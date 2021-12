SG Wallau/Laasphe siegt gegen Heskem II – und pausiert

Bad Laasphe. Der hessische Basketball-Verband setzt den Spielbetrieb vorerst aus. Ein Spieler der SG Wallau/Laasphe überragt beim Sieg gegen den RSV Heskem II

Zweiter Heimsieg in Folge: Mit einem 80:75 (19:15, 30:34, 63:47) gegen den RSV Heskem II haben die Basketballer der SG Wallau/Laasphe den letzten Tabellenplatz in der Kreisliga C abgegeben.

In einem für diese Klasse sehr schnellem Spiel führte Wallau/Laasphe während des dritten Viertels schon mit 19 Punkten, ließ dann aber nach – am Ende wurde es noch mal richtig spannend. Trotz der Ausfälle von fünf Spielern, darunter einige Leistungsträger, setzte sich die SG durch. „Bedanken können wir uns vor allem bei den Jungs aus der U18, die vorher schon gespielt haben und dann noch mal alles rausgehauen haben“, sagt Trainer Jann Burholt. Einen Sahnetag erwischte allen voran Colin Michel aus Hommertshausen mit satten 24 Punkten.

Wegen der aktuellen Dynamik der Coronapandemie hat der Hessische Basketball eine Unterbrechung des Spielbetriebs bis vorerst zum 14. Januar 2022 beschlossen.

SG Wallau/Laasphe: Jann Burholt (20), Colin Michel (24), Jan Spies, Steffen Marks, Yannik Pfeil (17), Matti Sindermann (17), Benediks Willingshöfer, Joshua Krestel (2).

