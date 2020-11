SKV: Wahl zieht Kunstturner Moritz Müller in den Bann

Lincoln/Dreis-Tiefenbach. Moritz Müller ist erleichtert: „Ich bin froh, dass Joe Biden gewählt worden ist.“ Der 21-Jährige gehört zum Kader des Kunstturn-Bundesligisten Siegerländer KV, hat aber seit geraumer Zeit keine Wettkämpfe für die SKV bestritten, weil er seit August 2019 für einen festen Zeitraum von vier Jahren in den USA studiert und in der College-Mannschaft der Nebraska Huskers auf hohem Niveau in der National Collegiate Athletic Association (NCCA) turnt – wenn denn in diesem Jahr Wettkämpfe stattgefunden hätten.

Politik stößt beim Hessen, dessen Vater Ralf zum Betreuerstab der SKV-Bundesliga-Mannschaft gehört, nicht auf großes Interesse, doch der Präsidentschaftswahl, dem Vorgeplänkel und den Reaktionen danach konnte sich auch der Boden- und Ringespezialist nicht entziehen. „Das war in den vergangenen Wochen und Monaten neben Corona hier das große Thema. Ich hätte gerne mit abgestimmt“, berichtet Moritz Müller, der am College in der 200.000-Einwohner-Stadt Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska Business Administration – in Deutschland würde man dazu BWL sagen – studiert.

Moritz Müller (vorne links) im Kreis der Turn-Mannschaft des Colleges in Lincoln. Foto: privat

Zum ersten Lockdown im März kehrte Müller nach Deutschland zurück, flog im August wieder in die Staaten und ließ sich vom sich zuspitzenden Wahlkampf mitreißen. „Wir haben auch am College und im Freundeskreis viel darüber gesprochen. Und ich habe auch alle Fernsehdebatten verfolgt“, erzählt Moritz Müller.

Kontakt zu SKV-Turnern

Die meisten jungen Leute am College seien – wie er – auch deshalb Sympathisanten von Joe Biden, weil Trump zwischenzeitlich internationale Studenten nicht mehr ins Land lassen wollte. „Und an Biden finde ich gut, dass er mit anderen Ländern wieder kooperieren will“, ergänzt der Turner, der vor seinem USA-Tripp am hessischen Stützpunkt in Wetzlar trainiert hat und von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen protegiert wurde. Die Wahl in Nebraska gewann allerdings Donald Trump.

Zu Weihnachten möchte Moritz Müller für einige Tage wieder in die Heimat kommen und sich dann – wenn es erlaubt sein sollte – vielleicht auch mit anderen SKV-Turnern treffen. „Der Kontakt ist auf jeden Fall da, und die SKV-Wettkämpfe verfolge ich über den Live-Stream im Internet“, sagt Moritz Müller, der seine endgültige Rückkehr nach abgeschlossenem Studium für das Jahr 2023 anpeilt.