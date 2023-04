Sieger: Johanna Stockschläder, Steffen Mengel, EJOT-Männer

Siegen-Wittgenstein. Volles Haus bei der 38. Sportlerehrung dieser Zeitung im Restaurant Siegerlandhalle. Das sind die Sieger und Platzierten. Mit Fotostrecke.

Der „Funkturm aus Holzhausen“ ist am Freitagabend in der „Ewigen Bestenliste“ der Sportlerwahl unserer Zeitung auf den zweiten Platz vorgerückt: Zum fünften Mal wurde Tischtennisprofi Steffen Mengel zum „Sportler des Jahres“ gewählt und dafür im Restaurant der Siegerlandhalle geehrt. Der 34-Jährige hatte sich es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit seinen Eltern die „Insignien“ persönlich in Empfang zu nehmen. Nach zwei entbehrungsreichen, von langwierigen Verletzungen geprägten Jahren kam 2022 für den Wahl-Düsseldorfer einem Comeback-Jahr mit vielen tollen Erfolgen gleich. Bei den Deutschen Meisterschaften in Saarbrücken überraschte er mit Platz drei im Einzel und stand für seinen Verein, den Bundesligisten Post SV Mühlhausen, in vielen Partien erfolgreich an der Platte.

Peter Lemm (Krombacher), Falk Heinrichs (KSB) und Thomas Heuschkel (2. Bürgermeister Burbach) ehrten den „Sportler des Jahres 2022“, Steffen Mengel. Foto: Carsten Loos / WP

Eigentlich hätte Steffen Mengel bei einem Turnier im türkischen Antalya spielen sollen, „doch der Rücken zwickt. Ich habe einen eingeklemmten Nerv“, berichtete der fast zwei Meter lange Zelluloid-Artist. Im Gespräch mit Moderator Karl-Heinz Messerschmidt, der Mengels Karriere quasi seit Kindesbeinen begleitet, strahlte der inzwischen zweifache Familienvater für die Zukunft viel Zuversicht aus: „Ich gehe davon aus, dass ich schon bald wieder bei 100 Prozent bin. Ich bin Vollprofi und habe vor, noch viele Jahre auf diesem Niveau zu spielen.“ Der Applaus der Gäste war ihm gewiss.

Spektakuläre Motorrad-Einlage: Trial-Fahrerin Sophia ter Jung. Foto: Carsten Loos / WP

Gerade mal halb so alt wie Steffen Mengel ist der Zweite der Sportlerwahl 2022: Dominic Klein gilt als eines der größten Ju-Jutsu-Talente in Deutschland. Der Kredenbacher, schon jetzt ein Modellathlet, räumte im Vorjahr fast alles von der Matte, was sich ihm in den Weg stellte. Höhepunkt: Der Gewinn des Weltmeistertitels In der U18-Fightingklasse plus 81 kg in Abu Dhabi. Klein berichtete von seinem enormen Trainingsaufwand, den er für seinen Sport betreibt. „Dieses Jahr ist die WM in Kasachstan mein großer Höhepunkt.“

Fotostrecke- Die schönsten Bilder von der 38. Sportlerehrung Fotostrecke- Die schönsten Bilder von der 38. Sportlerehrung 38. Sportlerehrung im Restaurant Siegerlandhalle Foto: Carsten Loos / WP

Während sich Steffen Mengel bereits von 2013 bis 2016 in die Siegerliste als „Sportler des Jahres“ eintragen lassen durfte, gab es bei den Sportlerinnen 2022 ein Debüt auf dem obersten Treppchen: Handballspielerin Johanna Stockschläder ist nach Platz zwei im Vorjahr jetzt erstmals „Sportlerin des Jahres“. Die Gernsdorferin ist nicht nur in ihrem Verein, dem Thüringer HC, eine feste Größe auf der Linksaußenposition, sondern auch in der Nationalmannschaft.

Ulla Belz (KSB, rechts) mit Katharina Dombaj, der Cousine der „Sportlerin des Jahres 2022“, Johanna Stockschläder. Foto: Carsten Loos / WP

Bei der EM im Spätherbst erfüllten sich die Wünsche mit Platz sieben allerdings nicht. Weil die 28-Jährige von ihrem Trainer in Erfurt kein frei bekam, nahm Johannas Cousine und „beste Freundin“, Katharina Dombaj aus Irmgarteichen, Pokale, Urkunde und Geschenke entgegen.

Für Titelverteidigerin Lilian Weiken reichte es diesmal zu Platz zwei: Die Ju-Jutsu-Ka von der Judo-Vereinigung Siegerland gewann im Vorjahr die Silbermedaille in der Fightingklasse bis 63 kg bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi und kehrte von den „World Games“ aus Birmingham/USA mit „Bronze“ zurück. Die erste Nachwuchssportlerin unserer Zeitung (2011) lebt seit kurzem in Würzburg, kämpft aber weiter für die Judo-Vereinigung Siegerland. Am Freitag wurde sie von ihrem Vereinstrainer, der Ju-Jutsu-Legende Dieter Kuhl, vertreten.

Ulla Belz (rechts), kommissarische Vorsitzende des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein, mit den EJOT-Vertretern Claudia und Heiner Stötzel sowie Olaf Kohn. Foto: Carsten Loos / WP

Seit 17 (!) Jahren wechseln sich in der Mannschaftswertung die Buschhüttener Triathleten, die Ferndorfer Handballer und die Kunstturner der Siegerländer KV als Sieger ab. Warum sollte es 2022 anders sein? Platz eins ging klar an die Männer-Mannschaft vom EJOT-Team TV Buschhütten. Übrigens zum insgesamt 13. Mal seit 2000. Da kann von solch einer Dominanz gesprochen werden, die das Team auch in der Bundesliga-Saison 2022 demonstrierte: Vier von fünf Rennen wurden nämlich gewonnen, der zuvor an das Hylo Team Saar verlorenen Bundesliga-Meistertitel zurückerobert. Für Olaf Kohn, den ersten Vorsitzenden des TVG „Germania“ Buschhütten, ist auch im Jahr des Abschieds des Manager-Ehepaares Rainer und Sabine Jung klar: „Wir werden so angreifen, dass wir wieder ganz vorne stehen.“

Solche Ziele haben sich für den 1. FC Kaan-Marienborn zum Bedauern vieler Fußballfans in der Region mit dem angekündigten Rückzug aus der Regionalliga West auf lange Sicht erledigt. Dennoch oder gerade deshalb: Für ihren zweiten Platz in der Mannschaftswertung durften Trainer Thorsten Nehrbauer, Sportlicher Leiter Jochen Trilling und weitere Vereinsvertreter besonders viel aufmunternden,Mut machenden Applaus entgegennehmen.

Die Gäste vom 1. FC Kaan-Marienborn mit Günter Zimmermann (links, Sparkasse Siegen) und Steffen Schwab (WP/WR-Redaktionsleiter Siegen). Foto: Carsten Loos / WP

„Solch ein Abschneiden bei dieser Wahl ist Balsam für die geschundene Seele“, sagte Thorsten Nehrbauer, der bedauerte, „dass es mit dem großen Fußball in Siegen nicht weiter geht.“ Zwar seien „unsere 25 Spieler zum 1. Juli arbeitslos, doch alle werden für andere Vereine sehr interessant sein.“

Sportlerinnen

1. und damit Sportlerin des Jahres 2022:

Johanna Stockschläder (Handball/Thüringer HC)

2. Lilian Weiken (Ju-Jutsu/Judo-Vereinigung Siegerland)

3. Ina Kaplan (Billard/BC Siegtal 89)

4. Brenda Cataria-Byll (Leichtathletik/LG Olympia Dortmund)

5. Gabi Müller-Scherzant (Laufsport/TuS Deuz)

6. Sophia ter Jung (Trialsport/MSC „Freier Grund“ Neunkirchen)

7. Linnea Kristin Schnerr (Sportschießen/Schützenverein Littfeld)

8. Annika Horbach (Badminton/TSV Trittau)

9. Lili Bultmann (Biathlon/VfL Bad Berleburg)

Sportler

1. und damit Sportler des Jahres 2022: Steffen Mengel (Tischtennis/Post SV Mühlhausen)

2. Dominic Klein (Ju-Jutsu/Judo-Vereinigung Siegerland)

3. Torben Blech (Leichtathletik/TSV Bayer 04 Leverkusen)

4. Till Marburger (Leichtathletik/LG Olympia Dortmund)

5. Jonas Hoffmann (Crossduathlon, Triathlon/Racextract Racing Team) und Jonas Schreiber (Judo/SU Witten-Annen)

7. Werner Stöcker (Laufsport/LG Wittgenstein)

8. Maxim Orlov (Handball/1. VfL Potsdam)

9. Christian Textor (Mountainbike/MTB Siegerland)

10. Henri Schlund (Leichtathletik/TSV Bayer 04 Leverkusen)

11. Jan Stölben (Skilanglauf/Skiklub Wunderthausen)

12. Lukas Wied (Nordische Kombination/SC Rückershausen)

13. Kevin Kölsch (Motorradsport/MSC „Freier Grund“ Neunkirchen)

14. Matthias Dreisbach (Sportschießen/SV Girkhausen)

15. Philipp König (Roundnet/VC 73 Freudenberg)

16. Dr. Eberhard Linke (Leichtathletik-Senioren/LG Kindelsberg Kreuztal)

Mannschaften

1. und damit Mannschaft des Jahres 2022: EJOT-Team TV Buschütten Männer (Triathlon)

2. 1. FC Kaan-Marienborn (Fußball)

3. TuS Ferndorf (Handball)

4. EJOT-Team TV Buschhütten Frauen (Triathlon)

5. LG Kindelsberg Kreuztal (Leichtathletik-Senioren M40/50)

6. Sportfreunde Siegen U17 (Fußball)

7. Stölben/Hartmann (Skilanglauf)

8. TC RW Laasphe (Tennis-Senioren M40)

