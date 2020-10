SKV: Erstmals den Deutschen Meister besiegt

Dreis-Tiefenbach. Noch nie war den Bundesliga-Kunstturnen der Siegerländer KV (SKV) ein Sieg gegen den deutschen Abo-Meister KTV Straubenhardt gelungen. Seit Samstag ist diese Negativserie beendet. Die SKV zwang den siebenfachen und amtierenden Deutschen Meister aus Schwaben in einem am Ende an Dramatik nicht mehr zu überbietenden ersten Bundesliga-Wettkampf 2020 mit 35:30 Score- und 7:5 Gerätpunkten in die Knie.

Gäste legen Protest ein

„Ich bin völlig baff. Das ist eine Sensation“, sprudelte es aus dem Mannschaftsverantwortlichen der SKV, Heinz Rohleder, heraus, als der überraschende Triumph im Kunstturn-Leistungszentrum in Dreis-Tiefenbach perfekt war. Allerdings: Die KTV-Verantwortlichen haben gegen die Wertung Protest eingelegt. Sie sind der Meinung, dass der am Boden als Linienrichter eingesetzte SKV-Turner Sebastian Bock nicht mehr hätte aktiv in den Wettkampf eingreifen dürfen. Bock wurde von Rohleder jedoch nach Rücksprache mit dem Oberkampfrichter und dessen Okay für das Reck aufgestellt und bot eine feine Übung. Die zuständigen Funktionäre der Deutschen Turn-Liga müssen nun über das Straubenhardter Veto am „grünen Tisch“ entscheiden.

Nach seinem verpatzten Abgang am Reck ist Philipp Herder zunächst untröstlich. Wenig später darf auch er aufatmen. Foto: lutz großmann

Dieser Wermutstropfen und die Tatsache, dass kein einziger Fan live in der Halle dabei sein durfte, trübte die Freude im SKV-Lager allerdings nicht. Die Mannschaft lieferte trotz der langen Pause einen ganz starken Wettkampf ab, leistete sich nur wenige Fehler und nutzte stattdessen die schweren Patzer der KV Straubenhardt, die im Gegensatz zu den Siegerländern zwar ohne leistungsstarke Ausländer angereist war, aber eben einen Großteil der deutschen Turn-Nationalmannschaft stellt und deshalb als klarer Favorit gegolten hatte.

Boden

Ihre theoretischen Vorteile am Auftaktgerät setzte die SKV auch in der Praxis um, entschied den Boden mit 8:4 für sich. Der Berliner Philipp Herder holte einen Scorepunkt gegen Nick Klessing. Andreas Jurzo (4) und Dario Sissakis (3) machten den mäßigen Auftritt von Courtney Tulloch, der Straubenhardts Neuzugang Karim Rida vier Zähler überlassen musste, mehr als wett. Der SKV-Brite ist allerdings kein Liebhaber des Bodenturnens.

Seitpferd

Hier legten die Siegerländer durch den slowenischen Seitpferd-Spezialisten Saso Bertoncelj ein 3:0 (gegen Nils Dunkel) vor. Fabian Lotz verpatzte seine Übung gegen Alexander Maier allerdings komplett, während Daniel Uhlig seinen starken Abend mit einem Scorepunkt gegen Karim Rida eröffnete. Zuvor hatten sich Philipp Herder und Ivan Rittschik auf Augenhöhe (0:0) begegnet, doch der Straubenhardter Protest gegen diese Wertung hatte Erfolg: Das Kampfgericht korrigierte, gab dem KTV-Turner zwei Punkte – und so hatte die SKV am Seitpferd mit 4:6 das Nachsehen.

http://SKV_setzt_weitestgehend_auf_ihre_Stammkräfte{esc#230573544}[news]Ringe

Keine Punkte gab es für Dario Sissakis, Philipp Herder und Fabian Lotz gegen die hochwertigeren Übungen von Nils Dunkel, Nick Klessing und Alexander Maier. Courtney Tulloch sorgte mit drei Punkten und der starken Wertung von 14,45 Punkten an seinem Spezialgerät gegen Andreas Bretschneider für ein wenig Ergebniskosmetik, der Deutsche Meister führte zur Halbzeit aber mit 20:15. Kaum jemand hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass sich dieser Wettkampf nach der Pause noch so zuspitzen würde.

http://Siegerländer_KV-_SKV_verpflichtet_belgischen_Spitzenturner{esc#230379570}[news]Sprung

Am vierten Gerät machten die SKV-Experten „ihr Ding“. Herausragende Wertungan gab es für den seit dem 1. September bei der Bundespolizei angestellten Dario Sissakis (14,35) und Courtney Tulloch (14,30), aber auch Philipp Herder mit zwei Scorepunkten und Andreas Jurzo mit nur „minus eins“ gegen Nick Klessing trugen ihren Teil dazu bei, dass sich die SKV mit 7:1 die nächsten Gerätpunkte sicherte und nach Scorepunkten sogar wieder knapp vorne lag (22:21).

Barren

Es kam noch besser, obwohl Fabian Lotz gegen den ebenfalls „wackeligen“ Ex-Europameister an diesem Gerät, Marcel Nguyen, zwei Punkte für den inzwischen 33-Jährigen zulassen musste und Dario Sissakis gegen Andreas Bretschneider sogar drei Zähler abgab. Aber dann begann das Straubenhardter Drama, das sich die SKV zunutze machte: KTV-Neuzugang Nils Matache fiel durch die Holme, während Gegner Daniel Uhlig gut durchkam und fünf Punkte aufholte.

Am Boden eher mäßig, dafür an den Ringen und am Sprung wie gewohnt eine Klasse für sich: Courtney Tulloch. Foto: lutz großmann

Danach leistete sich Nils Dunkel sogar einen doppelten Aussetzer, sprich zwei Abstiege. Philipp Herder turnte zwar auch nicht astrein, kam aber auf vier Scorepunkte und brachte die SKV vor dem Finalgerät mit 31:26 in Führung. Die faustdicke Überraschung nahm ihren Lauf...

Reck

Und sie wurde am Königsgerät von den Siegerländern und dank der KTV-Hilfe perfekt gemacht. Zunächst begegneten sich Ivan Rittschik und der sich deutlich steigernde Fabian Lotz auf Augenhöhe. Karim Rida legte gegen Philipp Herder gut vor (12,90). Der schien trotz seines Sechskampfes an diesem Abend noch genügend Kraft zu haben, zeigte eine tolle Übung, landete beim Abgang jedoch auf dem Hosenboden und verlor deshalb vier Punkte. Die Nummer eins der SKV war untröstlich, schlug immer wieder die Hände vor’s Gesicht. Sollte ausgerechnet er den Sieg für seine Mannschaft verspielt haben?

Lieferte gegen Straubenhardt einen klasse Wettkampf ab: Daniel Uhlig, hier am Seitpferd. Foto: lutz großmann

Nein! Nach dem 0:0 zwischen Dario Sissakis und Alexander Maier und einer hauchdünnen 31:30-Führung für die SKV kam alles auf die letzten Turner beider Mannschaften an. Und da schienen alle Vorteile auf Straubenhardter Seite zu liegen, denn sie brachten mit Andreas Bretschneider einen der weltbesten Reckturner an die Stange.

Sebastian Bock hatte trotz Schulterproblemen, die weitere Einsätze verhindert hatten, eine solide Übung vor. Dann Bretschneider, riskierte alles, weil er auf’s Ganze gehen musste – und scheiterte. Zwei kapitale Stürze machten alle KTV-Hoffnungen zunichte. Bock gewann sogar noch mit vier Scorepunkten. Welch ein Finale mit einem Happyend für die SKV, die nach diesem Coup schon jetzt für das Halbfinale am 21. November planen kann.