indoor-Spaß geht weiter

Raumland. Die Sportfreunde Edertal kommen mit ihrem Soccer-Court-Projekt nicht voran. Die Stadt Bad Berleburg macht dem Traditionsverein nun aber Hoffnung.

Auf der Jahreshauptversammlung des Fußball-A-Ligisten Sportfreunde Edertal wurden den zahlreichen Anwesenden viele Fakten präsentiert. Neben dem obligatorischen Kassenbericht und dem Ausblick auf die – coronabedingt – verspätete Jubiläumsfeier samt Spiel gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund wurden am letzten Freitagabend in Raumland und Berghausen Nägel mit Köpfen gemacht und den Anhängern in Form von Ankündigungen aufgetischt. Ein Großprojekt der Sportfreunde fand allerdings kaum Erwähnung: die Sporthalle in Raumland.

Man erinnere sich zurück: Schon im September 2021 hatte der SFE den Plan geschmiedet, in die marode Mehrzweckhalle am Raumländer Limburgstadion für ein Novum in Wittgenstein zu sorgen. Mit Hilfe von Fördermaßnahmen sollte in den Räumlichkeiten, in denen früher berauschende Sportfeste und interne Hallenturniere ausgetragen wurden, ein Indoor-Soccerfeld entstehen. Eine eigene Kunstrasenhalle also, in welcher man auch im Winter „auf grünem Geläuf“ ohne Probleme trainieren könnte. Der Traum vom eigenen, überdachten 15 mal 30 Meter großen „Bolzplatz“ vor der eigenen Haustür – er sollte für den Traditionsverein aus Raumland und Berghausen zur Realität werden. Immerhin stehen dafür knapp 380.000 Euro aus den Landes-Fördertöpfen zur Verfügung. Und eigentlich sollten die Baumaßnahmen in Raumland schon in vollem Gange sein. Das war der Stand im September des vergangenen Jahres. Seitdem gibt es allerdings keine Wasserstandsmeldungen mehr, was auch der Grund dafür ist, dass dieses Thema bei der kürzlichen Jahreshauptversammlung quasi im Vorbeigehen abgehandelt wurde. Dort kam die Erklärung, dass „Materialmangel“ das Projekt derzeit ausbremsen würde.

Das Dach hat Priorität

„Es gibt keinen neuen Stand, uns wurde nun von Seiten der Stadt mitgeteilt, dass zunächst das Dach der Halle saniert werden wird. Das hat offenbar nun erst einmal höchste Priorität“, erklärt SFE-Vorsitzender Maximilian Schmeck auf Nachfrage unserer Zeitung und schiebt nach: „Die Angebote, die wir uns damals für den Soccer-Court eingeholt haben, werden ohnehin nicht mehr aktuell sein, da die Preise sich in den vergangenen zwölf Monaten doch stark verändert haben. Gehört haben wir als Verein sonst nichts mehr.“

Die Sportfreunde waren damals auf die Stadt Bad Berleburg zugegangen und hatten den Vorschlag mit der Indoor-Kunstrasenhalle unterbreitet, was auf viel Zuspruch gestoßen war. Durch die Entscheidung, nicht den kompletten Hallenboden zu sanieren und sich auf ein 15 mal 30 Meter großes Fußballfeld mit festgeschraubten Banden und Netzen ähnlich der Soccer-Halle in Netphen zu beschränken, hätte man zusätzlich Geld sparen können. „Doch auch dann hätte man für die festgeschraubten Banden Fundamente legen müssen. Das wird wohl nun zu teuer sein, weshalb wir noch einmal wegen einer ,mobilen’ Soccer-Halle gefragt haben – sprich: mit aufstellbaren Banden, die nicht fest im Boden verankert sind. So würden wir im Kostenrahmen bleiben“, erklärt Schmeck weiter. Ob der Vorsitzende frustriert wegen der Hallen-Hängepartie sei, wollte er nicht kommentieren. Viel eher macht sich Schmeck Gedanken, wie lange die Förderpauschale für seinen Verein überhaupt noch zur Verfügung steht. Sollte hierfür ein Zeitrahmen angegeben sein, bis wann das ausgeschüttete Geld für Umbaumaßnahmen genutzt werden muss, könnte es für die Sportfreunde eng werden – ein Wegfall der Bezuschussung käme einem Supergau gleich.

Fristverlängerung möglich

„Sollte seitens der Verwaltung abzusehen sein, dass eine Frist nicht eingehalten werden kann, wird frühzeitig Kontakt mit dem Fördermittelgeber aufgenommen und ein Antrag auf Übertragung der Mittel und Verlängerung des Durchführungszeitraumes gestellt“, nimmt Manuel Spies, Abteilungsleiter Immobilienmanagement der Stadt Bad Berleburg, den Edertalern ein wenig ihre Bedenken. Er schiebt aber auf Nachfrage nach: „Gemäß Zuwendungswendungsbescheid ist der Durchführungszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 festgelegt. Ein Nachweis zur zweckentsprechenden Verwendung der Mittel hat bis zum 31.12.2026 zu erfolgen.“

Heißt: Sollte abzusehen sein, dass die Baumaßnahmen nicht rechtzeitig angefangen werden können, dann würde ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt – wegfallen würden die Fördermittel also nicht. Ob allerdings – wie von den Sportfreunden erhofft – in diesem Jahr noch Vollzug vermeldet werden kann, ist eher unwahrscheinlich. Die Stadt verweist dabei vor allem auf die Verfügbarkeit von Fachunternehmen. „Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können, hängt dann maßgeblich von den einzelnen Lieferfristen und Kapazitäten der Fachunternehmen ab.“

Zur Beschaffenheit des Soccer-Courts wären ohnehin noch weitere Abstimmungen notwendig. Der Austausch der Hallenfenster und die Dacharbeiten sollen im Sommer aber erfolgen und quasi den Grundstein des Projekts legen.

Es scheint also ein echtes Wartespiel für die Sportfreunde Edertal zu werden. Doch die Geduld könnte sich am dicken Ende mehr als auszahlen.

