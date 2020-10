Siegerländer KV: Ein herausragender Dario Sissakis

Dreis-Tiefenbach. Wenn ein Sportler für fast die Hälfte des Erfolgs der gesamten Mannschaft verantwortlich zeichnet, dann kann getrost vom „Mann des Abends“ gesprochen werden. Diesen hatte am Samstag die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) in ihren Reihen. Sein Name: Dario Sissakis!

Der 22-Jährige steuerte beim 49:21-Sieg der SKV im zweiten Bundesliga-Wettkampf in der Gruppe A gegen Eintracht Frankfurt sage und schreibe 21 Punkte bei und gewann damit die Top Scorer-Wertung in überlegener Manier. Erstmals bestritt Sissakis einen Sechskampf, weil er für seinen Berliner Kollegen Philipp Herder in die Bresche springen musste. „Herdi“, die langjährige Nummer eins der SKV, klagte im Vorfeld über Schulterschmerzen, reduzierte sein Programm auf zwei Geräte und an denen auch den Schwierigkeitsgrad.

Bundesliga-Debüt für Mattis Eckstein

SKV-Mannschaftsverantwortliche Heinz Rohleder, eigentlich keiner, der individuelle Leistungen im positiven wie negativen heraushebt, machte bei Dario Sissakis eine Ausnahme: „Du bekommst von mir heute den Ritterschlag, aber auch die anderen haben ihr Ding gemacht.“

Zum Beispiel Fabian Lotz. Der Gießener setzte den Start in den Wettkampf zwar mächtig in den Sand, steigerte sich aber enorm und legte gegen Ende eine blitzsaubere Reckübung hin, die auch bei seinem persönlichen Trainer, Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, mächtigen Beifall auslöste. Sein Bundesliga-Debüt feierte Mattis Eckstein. Der 20-jährige Birlenbacher kam am Sprung zum Einsatz, löste die undankbare Aufgabe gegen den Ukrainer Petro Pakhniuk, gut, verlor das Duell zwar mit 0:4-Scorepunkten, zeigte aller Nervosität zum Trotz aber einen gelungenen Sprung.

Ganz starke Leistung am Reck: Fabian Lotz. Foto: Edwin Owen

Petro Pakhniuk war übrigens der einzige ausländischen Topturner im Team der Hessen, die dadurch aber auf einem viel höheren Niveau turnten als eine Woche zuvor gegen den SC Cottbus. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir alle Geräte gewinnen“, räumte Heinz Rohleder ein – und in der Tat war es bei ein, zwei Geräten durchaus knapp.

Boden

Am Auftaktgerät wurde die SKV ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Brite Courtney Tulloch, der viel besser turnte als gegen Straubenhardt, und Daris Sissakis gewannen ihre Duelle gegen Niklas Neuhäusel bzw. Peter Seufert jeweils 4:0, während Petro Pakhniuk klar gegen Andreas Jurzo, der die Fläche nach der ersten Bahn kurz hatte verlassen müssen, gewann. Weil Nico Ermert im vierten Duell Frankfurts Neuzugang Lewis Trebing aber einen Punkt abnahm, ging der Boden mit 9:4 an die Siegerländer.

Seitpferd

Fabian Lotz setzte seine Übung in den Sand, verlor 0:4 gegen Niklas Neuhäusel. Daniel Uhlig holte gegen Lewis Trebing drei Punkte auf, der Slowene Saso Bertoncelj hielt im Vergleich mit Mehrkämpfer Petro Pakhniuk ein 0:0. So lag es an Dario Sassikis, das Seitpferd für die SKV zu „retten“ – und das gelang. Der Soldat turnte gegen Alexander Winter so sicher, dass die zwei gewonnenen Punkte zum knappen 5:4-Gerätsieg reichten.

Ringe

Philipp Herder – trotz abgespeckter Übung – mit zwei und Dario Sissakis mit erneut vier Punkten legten für die SKV ein Polster vor. Fabian Lotz hatte gegen Petro Pakhniuk ebenso keine Chance wie dessen Teamkollege Lewis Trebing gegen das britische Ringe-Wunder Courtney Tulloch, der mit 14,50 Punkten einmal mehr die höchste Tageswertung der Siegerländer schaffte, die dieses dritte Gerät mit 11:4 für sich entschieden und mit einem klaren 25:12 in die zweite Runde gingen.

Sprung

Courtney Tulloch stellte auch an seinem zweiten Lieblingsgerät seine Klasse unter Beweis, ehe Dario Sissakis das dritte seiner vier Duelle mit 4:0-Punkten gewann – diesmal mit der für herausragenden Wertung von 14,15 Punkten gegen den Frankfurter Lasse Kleinstück.

Andreas Jurzo machte wieder sein Ding (3:0), bevor Mattis Eckstein trotz guter Vorstellung die Stärke von Petro Pakhniuk anerkennen musste. Der Gerätsieg (11:4) war der SKV aber nicht mehr zu nehmen.

Barren

Hier buchten Philipp Herder und Daniel Uhlig jeweils einen Zähler. Dario Sissakis hatte noch genügend Kraft und Kondition, um den Zweikampf gegen den aus den Ausgangswerten her höher einzustufenden Lewis Trebing gleich mit 4:0 für sich zu entscheiden. Dann kam Fabian Lotz, der Petro Pakhniuk nach einer famosen Vorstellung, bei der nur der Ausfallschritt beim Abgang ein kleiner Schönheitsfehler war, ein beachtliches 0:0 abtrotzte.

Reck

Und der Lehrer packte sogar noch was drauf: Im letzten Duell des Abends wurde seine fehlerfreie Reckübung mit 14,10 Punkten und einem 5:0 gegen Lasse Kleinstück belohnt. Lotz sicherte der SKV damit auch den Sieg am letzten Gerät, an dem die Gastgeber sogar mit 0:5 hinten lagen, ehe – wer auch sonst – Dario Sissakis für die ersten Punkte gesorgt und seinen überragenden Wettkampf damit abgerundet hatte.