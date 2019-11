SF Edertal II jubeln im Nachklang am „Grünen Tisch“

In der Fußball-Kreisliga D3 ist am Sonntag der Spitzenreiter Sportfreunde Edertal II sportlich mit einem 1:5 gegen den FC Benfe unter die Räder geraten – doch weil die Gäste zu viele Ü23-Spieler eingesetzt hatten, die zuvor bereits in der „Ersten“ aktiv waren und damit gegen die Spielordnung verstoßen hatten, wurde das Spiel mit 2:0 für Edertal II gewertet. Die Verfolger VfB Banfe II, TSV Aue-Wingeshausen II und TuS Erndtebrück III bleiben mit jeweils souverän eingefahrenen Siegen aber in Schlagdistanz zur Spitze.

Sportfreunde Edertal II - FC Benfe II 2:0 Wertung. 0:1 Steffen Six (11., Elfmeter), 0:2 Fabian Rimini (12.), 1:2 Eduard Kaiser (36.), 1:3 Jonas Neuser (41.), 1:4 Tobias Köck (58.), 1:5 Tom Oft (72.) – Denny Kick (Edertal) wegen Foulspiels/Meckerns (79.).

VfB Banfe II - TuS Volkholz 2:0 (2:0).1:0 Marvin Aurand (16.), 2:0 Nicolai Hirdler (20.).

TSV Aue-Wingeshausen II - TuS Diedenshausen II 4:1 (0:0). 1:0 Pierre Kuffner, 2:0 Nico Wahl, 2:1 Sebastian Strack, 3:1/4:1 Fabian Treude.

FC Ebenau II - TuS Erndtebrück III 1:9 (1:3).0:1 Christian Langer (16.), 0:2 Eiken Volz Fey (20., Elfmeter), 1:2 Wladislaw Andreev (28.), 1:3/1:4 Eiken Volz Fey (34., 49.), 1:5 Jannik Schön (50.), 1:6/1:7/1:8/1:9 Eiken Volz Fey (64., 72., 85., 86.).

SV Schameder II - SV Oberes Banfetal II 3:2 (2:0). 1:0 Eigentor Adrian Schönwald (13.), 2:0 Rene Schlabach (40.), 2:1 Marvin Vahland (60.), 3:1 Robin Hoffmann (62.), 3:2 Marvin Vahland (73.).

SV Feudingen III - Grün-Weiß Eschenbach 2:1 (1:0).1:0 Markus Müller (40.), 2:0 Markus Wied (56.), 2:1 Steffen Ginsberg (72.).