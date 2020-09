SG Wallau/Laasphe feiert Auftaktsieg mit zwei Debütanten

Bad Laasphe. Für die „neue“ SG Wallau/Laasphe geht es mit viel Krampf und einem Sieg los. 51:42 heißt nach einem starken Schlussviertel bei der TG Melbach.

Start nach Maß beim Neuaufbau: Die Basketballer der SG Wallau/Laasphe, die sich zur neuen Saison in die Kreisliga C zurückgezogen haben, gewannen am Sonntag ihr erstes Saisonspiel mit 51:42 (6:4, 16:21, 30:36) bei der TG 1891 Melbach. Es war ein zäher Beginn im Wetteraukreis, denn im ersten Viertel gelangen beiden Mannschaften in Summe nur zehn Punkte.

„Das war Kampf und Krampf“, stellte SG-Trainer Jann Burholt fest. „Man merkte uns das halbe spielfreie Jahr sowie die deutlich härtere Klasse vor allem in der Halbzeit merklich an.“ Wallau/Laasphe fand nicht so recht ins Spiel, hatte mit einigen Missverständnissen zu kämpfen und lag zur Pause 16:21 hinten.

Im weiteren Verlauf – genauer: im letzten Viertel – spielte Wallau/Laasphe jedoch seine größere Erfahrung aus und riss das Spiel noch aus dem Feuer. „Melbach hat noch eine recht neue Mannschaft“, berichtete Burholt, der seinerseits mit Fynn Herrmann und Florian Tobüren zwei Neulinge aufbot.

SG Wallau/Laasphe: Maximilian Jung (13), Florian Tobüren (2), Steffen Marks, Joshua Krestel, Fynn Herrmann (6), Jann Burholt (9), Dragan Karanovic (13), Tom Grübener (8), Christian Gräser.