Vor 15 Jahren schaffte Ralf Loose mit den Sportfreunden Siegen den Aufstieg in die 2. Liga Süd. Seit 2018 arbeitet der Dortmunder in der Schweiz.

Vaduz/Winterthur/Siegen. Als wir Ralf Loose erreichen, sitzt er gerade zu Hause in Liechtenstein – in Quarantäne. Der Fußballlehrer muss hier bis zum 7. November ausharren. Kontakt zu seinen Fußballern beim Schweizer Zweitligisten FC Winterthur hält er über das Videoportal Zoom. „Wir konnten uns gerade noch mit dem Nötigsten eindecken, dann ging die Tür zu“, erzählt der 57-Jährige. Wie es so seine Art ist. Stets ein bisschen näselnd, aber erfreut darüber, „dass man sich noch mal hört...“ In Zeiten von Corona ergeht es ihm wie Millionen anderer Leidtragender.

Blicken wir also auf Erfreulicheres, werfen wir einen Blick zurück. Auf die Saison 2004/2005 in der damaligen Regionalliga Süd zum Beispiel, die Ralf Loose nach Siegen brachte. Eigentlich war bei seinem Amtsantritt bei den Sportfreunden die Regionalliga verspielt.

Ralf Loose (l.) neben Sportfreunde-Mäzen Manfred Utsch. Das Foto stammt aus dem Jahr 2007 in der zweiten Loose-Ära in Siegen. Foto: stahl

„Ich kam ja als Oberliga-Trainer“, erinnert sich der gebürtige Dortmunder, der für den BVB und Fortuna Düsseldorf insgesamt 211 Mal in der Bundesliga zum Einsatz kam. Erst nach abgelehntem Lizenzentscheid für gleich zwei Konkurrenten durften die Siegener seinerzeit die neue Saison in der Drittklassigkeit bestreiten. „Das war schon ein Glücksgefühl“, erinnert sich der Coach. Was daraus wurde? Nun, das steigerte die Fußball-Seligkeit unter dem Krönchen ins Unermessliche. Am 4. Juni 2005 um 15.20 Uhr waren die Sportfreunde unter Ralf Loose durch ein 3:2 am Böllenfalltor bei Darmstadt 98 als Vizemeister der Regionalliga Süd in die 2. Bundesliga aufgestiegen. „Das werde ich wohl nie vergessen, was da abging“, so der Mann, der im Fußball schon viel erlebt hat. 7000 Fans erwarteten die Mannschaft am Abend im Leimbachstadion, am nächsten Tag legten Autokorso und Feierlichkeiten am Unteren Schloss den Verkehr in Siegen lahm.

Aber schon vorher stand fest: Dieses ereignisreiche Wochenende sollte das vorerst letzte für den Erfolgstrainer in Siegen sein. Denn für die 2. Liga hatte Ralf Loose keinen Vertrag bei den Sportfreunden unterschrieben, die Wege trennten sich am Tag des größten Erfolgs. Groß darüber nachdenken will der Trainer heute nicht mehr – auch die gut eineinhalb Jahre, die nach dem sofortigen Abstieg noch einmal bei den Siegenern in der Regionalliga Süd folgten, sollen kein Thema mehr sein. „Aber“, so viel hat Ralf Loose aus dieser Zeit im Leimbachtal mitgenommen, „wir haben gemerkt, was hier möglich ist. Schade, dass diese Chance nicht genutzt wurde. Das Siegerland ist eigentlich für die 2. Liga geeignet.“

Erhebliche Fluktuation

Nun, das Leben als Fußball-Trainer ging für Ralf Loose weiter. FC St. Gallen, FC Augsburg, Dynamo Dresden und Preußen Münster waren die weiteren Stationen des Dortmunders, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in der Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein, in Vaduz, lebt. Erste Schweizer Liga, Zweitliga-Aufstieg mit den Sachsen, 2. Liga bei den bayrischen Schwaben, 3. Liga im Westfalenland. „Gute Vereine allesamt“, ist Ralf Loose nicht traurig, dass es nie dazu kam, auch mal einen Erstligisten im eigenen Land zu betreuen.

Eine schöne Zeit: In seiner Wohnung in Vaduz erinnert eine Collage aus Fotos und Texten an Ralf Looses Ägide in Siegen. Foto: privat

Beim FC Winterthur arbeitet Loose seit Juli 2018. „Das ist eine Art Ausbildungsverein“, weiß der gelernte Abwehrspieler, dass große finanzielle Sprünge in der immerhin sechstgrößten Stadt der Eidgenossen nicht drin sind. „Wir haben vor dieser Saison 15 Spieler abgegeben“, spricht Loose über die große Fluktuation, „und die besten noch im Winter.“ Das sei bedauerlich, aber eben nicht zu ändern.

Zur Person Als Jugendspieler feierte der Dortmunder Ralf Loose (57) seine größten internationalen Erfolge. Er wurde 1981 U18-Europameister und U20-Weltmeister. 1989 stieg er mit Fortuna Düsseldorf, 1995 mit dem FSV Frankfurt in die 2. Liga auf. Dieses Kunststück gelang dem passionierten Schachspieler als Trainer 2005 mit Siegen und 2011 mit Dynamo Dresden.

„In unserer Liga sind es die Grashoppers Zürich, Xamax Neuchatel oder auch der FC Thun, die weitaus höhere Etats haben. Aber wir halten uns ganz gut“, wirft Loose einen Blick auf die Tabelle der zehn Teams umfassenden Liga, die seinen Club nach erst fünf Spielen mit zehn Punkten auf Platz vier sieht.

Vertrag läuft am Saisonende aus

Seit zwei Wochen hat Winterthur nicht gespielt und nicht trainiert, auch am kommenden Wochenende läuft wegen eines Corona-Falls nichts. Sein Vertrag im Kanton Zürich gilt noch für diese Saison. Was dann kommt? „Wir werden sehen“, so Loose, der froh ist über die gute Zuschauer-Resonanz in Winterthur. „Wir haben hier ein tolles Stadion, eines der wenigen echten Fußball-Stadien in der Schweiz.“ Und überhaupt, die Schweiz. „Ich war 15 Jahre lang viel unterwegs“, blickt er zurück auf seine Trainerstationen, „da bin ich froh, dass ich es jetzt mal nicht so weit bis nach Hause habe“, sind die knapp 100 Kilometer von Winterthur nach Vaduz im Verhältnis eher ein Klacks.

Ralf Loose schafft 2005 den Aufstieg in die 2. Liga. Foto: Tina Stahl

Ob es denn noch Kontakte nach Siegen gibt, wollen wir wissen. „Da sind noch ein paar geblieben“, zählt Ralf Loose zum Beispiel den damaligen Mannschaftsarzt Ladislav Biro auf. Der ist von den Sportfreunden inzwischen in gleicher Funktion beim 1. FC Kaan-Marienborn gelandet. „Die sollten sich mal zusammentun...“, rät der Ex-Profi vom Borsigplatz den beiden Siegener Fußball-Protagonisten. Dass es da Bestrebungen gibt, hat Ralf Loose in der Ferne mitbekommen. „Das würde die Chancen, noch mal was zu reißen, erhöhen.“ Der Fußballlehrer weiß, wovon er spricht. Er hat miterlebt, was so abgehen kann in Siegen und was der Fußball bewegt.