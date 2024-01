SG Giersberg: Keine zwei Spiele mit derselben Formation

SG-Giersberg-Torjäger Jannik Zöller (links, hier im Duell mit Salchendorfs Torben Glaude beim 0:1 gegen Germania II) war mit sieben Treffern in der Hinrunde zwar wieder bester Torschütze, doch war seine Ausbeute schwächer als in den Jahren zuvor.

Siegen Fußball-Kreisliga A: 13 Punkte nach 14 Spielen sind für die Sender-Elf und Trainer Christoph Spies eine unbefriedigende Ausbeute.

Die SG Siegen-Giersberg ging eigentlich mit einem guten Gefühl in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A. Immerhin hatte das Team von Trainer Christoph Spies in der abgelaufenen Spielzeit das Halbfinale des Kreispokals erreicht. Das wurde zwar mit 1:5 gegen Bezirksliga-Vizemeister Fortuna Freudenberg verloren, sollte aber doch für den nötigen Schwung in Richtung Saisonstart im August sorgen.

Das war negativ

Hier startete man auch mit einem glatten 5:0 am Sender gegen die zweite Welle des TuS Erndtebrück, doch war das ein Muster ohne Wert. Denn die drei Punkte waren später wieder weg, nachdem sich die Erndebrücker vom Spielbetrieb zurückgezogen hatten. „Klar, solche Dinge treffen einen immer hart“, blickt Christoph Spies zurück, der sich dennoch in den nächsten Heimspiele über klare Erfolge freuen konnte. Aber auch die waren nach dem 1:4 gegen Niederndorf eher Makulatur.

„Wir mussten immer wieder Ausfälle kompensieren“, so Spies, der kaum einmal in zwei Spielen dieselbe Formation auf den Platz schicken konnte. Das hat die SG natürlich nicht den benötigten Rhythmus finden lassen. Folge: Am Ende des Jahres, in dem die SG Siegen-Giersberg ihren 50. Geburtstag feiern konnte, stehen nach 14 Spielen 13 Punkte auf dem Konto. „Da hatten wir uns doch einiges mehr erhofft“, so der Trainer des Team vom Sender.

Positives

Wegen der meist kleineren Blessuren und dünner Personaldecke zogen die Giersberger vier Jugendspieler in den Seniorenkader hoch. Das hatte dann allerdings zur Folge, dass die SG ihre A-Jugend vom Spielbetrieb abmelden musste. „Die Jungs haben sich schnell integriert und haben uns weitergeholfen“, freut sich der Coach über deren Entwicklung.

Beim 2:2 im letzten Spiel des Jahres beim Bezirksliga-Absteiger FC Eiserfeld war allerdings erkennbar, dass eniges mehr in der Mannschaft steckt, als es das Tabellenbild widerspiegelt. Zwar schafften es die Giersberger auch hier nicht, eine 2:0-Führung über die Zeit zu bringen, das Ergebnis sollte dennoch Mut machen. „Weiter unten rein rutschen wollen wir natürlich nicht. Ich denke schon, dass wir bei einem verbleibenden Absteiger nicht tiefer in den Sog geraten werden“, drückt Spies aus, dass man dennoch eher den Blick in die niederen Regionen wenden muss.

Der Kader

In diesem Winter stellte man sich nun etwas breiter auf. So kehrt Eigengewächs Philipp Kora von seinem Studium und dem damit verbundenen Gastspiel im münsterländischen Telgte zurück an den Giersberg. Zudem kann Christoph Spies mit Beginn der Frühjahrsrunde auf die Dienste des Ex-Erndtebrückers Karim Fallaha bauen, der zwar schon im Sommer vom Pulverwald kam, wegen der zu spät erfolgten Abmeldung im alten Jahr aber noch gesperrt blieb. „Diese Personalien stellen uns im Mittelfeld breiter auf“, erhofft sich Christoph Spies gerade im spielerischen Bereich erkennbare Fortschritte.

Die Winterpause

Ihre Testspiele bestreiten die Giersberger, die am Dienstag ihre erste Trainingseinheit absolvieren wollen, wegen Eis und Schnee und der deshalb gesperrten städtischen Plätze aber mit einer Laufeinheit starten werden, auswärts. So geht es es in die rheinland-pfälzische Nachbarschaft gegen die dortigen A-Liga-Spitzenteams Adler Niederfischbach und SG Betzdorf, ehe es am Rosengarten gegen den Bezirksligsten SuS Niedershelden geht. Christoph Spies hätte ein viertes Testspiel gern auf eigenem Platz ausgetragen, um den spielfreien Start am 18. Februar zu nutzen. Dazu kommt wegen des Dautenbacher Heimspielstarts in der B-Liga an diesem Tag gegen den TuS Alchen allerdings nicht. Die beiden Klubs teilen sich bekanntlich den Kunstrasenplatz auf dem Giersberg

So steigt man mit dem Auswärtsspiel am 25. Februar bei den Sportfreunden Edertal ins Rückrunden-Programm des neuen Jahres ein. Im Hinspiel gab es gegen die Wittgensteiner einen 3:1-Sieg. Und das erste Heimspiel führt mit dem Rangzweiten Siegener SC am 3. März dann bereits den nächsten „dicken Brocken“ an den Sender.

