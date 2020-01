Beim B-Liga-Spiel des SSV Sohlbach-Buchen gegen den Siegener SC II rastet ein SSC-Spieler aus. Er wird dafür vom Kreissportgericht lange gesperrt.

Siegener SC II: Zweijährige Sperre und Bewährung für Spieler

Siegen-Wittgenstein. Die Zahl der Spielabbrüche als Folge von Schiedsrichterbeleidigungen oder tätlichen Angriffen auf den Spielleiter halten sich im FLVW-Kreis Siegen-Wittgenstein im Vergleich zu anderen Regionen in Grenzen. „Das ist aus unserer Sicht natürlich erfreulich. Wir sind froh, dass es bei uns bislang eher ruhig ist“, so Kreisvorsitzender Marco Michel.

Dennoch gibt es auch in den heimischen Kreisligen immer mal wieder negative Ausreißer. Das, was das Kreissportgericht (KSG) unter dem Vorsitz von Rüdiger Böhl (Dotzlar) aber jetzt verhandeln und entscheiden musste, ging weit über das „übliche“ Maß hinaus. Es wurden nämlich drakonische Strafen ausgesprochen.

FALL1

Es passierte am 1. Dezember 2019 auf dem Sportplatz in Buchen. Im für den Abstiegskampf wichtigen Spiel der Kreisliga B1 stehen sich der SSV Sohlbach-Buchen und der Siegener SC II gegenüber. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen, es steht 2:2. Wegen Meckerns sieht ein SSC-Spieler von Schiedsrichter Zeki Güngör die gelbe Karte. In der dreiminütigen Nachspielzeit schießt Sohlbach-Buchen das 3:2-Siegtor – ein Treffer, der den verwarnten SSC-Kicker ausrasten lässt.

Massive Beleidigungen

„Er hatte vorher ein Sohlbacher Foulspiel gesehen, das der Referee nicht geahndet hatte“, sagte Marco Michel, Augen- und Ohrenzeuge der KSG-Verhandlung. Der türkisch stämmige SSC-Spieler protestierte bei Güngör – natürlich ohne Erfolg, aber dafür mit Konsequenzen für ihn, denn der Schiedsrichter zückte die gelb-rote Karte, um danach vom Spieler bedrängt zu werden. Seinen Teamkameraden gelang es in der Folge nicht, den Spieler auf Abstand zu bringen. Der riss sich los und drückte Güngor die flache Hand ins Gesicht. Der Schiedsrichter reagierte nach dieser Tätlichkeit mit dem sofortigen Spielabbruch, habe sich danach aber Hasstiraden des SSC-Spielers in türkischer Sprache ausgesetzt gesehen, wie er in der Verhandlung sagte. Unter dem Schutz der SSV-Ordner erreichte Güngör seine Umkleidekabine, duschte und verließ später die Sportanlage. Die Polizei wurde nicht alarmiert.

„Es waren extreme Beleidigungen und sogar Bedrohungen“, so Marco Michel. Entsprechend drastisch waren die vom KSG verhängten Strafen. Der Kicker, der bei der Verhandlung anwesend war und die Vorwürfe einräumte, wurde für zwei Jahre bis zum 1. Dezember 2021 gesperrt. Und: Die Vollstreckung der Strafsperre wird ab dem 2. Juni 2021 für den verbleibenden Zeitraum bis Anfang Dezember (183 Tage) zur Bewährung ausgesetzt.

Bewährungszeit verdoppelt

Die gesamte Bewährungszeit beträgt aber ein Jahr, endet also erst am 2. Juni 2022. Erstmals sprach das KSG Siegen-Wittgenstein solch eine Bewährungszeit aus Der Verurteilte muss zudem 250 Euro an die Kreiskasse zahlen. „Ich denke aber nicht, dass das Kreissportgericht mit diesem harten Urteil ein Exempel statuieren wollte. Das würde den Einzelfällen nicht gerecht“, so Marco Michel.

Wegen verschuldeten Spielabbruchs wurde dem Siegener SC eine Geldstrafe in Höhe von 150 Euro aufgebrummt und die Partie mit drei Punkten und 2:0 Toren für Sohlbach-Buchen gewertet.

FALL 2

Eine kürzere, aber dennoch beachtliche Zeit, über sein Vergehen nachzudenken, hat ein Spieler von Anadolu Türk Spor Neunkirchen II. Ihn sperrte das KSG in seiner jüngsten Sitzung bis zum 9. Januar 2021. Zudem darf er für die Dauer von einem Jahr keine Funktion im DFB, in den Regional- und Landesverbänden sowie im Verein ausüben.

Das Sportgericht sah es als erwiesen an, dass der Anadolu-Spieler in der D-Liga-Partie seiner Mannschaft am 10. November 2019 beim TSV Siegen II Schiedsrichter Peter Kämpf tätlich angegriffen hatte. Das Spiel gewann Siegen mit 3:0.