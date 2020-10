Siegerländer KV: Urteil sorgt bei SKV für Irritationen

Dreis-Tiefenbach. Am Samstag tritt die Bundesliga-Mannschaft der Siegerländer KV zum dritten und letzten Wettkampf der Gruppe A beim SC Cottbus an und kann aus eigener Kraft das Ticket für das Halbfinale am 21. November buchen, wenn sie in der Lausitz gewinnt oder im Fall der Niederlage mindestens zwei der sechs Geräte für sich entscheidet. Die SKV hat es also in der eigenen Hand, ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft der Deutschen Turn-Liga (DTL) vorzustoßen.

So weit, so gut. Trotz dieser günstigen Ausgangslage, die sich die SKV durch die überzeugenden Heimsiege über den Deutschen Meister KTV Straubenhardt und Aufsteiger Eintracht Frankfurt verdient hat, gibt es in Dreis-Tiefenbach Irritationen über die Vorgehensweise der DTL-Männerabteilung. Die hat am Montagabend den am Samstag ausgefallenen Parallelwettkampf zwischen Straubenhardt und Cottbus mit 12:0 Gerätpunkten für die Süddeutschen gewertet.

„Aufgrund der Absage durch den SC Cottbus und dem Fehlen einer Einigung der beiden Kontrahenten auf Verschiebung des Wettkampfes wird die KTV Straubenhardt als Gewinner gewertet“, erklärte Abteilungsleiter Mirko Wohlfahrt. Das Urteil wird am 23. Oktober rechtskräftig. Cottbus kann in den nächsten zehn Tagen Einspruch einlegen, wird dies aber wohl vom Ausgang des Duells gegen die SKV abhängig machen.

SKV hat es in der eigenen Hand

Hintergrund: Im Umfeld der Lausitzer Sportschule in Cottbus gab es Anfang vergangener Woche einen Coronafall. Daraufhin begab sich die Bundesliga-Mannschaft in häusliche Quarantäne, ließ sich testen und sagte den Wettkampf in Straubenhardt ab. Nachdem die negativen Ergebnisse feststanden, versuchte Cottbus in Straubenhardt einen Vorstoß, um doch noch anzutreten, biss damit bei der KTV jedoch auf Granit. Auch die Cottbuser Ausweichtermine waren für die mit vielen deutschen Spitzenturnern gespickte Straubenhardter Mannschaft nicht akzeptabel. „Es war keine Einigung möglich. Auch deshalb hat die Abteilung so entschieden. Die Regeln sind hier eindeutig“, sagte Nils Bohl aus der DTL-Medienabteilung auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Entscheidung am „grünen Tisch“ kann für die SKV als unbeteiligtem Dritten deshalb noch weitreichende Konsequenzen – sprich das Verpassen des Halbfinals – haben. Hätte Cottbus in Straubenhardt nicht verloren, die SKV hätte sich vorzeitig für die Vorschlussrunde qualifiziert. Und auch bei einer knapperen Niederlage als 0:12 für Cottbus wäre die Ausgangslage für die Siegerländer eine (noch) bessere als jetzt schon. So aber steckt im Wettkampf am Samstag in der Lausitz-Arena plötzlich mehr Brisanz als der SKV lieb sein dürfte.