SKV setzt weitestgehend auf ihre Stammkräfte

Die Siegerländer Kunstturn-Vereinigung geht mit einem starken Kader in die ungewöhnlichste Saison in der Geschichte und hat einen großen Vorteil.

Dreis-Tiefenbach. Die Siegerländer KV wird in der am 3. Oktober beginnenden Bundesliga-Saison 2020 wieder mit dem Stamm der Turner antreten, die im Vorjahr die Finalteilnahme erreicht haben. Publikumsliebling Philipp Herder, die Nummer eins des Teams, und der aufstrebende Dario Sissakis hatten an ihrem Stützpunkt in Berlin nur einen kurzen Trainingsausfall. Beide befinden sich in der Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften vom 5. bis 8. November in Düsseldorf, brennen aber auf die Liga.

„Der Wettkampf am Samstag ist mein erster in diesem Jahr. Das ist komisch, aber umso freue ich mich, an die Geräte gehen zu können“, so „Herdi“ auf seinem Instagram-Account. Sissakis hat mittlerweile den Sprung in den DTB-Perspektivkader geschafft und seine Ausbildung bei der Bundespolizei begonnen.

Wann der belgische Neuzugang Maxime Gentges für die SKV zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.​ Foto: verein

Auch der Gießener Fabian Lotz bereitet sich intensiv auf die DM vor. Der Lehrer klagte zuletzt über eine leichte Bauchmuskelzerrung. Von den heimischen Turnern bereitet einzig „Mr. Zuverlässig“, Sebastian Bock, Sorgen, der seit Jahren an einer lädierten Schulter leidet und nur bedingt einsatzfähig sein wird, allenfalls wohl am Reck.

Daniel Uhlig und Andreas Jurzo haben ihre Verletzungen weitestgehend ausgeheilt und sind gut auf die Geräte vorbereitet, die sie in den vergangenen Jahren geturnt haben. Gleiches gilt für Nico Ermert und den einzigen „neuen“ Deutschen im Team, Mattis Eckstein (siehe Bericht auf dieser Seite). Nicht mehr zum Kader gehören der Bochumer Eric-Lloyd Hinrichs und Moritz Müller, der sein Stipendiums in den USA nun doch fortgesetzt hat.

Tulloch und Bertoncelj bleiben hier

Was in dieser außergewöhnlichen Saison für die SKV sprechen könnte: Sie kann definitiv mit zwei starken Ausländern planen. Das britische Kraftpaket Courtney Tulloch und der slowenische Seitpferd-Ästhet Saso Bertoncelj reisen bereits einige Tage vor dem Auftaktwettkampf an und bleiben bis zum Ende der Gruppenphase im Siegerland, um Risiken durch Reisen möglichst auszuschließen. Steht der belgische Neuzugang Maxime Gentges erst am 10. Oktober gegen Frankfurt zur Verfügung, sieht es mit Einsätzen von Ahmet Önder schlecht aus. Das türkische Sportministerium hat allen Olympia-Kandidaten verboten, das Land zu verlassen.

Zuverlässiges Eigengewächs: Daniel Uhlig. Foto: verein

Ein sportliches Saisonziel haben die SKV-Verantwortlichen angesichts vieler Unwägbarkeiten bewusst nicht formuliert. „Wenn alles gut läuft, können wir wieder das Finale erreichen, aber uns Hauptanliegen ist, dass es wieder Wettkämpfe für unsere Turner gibt und die Liga diese schwierige Zeit übersteht“, so Präsident Reimund Spies.

Der Modus

Die ursprünglich acht Mannschaften umfassende Liga wurde ausnahmsweise in zwei Gruppen mit je vier Teams unterteilt. Gruppe A: Siegerländer KV, KTV Straubenhardt, Eintracht Frankfurt, SC Cottbus. Gruppe B: TG Saar, TV Wetzgau, TuS Vinnhorst, StTV Singen.

Die jeweiligen Gruppenersten- und zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale, in der über Kreuz die beiden Teilnehmer für das Meisterschaftsfinale und den Kampf um Platz drei ermittelt werden. Wo das Halbfinale – es gibt nur ein Duell – geturnt wird, steht noch nicht fest.

Das DTL-Finale findet wie in den vergangenen Jahren in Ludwigsburg statt. Absteiger in die 2. Liga gibt es in diesem Jahr nicht.

Der Zeitplan

Samstag, 3. Oktober: 1. Gruppen-Wettkampftag.

Samstag, 10. Oktober: 2. Gruppen-Wettkampftag.

Samstag, 17. Oktober: 3. Gruppen-Wettkampftag.

Halbfinale: 21. November.

DTL-Finale: noch nicht terminiert.

Die SKV-Termine

Samstag, 3. Oktober, 18 Uhr: SKV - KTV Straubenhardt (Leistungszentrum Dreis-Tiefenbach).

Samstag, 10. Oktober, 18 Uhr: SKV - Eintracht Frankfurt (Leistungszentrum Dreis-Tiefenbach).

Samstag, 17. Oktober, 18 Uhr: SC Cottbus - SKV (Lausitz-Arena).

Der SKV-Kader

Philipp Herder (Trainingsort Berlin), Fabian Lotz (Wetzlar), Sebastian Bock, Nico Ermert, Daniel Uhlig, Andreas Jurzo (alle Dreis-Tiefenbach), Dr. Jonas Rohleder (Köln/Dreis-Tiefenbach), Dario Sissakis (Berlin), Ahmet Önder (Izmir/Türkei), Courtney Tulloch (Maidstone/Großbritannien), Saso Bertoncelj (Ljubljana/Slowenien), Mattis Eckstein (Dreis-Tiefenbach), Maxime Gentges (Mons/Belgien).