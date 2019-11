Gießen-Kleinlinden. Beim Tabellenzweiten TSV Klein-Linden II liegt die SG Wallau/Laasphe zunächst vorn, doch dann spielt der Favorit seine personellen Vorteile aus.

SG Wallau/Laasphe hält sich bei 57:70-Niederlage achtbar

Für die Basketballer der SG Wallau/Laasphe deutet sich mit der vierten Niederlage im fünften Spiel eine Saison an, in der es vorrangig um den Klassenerhalt in der Kreisliga A im Bezirk Gießen geht. Aktuell steht die Mannschaft auf dem vorletzten Platz, was knapp zum Klassenerhalt reichen würde. Beim Tabellenzweiten TSV Klein-Linden II präsentierte sich die Spielgemeinschaft bei einer 57:70-Niederlage nicht schlecht, blieb aber erneut ohne Punkte.

Zunächst lag die SG Wallau/Laasphe, die ohne Spielertrainer Kai Winterhoff antreten musste, bis zur Mitte des zweiten Viertels vorne. Doch dann spielte Klein-Linden II die Vorteile seines größeren Kaders klug aus, konnte besser rotieren und hatte am Ende keine „Foulprobleme“. Samstag geht es für die SG mit einem Heimspiel gegen den TV Wetzlar II weiter. Anwurf in der Sporthalle der Hauptschule ist um 20 Uhr.

SG Wallau/Laasphe: Jann Burholt (7), Tom Grübener (8), Dragan Karanovic (4), Elvir Korac (14), Joshua Krestel, Steffen Marks, Marko Petrovic (17), Farhat Salem (7).