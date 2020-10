SKV: Dario Sissakis kombiniert Kraft mit Eleganz

Dreis-Tiefenbach. Er bringt zweifellos das Zeug mit, um in den nächsten Jahren zu einem der unverzichtbaren Leistungsträger und Publikumslieblinge in den Reihen des Kunstturn-Bundesligisten Siegerländer KV zu werden: Dario Sissakis, 22 Jahre alt, Kunstturner bei der SKV. Der Berliner hat sich in diesem Jahr mit herausragenden und vor allem konstanten Leistungen aus dem Schatten anderer und in den Fokus geturnt. Die Statistik spricht Bände: Sissakis holte in den drei SKV-Wettkämpfen der Gruppe A gegen die KTV Straubenhardt, Eintracht Frankfurt und SC Cottbus 34 Scorepunkte – weit mehr als alle anderen eingesetzten Turner in den vier Mannschaften.

Gerne bis 2023 an die SKV binden

Der ehemalige Junioren-Nationalturner bekam vom Teamverantwortlichen Heinz Rohleder 16 von 18 Einsätzen. An fünf Geräten absolvierte Sissakis alle drei Wettkämpfe, auf das Seitpferd schwang er sich nur im Heimwettkampf gegen Frankfurt. Seine Höchstnote erturnte er am Sonntag beim Sieg in Cottbus mit 14,55 Punkten am Sprung. Mithin ist klar, dass der Sprung zu seinen Lieblingsgeräten zählt, aber auch am Boden und am Barren zeigt der 22-Jährige inzwischen saubere und hochwertige Übungen. Weil das Seitpferd sein „Problemgerät“ ist und es auch am Reck Reserven gibt, fehlt noch ein kleiner Schritt zum perfekten Mehrkämpfer.

Oleg Verniaiev holt 60 Punkte Mit 34 Punkten gewinnt Dario Sissakis die Scorerwertung der Gruppe A nach den drei Wettkämpfen vor Leonard Prügel (SC Cottbus/26 Punkte) und SKV-Kraftpaket Courtney Tulloch (25). Den vierten Platz teilen sich mit je 19 Punkten die Straubenhardter Nick Klessing und Andreas Bretschneider. Straubenhardts Wettkampf gegen Cottbus wurde allerdings am „grünen Tisch“ gewertet. Mit Abstand herausragender Turner aller acht Mannschaften war Oleg Verniaiev von der TG Saar. Der Ukrainer, Barren-Olympiasieger von 2016, sammelte in 17 Einsätzen 60 Punkte.

SKV-Präsident Reimund Spies sieht ihn aber auf einem guten Weg: „Dario hat enormes Potenzial. Er ist ein Leichtgewicht mit viel Sprungkraft und Eleganz. Er erinnert mich an den jungen Marcel Nguyen.“ Bleibt die Frage, ob die SKV den Turner langfristig wird halten können. Spies will ihn bis 2023 an die SKV binden, weiß aber auch um das Buhlen anderer Bundesligisten. Das ist aus Sicht der Siegerländer die Kehrseite der starken Leistungen von Dario Sissakis: Er wird für andere begehrter.

Dario Sissakis an den Ringen. Foto: Edwin Owen

Dessen Erfolge kommen nicht von ungefähr: Dario Sissakis absolviert zurzeit seinen Grundlehrgang bei der Bundespolizei in Kienbaum und kann das gut mit dem Training verbinden. Mit Beginn des neuen Jahres kehrt er an seinen ursprünglichen Trainingsort, den Olympia-Stützpunkt in Berlin, wo auch SKV-Aushängeschild Philipp Herder trainiert, zurück. Sissakis hat inzwischen wieder einen Kaderstatus erlangt und bekommt dadurch eine entsprechende Förderung. Die hatte er mehrere Jahre nicht und drohte deshalb durchs Raster zu fallen.

Weil das nicht passierte, er sich durchbiss und auch durch die Anschubkraft im SKV-Team viel besser geworden ist, zählt Dario Sissakis auch für die Bundestrainer zu den Hoffnungsträgern für die Zukunft, soll er in die Fußstapfen eines Marcel Nguyen, Andreas Bretschneider, Andreas Toba oder auch Philipp Herder treten, die alle schon im gesetzteren Turner-Alter sind.

Kurzfristig aber gilt auch bei Dario Sissakis die volle Aufmerksamkeit den am 7./8. November anstehenden Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf und dem DTL-Halbfinale am 21. November bei TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Nur wenn Sissakis seine Leistungen bestätigt, haben die Siegerländer die Chance auf das Erreichen des großen Finals, das aller Voraussicht nach am 5. Dezember in Ludwigsburg stattfindet. Weil die Deutschen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft vom 9. bis 13. Dezember in Mersin/Türkei verzichten, haben sich neue zeitliche Spielräume ergeben.

Auch im Halbfinale in Bestbesetzung

Zum Halbfinale reisen – wenn es erlaubt ist – auch wieder die beiden SKV-Ausländer an, die die vergangenen 14 Tage im Siegerland wohnten und trainierten. Seitpferd-Spezialist Saso Bertoncelj machte sich nach dem Wettkampf in Cottbus mit dem Auto auf den Weg in seine slowenische Heimat, Courtney Tulloch flog am Sonntag von Frankfurt nach England. „Beide sind wie auch unsere Jungs im Zentrum in Dreis-Tiefenbach, die alle bislang einen tollen Job gemacht haben, heiß auf das Halbfinale und das, was noch kommt“, verspricht Spies. Von Dario Sissakis ganz zu schweigen...