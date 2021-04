SG Wallau/Laasphe: Ein Neuanfang im zweiten Anlauf

Jann Burholt, Trainer der SG Wallau/Laasphe (Nummer 12), gibt seiner jungen Mannschaft wertvolle Tipps, um ihr Potenzial bestmöglich ausschöpfen zu können. Die einzigen beiden Saisonspiele in der Kreisliga C wurden gewonnen. Dennoch sieht der Coach noch „Luft nach oben“.

Bad Laasphe/Wallau. Die Basketballer der SG Wallau/Laasphe wollten nach ihrem Kader-Umbruch das Fundament für die Zukunft legen, werden durch Corona aber ausgebremst.

Nun hat es auch die Basketballer der SG Wallau/Laasphe getroffen. Die Spielzeit 2020/21 ist seit gestern Abend offiziell vom Hessischen Basketballverband (HBV) für beendet erklärt worden.

Ein überfälliger Schritt für SG-Trainer Jann Burholt, der mit seiner Herrenmannschaft in der Kreisliga C in der zurückliegenden Spielzeit einen Neuaufbau starten sollte, nachdem sich der Verein – aufgrund von Abgängen mehrerer Leistungsträger – dazu entschlossen hatte, in der untersten Liga zu spielen. Zuvor wirbelten die heimischen Basketballer noch in der A-Kreisliga (Gießen). Junge Nachwuchsspieler sollten an den Seniorenbasketball gewöhnt und von einem Grundgerüst an erfahrenen Spielern geleitet und getragen werden.

Was allerdings verheißungsvoll begann, wurde im Laufe des vergangenen Jahres immer mehr zur Geduldsprobe und zur Hängepartie. Corona sei Dank beendete die Burholt-Fünf gerade einmal zwei Saisonspiele und konnte in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21 noch nicht einmal Testspiele absolvieren – die Grundlage für einen echten Neustart, für einen großen Umbruch war in Bad Laasphe und Wallau also alles andere als optimal.

Nichtsdestotrotz startete die SG in neuer Umgebung verheißungsvoll in ihr „Wiederaufbaujahr“, gewann die ersten zwei Saisonspiele gegen Mehlbach (52:42) und Kirchhain II (59:55) und die Entwicklungskurve der Mannschaft zeigte in dieser kurzen Wettkampfzeit zumindest die richtige Richtung. „Das erste Spiel war schon sehr wild, gegen Kirchhain sah es dann schon besser aus. Man hat aber schon gemerkt, dass uns die Automatismen, die im Basketball eben elementar sind, noch fehlen. Deshalb würde ich den Siegen noch nicht so viel Gewichtung beimessen“, relativiert Trainer Burholt die jüngsten Erfolge. Dennoch gibt der Übungsleiter zu, dass die Chemie zwischen gestandenen Spielern und „jungen Wilden“ offenbar zu stimmen scheint. „So hätte es schon weitergehen können.“

Saison gestern offiziell beendet

Doch so ging es eben nicht weiter. Corona wütete in der Bundesrepublik, der Amateursport kam vollends zum Erliegen und die Sportstätten wurden geschlossen. Es herrschte zwangsläufig also Stagnation anstatt von Entwicklung bei den Bad Laaspher Basketballern.

Fleißiger Punktesammler: Elvir Korac (Nummer fünf) geht mit guten Leistungen bei der SG Wallau/Laasphe voran Foto: Peter Kehrle

„Bis gestern stand sogar noch im Raum, ob die Saison noch weitergeführt werden soll. Nun hat der HBV die Spielzeit offiziell beendet“, berichtet Burholt, der grundsätzlich froh ist, dass nicht noch plötzlich ein Kaltstart für seine Schützlinge ansteht.

„Es haben sich zwar alle mit Läufen und Rumpfübungen fit gehalten, aber wenn wir nun noch einmal gespielt hätten, wäre das Verletzungsrisiko unglaublich hoch gewesen“, so der 30-Jährige, der besonders den stumpfen Hallenboden und die vielen Start-, Stopp-Bewegungen des Sports als potenzielle Gefahrenherde für Blessuren ansieht. „Da muss man sich drauf vorbereiten und kann nicht guten Gewissens einfach direkt in den Wettkampf starten.“

Zu diesem Kaltstart kommt es folglich also nicht, besser macht diese Tatsache die Situation für die Basketballer allerdings auch nicht. Denn Fakt ist: Ihren Lieblingssport, ihr Hobby und ihre Leidenschaft können die SGler seit Oktober nicht in gewohntem Umfeld ausüben. Die Hallen sind und bleiben wohl auch erstmal geschlossen, an Mannschaftstraining ist nicht zu denken. Deshalb schafft sich das Burholt-Team kreative Lösungen.

Auf Asphalt zurück zu den Wurzeln

Um den Spalding überhaupt wieder in den Händen halten zu können, weichen viele Laaspher Basketballer auf Straßenkörbe aus. In Zweiergruppen oder ganz alleine werden die Bälle im Freien auf die wenigen montierten Reusen geworfen. „Um den Ball mal wieder anzufassen und ein wenig am Touch zu arbeiten, ist das ganz schön, aber ersetzt leider noch kein Training“, weiß auch Jann Burholt, der aber guter Dinge ist, dass diese basketballlose Zeit nicht zu einem Abmeldungssturm im Sommer führen wird.

„Wir werden sicher keinen an die Leichtathletik verlieren“, flüchtet sich der Trainer in Galgenhumor. Viele Spieler würden danach lechzen, wieder in der Gruppe Basketball zu spielen. Außerdem würden die älteren Spieler ohnehin nicht aus dem Kader wegbrechen. „Bei den Abiturienten kann es natürlich immer sein, dass das Studium sie im ganzen Land verteilt. Diese Entwicklung müssen wir abwarten.“

Kader bleibt wohl zusammen

Das Grundgerüst des Teams sollte aber auch für die Saison 2021/22 bestehen bleiben – bei all den Rückschlägen und den Unwägbarkeiten ein positiver Teilerfolg für die Herren der SG Wallau/Laasphe. Wie und wann der Basketball und Sport generell in Gruppen wieder ausgeübt werden kann, steht noch in den Sternen. Einen ungefähren Plan für eine ordentliche Sommervorbereitung hat Burholt aber dennoch schon ungefähr im Kopf.

„Wir werden es wohl so machen, wie in der letzten Saison und viel rausgehen. Auf dem Sportplatz in Bad Laasphe stehen Körbe, auch wenn man da aufpassen muss, vom parallel-trainierenden Fußballteam nicht abgeschossen zu werden. Wann es wieder in die Halle geht, entscheiden die Maßnahmen. Erst einmal wollen wir aber alle überhaupt mal wieder den Ball in der Hand haben.“

So verschiebt sich der Neustart der SG Wallau/Laasphe also mindestens um ein Jahr. Vielversprechende Ansätze und aussichtsreiche Strukturen haben die Basketballer allerdings bereits schon jetzt aufgebaut – nun muss „nur“ noch wieder regelmäßig gespielt werden. „Dann fangen wir den Neuanfang des Neuanfangs eben dieses Jahr an“, schmunzelt Burholt abschließend. Was wie ein Scherz klingt, ist aber wohl auch mit einer ganzen Menge Hoffnung verbunden. Denn schließlich wollen die Laaspher Basketballer eigentlich nur eins: den Ball in der Hand haben.

Die SG Wallau/Laasphe ist immer offen für neue Basketball-Interessierte. Wer Lust hat sich dem Verein anzuschließen, kann sich bei Instagram unter laasphe.basketball informieren.