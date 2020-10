SG Laasphe/Niederlaasphe holt den dritten Sieg in Serie

Bad Laasphe. Mit einem 3:2 gegen Wilnsdorf/Wilgersdorf setzt sich die SG Laasphe/Niederlaasphe ins Mittelfeld ab. Ein Spieler ist an allen Toren beteiligt.

Das war wichtig: Mit einem 3:2 (1:1) gegen den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf hat sich die SG Laasphe/Niederlaasphe ins Mittelfeld der Fußball-Kreisliga A abgesetzt. „Es war schon verdient. Wir haben wieder viele Chancen ausgelassen und die Konter schlecht ausgespielt“, berichtet René Seiferth, Sportlicher Leiter der SG.

Afriyie lässt SG Laasphe/Niederlaasphe jubeln

In einer von Beginn an sehr umkämpften Partie erzielte Papa Yaw Afriyie das 1:0 der SG, nachdem Dominik Gerhardt den Ball im Mittelfeld erobert und durchgesteckt hatte (16.). Christoph Neuser glich kurz vor der Halbzeit für die in dieser Phase stärkeren Gäste aus.

Yannik Reichpietsch erzielte per Elfmeter nach einem Foul an Afriyie das 2:1 für die „Orangenen“, ehe Wilnsdorf/Wilgersdorf durch einen direkt verwandelten Freistoß wieder ausglich. Am Ende bejubelte Laasphe/Niederlaasphe aber doch den dritten Sieg in Serie: Matchwinner war erneut Papa Yaw Afriyie mit einer starken Einzelaktion zum 3:2.