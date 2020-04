Sieg für die Bierdörfler, Saures für die Nutellastädter

Zwei Dörfer, zwei Brauereien, eine Fußballmannschaft: Bei den Bierdörflern der Sportfreunde Eichen/Krombach waren in der Vergangenheit Kopfschmerzen bei der Meisterfeier vorprogrammiert. 2017 wurde die letzte Charge Eichener gebraut, nun gibt es in der Kabine nur noch eine Sorte.

Die Suche nach Synonymen sorgt in Sportberichten für Kuriositäten. Die Ersatzwörter in Texten zur Leibesertüchtigung sind teils wunderlich.

Der Hang zur Verwendung von Synonymen bringt dem Sportjournalismus immer wieder Spott bei Sprachwissenschaftlern und -pflegern ein. Um den Leser bei Stücken in Länge eines Länderspielberichts nicht fünfzehnmal mit dem gleichen Vereinsnamen zu traktieren, rückt an dessen Stelle eine bezeichnende Eigenschaft – oder das, was der Schreiber dafür hält. Aus den Spielern der SG Laasphe/Niederlaasphe werden dann beispielsweise die Lahnstädter, was im Zusammenhang der heimischen Kreisliga gut funktioniert. Eine Verwechslung mit den vielen anderen Lahnstädtern wäre erst ab der 3. Liga möglich, denn die sind ja in Hessen und Rheinland-Pfalz beheimatet.

Gefährlich wird es, wenn der Leser verwirrt wird. Ob außerhalb des Ruhrgebiets jeder die Bezeichnung „Mondstädter“ dem DSC Wanne-Eickel zuordnen kann, ist fraglich. Das namensstiftende Schlagerlied „Der Mond von Wanne-Eickel“ wurde 1962 veröffentlicht. Damals waren Radios noch so groß wie heute Handgepäckkoffer.

Klutertstädter gegen die Pulverwald-Elf

Trifft der TuS Erndtebrück auf den TuS Ennepetal, scheiden „TuS“ und „die Blau-Weißen“ als Synonyme aus, denn sie treffen jeweils auf beide zu. Gängig ist für die Ennepetaler der Rufname „Klutertstädter“ – doch wer kennt schon die Klutert, ein unterirdisch verlaufendes Rinnsal? Und wer, bitteschön, weiß in Ennepetal, dass in Erndtebrück im 20. Jahrhundert Schießpulver am Pulverwald produziert wurde?

Ein Stück weit auf die Schüppe (oder Schippe) nimmt sich der Reporter, wenn er von Strumpfstädtern (Schmallenberg), Bierdörflern (Eichen/Krombach) oder den Leuchtenstädtern (Neheim) berichtet. Dem Kollegen von der Oberhessischen Presse unterstellen wir reichlich Spaß in den Backen, als er im Vorbericht zum Spiel von Eintracht Stadtallendorf im Titel fragte: „Wieder Saures für die Nutellastädter?“

