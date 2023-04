Fußball-Oberliga Siegen: Sportfreunde nach 1:3 in Delbrück am Ende

Delbrück. Tiefer geht der Fall nicht mehr. Die Sportfreunde Siegen sind nach dem 1:3 im Kellerduell in Delbrück auf dem letzten Platz angekommen.

Wenn es im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Oberliga eine Mannschaft gibt, die Profil zeigt, dann ist dies der Delbrücker SC. Mit dem 3:1 (1:0) gegen die Siegener Sportfreunde sammelten die Mannen von Trainer Detlev Dammeier aus den letzten sechs nicht verlorenen Spielen nun schon 14 Punkte ein und haben sich ein Drei-Zähler-Polster gegenüber den auf den letzten Tabellenplatz gesunkenen Siegenern erarbeitet.

Bei dieser Betrachtung bleibt kein Auge trocken, denn in Sachen Profil gibt es aus Sportfreunde-Sicht keine auch nur annähernde Ähnlichkeit mit dem der Gastgeber vom Sonntag. Dabei galt der zu Beginn der Rückrunde bereits als sicherer Absteiger - übrigens genau wie der TuS Ennepetal. Beide lagen nach 17 Spieltagen abgeschlagen mit 13 Pünktchen auf den Abstiegsplätzen und haben nun 29 (Delbrück) bzw. 34 (Ennepetal) vorzuweisen. Die Sportfreunde hatten zum genannten Zeitpunkt drei Punkte mehr. Sollte es wirklich einen „Helmes-Effekt“ bei der Übernahme des Traineramtes durch den Ex-Nationalspieler vom zurückgetretenen Lirian Gerguri gegeben haben, so ist der längst verpufft.

Die „Alten“ richten es auch nicht

In Delbrück waren am Sonntag keine zwei Minuten gespielt, als es schon den Rückstand zu verkraften galt. Maximilian Helf düpierte die Siegener Abwehr, machte das 1:0. Und wer weiß, wie schwer sich die Sportfreunde tun, wenn es gilt, Rückstände aufzuholen oder überhaupt ein Tor zu erzielen, dem schwante schon jetzt Böses. Nun, es gab die eine oder andere Offensivaktion, doch auch die von Beginn an spielenden Aykut Soyak, Michél Harrer oder Marcel Mosch fanden den Weg zum Ausgleich nicht. Wie angekündigt, hatte Patrick Helmes die jungen Spieler allesamt auf die Bank gesetzt, nach und nach brachte er dann aber doch Malik Hodroj, Leon Pursian, Marius Zentler und Benit Dinaj - übrigens neben Arda Nebi, dessen Formschwäche der vergangenen Wochen ebenfalls eine Denkpause rechtfertigte.

Das alles aber brachte nicht den gewünschten Effekt. Vielmehr liefen die Siegener nach etwas mehr als einer Stunde in den Doppelpack der effektiven Ostwestfalen. Jannik Tödtmann (61.) und Lennard Wolf (64.) bringen die Delbrücker uneinholbar in Front. Die hatten nach dem 1:0 den Laden hinten dicht gemacht, ihr Heil in Kontern gesucht. Gegen harmlose Siegener reichte das. Der Nebi-Treffer fünf Minuten vor Schluss war nicht mehr als Ergebnis-Kosmetik.

Gemeinsam mit dem TuS Erndtebrück ziert Siegen-Wittgenstein jetzt die Abstiegsränge. Und die Frage, wie man die jetzt wieder zu verlassen gedenkt, dürfte mittlerweile unbeantwortet bleiben.

Sportfreunde Siegen: Thies - Krämer (37. Hodroj), Filipzik, Hilchenbach, Sato - Busik (57. Pursian), Mosch (67. Zentler), Soyak - Fünfsinn (67. Dinaj), Harrer, Huber (77. Nebi).

