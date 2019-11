Rimberg/Grafschaft. Der Siuerlänner Skiloap zwischen Rimberg und Schanze ist für den 9. Februar geplant. Die Austragung ist aber gleich durch zwei Faktoren bedroht.

Siuerlänner Skiloap für den 9. Februar terminiert

Der Siuerlänner Skiloap soll in diesem Winter am 9. Februar stattfinden. Der Skilanglauf-Volkslauf, der traditionell als Massenstart in klassischer Technik durchgeführt wird, soll nach Wunsch des Ausrichtervereins nach zwei Austragungen als Rundstreckenrennen bei Girkhausen diesmal wieder auf der gewohnten 36-km-Strecke zwischen Rimberg (Skihang Ochsenkamp) und Schanze stattfinden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine entsprechende Schneelage sowie die Befahrbarkeit der Loipen, die wegen intensiver Holzrückearbeiten infolge der Borkenkäfer-Plage noch in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.