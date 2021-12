Ski Alpin, Skilanglauf, Rodeln: Start in die Wintersaison

Winterberg/Wittgenstein. Im Rothaargebirge gibt es aktuell gute Bedingungen für den Wintersport. Einige Dinge gilt es in Sachen Corona-Regeln und Material zu beachten.

Nach einer erfolgreichen Testphase sollen am Wochenende weitere Ski- und Rodellifte in der Wintersport-Arena Sauerland ihren Betrieb starten. Auf gut 15 Lifte in vier Skigebieten soll das Angebot wachsen. Auch in Wittgenstein geht es los.

Ski Alpin

Im Skiliftkarussell Winterberg soll zehn Lifte laufen. In Neuastenberg könnten ein bis zwei Skilifte hinzu kommen. Das Familienskigebiet Sahnehang plant, mit zwei Liften an den Start zu gehen. Wo welche Lifte laufen, erfahren Skifahrer und Snowboarder tagesaktuell online unter www.wintersport-arena.de.

Rodeln

Das Rodelparadies Ruhrquelle ist bereits mit einem Transportband an den Wochenenden geöffnet. Weitere Transportbänder sollen im Skiliftkarussell auf der Kappe und in Neuastenberg hinzu kommen. Rodellifte könnten an der Astenstraße, im Wintersportpark Sahnehang und in Neuastenberg laufen.

Skilanglauf

Aktuell sind 20 Loipenkilometer für Skating im Loipenskigebiet Girkhausen gespurt, allerdings auf einer auf dünnen Schneedecke – es empfiehlt sich der Einsatz von „Schotterski“ statt neuer Modelle. Nach Schneefällen können im Laufe des Freitags ein paar Kilometer hinzu kommen, vielleicht auch für die klassische Technik. Auch Wunderhausen bietet nun, ebenfalls auf dünner Schneedecke, eine kleine Skatingrunde auf seiner Wiese an.

Auflagen und Empfehlungen

In den Skigebieten, Hütten und Verleihen gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen. Ausgenommen sind Kinder bis 15 Jahre aufgrund der Tests im Rahmen der Schulpflicht. In Liften und Wartebereichen herrscht Maskenpflicht. Schals sind nicht erlaubt. Tickets werden vorwiegend online verkauft.

