Siegen Sentinels: Die Vorbereitung für 2021 läuft

Das Frühjahr 2021 scheint für viele noch in sehr weiter Ferne, für die American Footballer der Siegen Sentinels aber keineswegs. Die Vorbereitung für die Saison 2021 läuft in vollem Gange, soweit man dies während des aktuellen Lockdowns sagen kann. „Natürlich ist es sehr schade, dass wir in den vergangenen Monaten nicht viel machen konnten, aber deswegen gehen wir umso motivierter in die kommende Saison“, sagt Trainer Tim Burmeister, der sowohl die Herren als auch die Jugend betreut.

In der aktuellen Situation setzt das Trainerteam um Burmeister viel auf Online-Training. Das Cyber-Training wird von den Sentinels auch sehr gut angenommen. Darüber hinaus gibt es es für die Herrenmannschaft noch eine Taktikschulung pro Woche, was ebenfalls in Form einer Videokonferenz stattfindet. „Für Taktikschulung ist dieses Format wirklich super und so bekommen die Jungs neben dem Athletiktraining noch ein bisschen footballspezifischen Content mit auf den Weg“, sagt Tim Burmeister.

Weiter auf Head-Coach-Suche

Abseits davon läuft im Verein auch schon die Planung für die Spielzeit 2021, die im Frühjahr starten soll. Zur Zeit gehen die Verantwortlichen der Sentinels auch von einem Start nach Ostern aus und planen dafür. „Sobald es wieder möglich ist, wollen wir auch wieder ins normale Training einsteigen. Die Hallensaison haben wir aber schon gecancelled, so dass wir natürlich auch wetterabhängig sind“, sagt Tim Burmeister. Für das Training haben die Sentinels auch allerhand neue Ausrüstung besorgt. „Wir haben nun mehr Möglichkeiten im Training, wenn es denn wieder stattfinden kann“, so Tim Burmeister.

Allerdings gibt es auch immer noch nichts Neues bei der Head-Coach-Suche. Bislang wird das Team immer noch von Tim Burmeister (Offense) und Florian Theile (Defense) gecoacht. „Wir sind weiter intensiv auf der Suche, allerdings ist das Pandemiegeschehen nicht förderlich“, berichtet Tim Burmeister, der sich über Unterstützung freuen würde.

Personeller Umbruch

Darüber hinaus haben die Wächter des Krönchens auch einen personellen Umbruch zu meistern. Einige Spieler, die den Verein in den vergangenen Jahren mitgeprägt haben, haben den Verein über den Sommer hinweg verlassen. Allen voran Quarterback Frederik Stahl. „Wir haben schon einiges an Erfahrung verloren. Aber ich sehe das auch als Möglichkeit, dass sich jetzt andere Jungs in den Vordergrund spielen und ihre Chance nutzen können“, sieht Tim Burmeister die Personalsituation gelassen.

Das Ziel des Vereins ist es, den Klassenerhalt in der kommenden Saison anzustreben. Es wäre das erste Mal, dass die Sentinels über eine Saison hinaus in der Oberliga NRW verbleiben würden.