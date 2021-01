Skilanglauf: Gute Bedingungen, aber auch große Sorgen

Siegen-Wittgenstein/Kreis Olpe Für Langlauf gibt es an immer mehr Orten gute Möglichkeiten, doch einige Loipen sind auch gesperrt. Appell der Vereine an die Sportler

Der Neuschnee bedeutet schöne Landschaften für Wanderer, verbessert aber auch die Situation für den Skilanglauf, der im Rahmen der aktuell gültigen Corona-Regeln zulässig ist und an den vergangenen Wochenenden auch in den größeren Zentren ohne Chaos über die Bühne ging. Dennoch sehen die Skivereine dem kommenden Wochenende auch mit Sorge entgegen, sie fürchten einen erhöhten Zulauf in Folge eines Verdrängungseffekts, der aus den Sperrungen und Kontrollen an anderen Stellen entstehen könnte - und damit mögliche Einschränkungen in der kommenden Zeit. Weiterhin werden gespurte Loipen deshalb nicht im üblichen Maß aktiv beworben, Skihütten und Toiletten bleiben überall geschlossen, Webcams sind teilweise abgeschaltet.

Fußgänger werden gebeten, nicht in den ehrenamtlich gespurten Loipen zu wandern. Allgemein wird daran appelliert, sich an die aktuellen Kontaktbeschränkungen zu halten und sich gemäß des gesunden Menschenverstandes zu verhalten. Wer „wild“ parkt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Die Polizei wird am Wochenende vermehrt Streifen in die höher gelegene Gebiete schicken, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Vor allem das Zuparken von Wander- und damit Rettungswegen kann teuer werden. Selbst der alte Bußgeldkatalog sieht dafür 100 Euro und einen Punkt in Flensburg vor. Hintergrund: Ist die Zufahrt zu Wanderwegen erst einmal versperrt, können Hilfs- und Rettungskräfte in Notfällen nicht eingreifen oder verlieren sehr viel Zeit.

Wittgenstein

In den Skilanglaufzentren zwischen Girkhausen und dem Albrechtsplatz (Steinertloipe) und an der Pastorenwiese zwischen Wunderthausen und Hallenberg herrschen sehr gute Bedingungen im ganzen Loipennetz – sowohl für die klassische als auch die freie Technik.

Bei Erndtebrück hat sich die Schneesituation verbessert, die Parkplätze sind geräumt. Am Gickelsberg ist die Wiesenrunde für die freie Technik gewalzt. Die Waldloipen am Gickelsberg und die Dreiherrnsteinloipe waren Stand gestern Mittag nicht maschinell gespurt, teilweise hatten Sportler schon eine eigene Spur getreten. Stellenweise ist Nässe „von unten“ noch ein Problem, was sich mit dem starken Frost in den kommenden Tagen aber legen könnte. Ab Mitte kommender Woche melden einige Wetterportale weiteren Neuschnee.

Der SC Rückershausen hat am Freitagnachmittag die Ampel für seine Loipen auf „Gelb“ gestellt. Am Aberg und auf der Fuchshöhlen-Runde (4,3 km) kann in freier Technik gelaufen werden. Für Loipen für die klassische Technik reicht es aktuell nicht.

Am Sohl bei Fischelbach gibt es mit inzwischen über 20 Zentimeter Schnee sehr gute Bedingungen. Ob der benachbarte hessische Club, der SC Ewersbach, den Anschluss in Richtung Eichholzkopf spurt, ist noch nicht offen.

In der Wittgensteiner Schweiz ist der Einsatz des Spurgeräts aktuell nicht geplant, einige Sportler sind aber schon selbst gelaufen. Sollte auch in mittleren Lagen weiterer Schnee fallen, könnten demnächst auch der TSV Aue-Wingeshausen und, etwas hinter der hessischen Grenze, der SC Blau-Gelb Dodenau aktiv werden.

Siegerland

Der SV Lützel will kurzfristig entscheiden, ob bei etwa 15 Zentimetern Schneeauflage der Einsatz des Loipengeräts Sinn macht und über seine Homepage informieren. Für den Skihang ist ein Betretungsverbot verhängt worden. Der SC Oberes Johannland hat am Freitag den Hinweis von seiner Homepage entfernt, dass nicht gespurt ist. Beim Einstieg an die Loipe, an der Skihütte an der Haincher Höhe, ist die Schnedecke mit gut 15 Zentimetern Höhe noch etwas dünn. Am Jagdberg auf 675 Metern Höhe sind es aber bereits 25 Zentimeter.

Kurz hinter der hessischen Kreisgrenze hat der SC Breitscheid die zwischen Rabenscheid und Breitscheid gelegene Flugplatz- und Bartensteinloipe gespurt. Am Freitag kam dank des Neuschnees auch die Waldloipe hinzu. Pech hatte der benachbarte SV Stegskopf Emmerzhausen, der seine blaue und rote Loipe gespurt hatte, aber „Besuch“ von Quadfahrern und driftenden PkW bekam, so dass die Spuren nur eingeschränkt nutzbar sind.

Kreis Olpe

Am Rhein-Weser-Turm ist die Knülle-Loipe (3,2 km) gespurt. Ob auch die Rothaarloipe in Richtung Jagdhaus und Schanze in Angriff genommen wird, bleibt abzuwarten, da im Wald die Schneedecke dünner ist und das Aufkommen an Wanderern hoch ist.

Eine weitere Gelegenheit für nordische Skisportler gibt es an der Kreisgrenze bei Sundern-Röhrenspring in der Rotloh-Loipe (4,8 km). Mit dem Auto können Skisportler aber erst ab Montag wieder anreisen, denn nach den chaotischen Zuständen rund um Wildewiese am vergangenen Wochenende werden die Zufahrtsstraßen sowohl von Kuckuck als auch von Faulebutter aus gesperrt.

Und bei Attendorn? Zwischen dem Sportplatz Weltringhausen und der Nordhelle hat der Förderverein Ebbekammloipe gestern den Bärlappweg auf rund 4 Kilometern neu gespurt – und darüber hinaus „soweit das möglich ist“, heißt es auf der Homepage des Vereins, der darauf hinweist, dass wegen möglichen Schneebruchs Achtung geboten ist.

Das Wintersportgebiet Blockhaus-Belmicke in der Nähe von Drolshagen ist gesperrt. Auch an der Hohen Bracht ist nicht gespurt. Einerseits, weil zu viele Wanderer unterwegs sind, andererseits, weil die Wege nach den durch die Borkenkäfer-Katastrophe notwendigen Forstarbeiten nicht im besten Zustand sind.