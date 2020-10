SG Siegen-Giersberg siegt wieder dramatisch

Fußball-Kreisliga A: Siegtor fällt in der 95. Minute durch einen Elfmeter. SV Setzen bleibt weiter auf Kurs. Siegener SC dreht 0:2-Rückstand.

Siegerland. Neun Spiele fanden in der Kreisliga A statt. Hier die Spiele im Überblick:

TuS Deuz - SG Siegen-Giersberg 3:4 (1:2). Mehrere Wendungen und ein Siegtor in der Nachspielzeit. Diese Begegnung hatte alles zu bieten. „Nach der vergangenen Woche habe ich gedacht, dass es nicht noch verrückter werden kann, aber ich wurde eines Besseren belehrt“, sagte Giersbergs Coach Christoph Spies. Julius Schmidt machte aus dem 2:3-Rückstand der Giersberger spät im Spiel noch einen Sieg (87./90+5). Der Siegtreffer fiel nach einem kuriosen Elfmeterpfiff, den auch Christoph Spies nicht einsehne konnte: „Ich habe im ersten Moment gar nicht verstanden, welche Aktion der Schiedsrichter bewertet.“ In der ersten Halbzeit trafen für die Sender-Elf Alexander Kiel (35.) und Leonard Dangendorf (43.). Für die tapferen und kämpferisch starken Deuzer trafen Antonio Delli Liuni (26./83.) und Christian Sting (68.).

SV Setzen - FC Kreuztal 4:0 (0:0). Eine deutliche Leistungssteigerung zeigte der Tabellenführer in der zweiten Halbzeit. „Ich bin der Halbzeit etwas direkter geworden. Nicht laut, aber klar in der Ansage, dass wir uns etwas steigern müssen. Die zweite Hälfte war dann auch wirklich sehr ordentlich. Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen und auch hinten nichts zugelassen“, resümierte Setzens Trainer Maik Wolf. Nachdem der ersten Durchgang noch torlos endete, legte die Setzener Offensivmaschine in der zweiten Halbzeit los. Patrick Schmidt (56.), Maximilian Böcking (61.) und zweimal Sven Jurzo (84./89.) machten den Sieg perfekt.

Erste englische Woche Mi., 19 Uhr: FC Wahlbach - SV Feudingen, Anzhausen/Fl. - SV Netphen, GW Siegen - Niederndorf, Siegener SC - Deuz; 19.30 Uhr: Edertal - Hickengrund, Salchendorf II - Kreuztal; 20 Uhr: SG Laasphe/Niederlaasphe - TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf. Do., 19 Uhr: Freudenberg II - Obersdorf/Rödgen; 19.30 Uhr: Burbach - Siegen-Giersberg.

FC Wahlbach - SV Germania Salchendorf II 3:2 (2:0). Mit einem Notaufgebot ging der FCW in dieses Spiel. Doch mit einer leidenschaftlichen und willensstarken Leistung behielt man die drei Punkte im südlichen Siegerland. „es haben Spieler gespielt, die wirklich sehr lange keine Einsätze mehr hatten. Dafür bin ich unfassbar stolz auf meine Mannschaft, die wirklich alles reingeworfen hat. In der zweiten Halbzeit wurde Salchendorf immer stärker, aber wir konnten den Sieg über die Zeit retten“, sagte Wahlbachs Trainer Patrick Nies, der zum zwischenzeitlichen 2:0 selbst traf (52.). Die beiden anderen Tore resultierten aus einem Doppelpack von Till Metz (23./57.). Die Germanen kamen durch Tore von Jannik Birkner (60.) und Christian Dickel (81.) nur noch auf 2:3 heran.

SG Hickengrund - SV Netphen 3:2 (1:1). Beim SV Netphen ist weiter der Wurm drin. Gegen die SG hickengrund stand man sich zum Teil wieder selbst im Weg. „Das 1:0 für Hickengrund ist ein klarer Torwartfehler, dass hat unser Keeper auch zugegeben. Danach kommen wir eigentlich sehr gut rein, haben gute Chancen, die wir aber auch nur bedingt gut ausspielen. Ein Unentschieden wäre sicherlich gerecht gewesen, aber uns fehlt gerade hinten heraus im Moment das Selbstbewusstsein und vielleicht auch das nötige Quentchen Glück“, sagte SVN-Trainer Stephan Schwarz. Levi Uyar (4.), Colin Simmert (48.) und Florian Freund (79.) trafen für die Hicken. Beim SVN waren Janik Zöller (43.) und Tim Simon (73.) erfolgreich.

Spfr. Edertal - VfB Burbach 3:1 (2:0). Burbachs Trainer Tobias Rath war nach dem Spiel leicht enttäuscht, denn es war eine vermeidbare Niederlage: „Den Start haben wir total verpennt, aber danach sind wir immer besser reingekommen und waren auch die bestimmende Mannschaft. Gerade nach unserem Anschlusstreffer war es nur noch ein Spiel auf ein Tor. Umso ärgerlicher, dass wir am Ende ohne Punkte dastehen. Die Tore von Sinan Var (4.), Marcel Bicher (10.) und Peter Rosenblatt (90.+2) sicherten den Edertalern den Sieg. Marlon Hoffman war der Torschütze aufseiten des VfB (59.).

SpVg. Anzhausen/Flb. - FC Grün-Weiß Siegen 0:4 (0:2). Ein Abseitstor der Hausherren hat die Gäste wachgerüttelt. Danach waren sie die klar bestimmende Mannschaft. „Ich bin froh, dass es endlich nochmal für Punkte gereicht hat. Das 4:0 geht auch absolut in Ordnung“, berichtete Siegens Trainer Serdar Adiller. Ditlind Hani (25.), Alex Gigin (40.), Stavros Rizos (63.) und Albert Iberhysenaj (75.).

Siegener SC - Spfr. Obersdorf/Rödgen 4:2 (0:2). Zwei verschiedene Halbzeiten im Charlottental. Die Gäste gingen nach zwei Treffern von Yannik Hundt (25./29.) etwas überraschend in Führung. In der zweiten Halbzeit schlug der SSC dann mit voller Power zurück. Fidan Kameroli (52.), Mohammed Dakouche (65.), Abukar (73.) und Florin Samoila (83.) drehten die Partie.

SG Laasphe/Niederlaasphe - SV Fortuna Freudenberg 3:0 (0:0). Die Wittgensteiner setzten sich mit einer starken zweiten Halbzeit im Duell zweier Aufsteiger durch. Yannick Reichpietschs Doppelpack (46./53.) ebnete den Weg zum Dreier. Das 3:0 legte Marvin Wetter in der 70. Minute nach.

SV Feudingen - SpVg. Niederndorf 0:1 (0:1). Das goldene Törchen für die Gäste fiel bereits in der 14. Minute. Torschütze war Niels Uebach. Nach einer Roten Karte in der 53. Minute rettete Niederndorf das 1:0 über die Zeit.