So hat Marcel Dickhaut bei "Klein gegen Groß" abgeschnitten

Birkelbach/Berlin Kai Pflaume isst nach Auftritt des Wittgensteiners ein rohes Ei. Statt Jens Weißflog war zunächst ein anderer Star-Gegner vorgesehen

Der große Auftritt von Marcel Dickhaut bei der ARD-Fernsehshow „Klein gegen Groß“ hat mit einem Sieg für den 11-jährigen Jungen aus Birkelbach geendet. Der Schüler, der in der Nordischen Kombination beim SC Rückershausen sportlich aktiv ist, setzte sich am Samstagabend im Duell mit dem dreifachen Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog (56) klar durch. Die Aufgabe war, mit Ski über rohe (abgelaufene) Eier eine kleine Schanze hinab zu fahren, ohne die Eier dabei zu zerbrechen. Marcel Dickhaut schaffte mit seinem besten Versuch neun Eier, bei Jens Weißflog waren es im besten Versuch 16.

Gleich bei der Anmoderation unterlief Moderator Kai Pflaume zwar ein kleiner Fauxpas, als er einen Kandidaten „aus dem Sauerland“ ankündigte. Doch der Rest der Show war großes Kino und ein kurzweiliger Spaß für das Fernsehpublikum. Schon bei der Homestory aus dem Haus der Familie Dickhaut in Birkelbach sowie von der Lahntalschanze in Rückershausen räumte Dickhaut ein: „Ich bin eher so der witzige Typ und mache komische Sachen. Im Verein nennen sie mich nicht Marcel, sondern sagen, ich wäre verrückt und so. Da haben sie auch Recht."

Kitesurf-Kurs in Cuxhaven

Ohne Scheu zeigte sich Marcel Dickhaut, der zur Sendung von seinem Vater Marcus, Mutter Miriam und seiner Schwester Mailin ins Studio in Berlin-Köpenick begleitet wurde - die sich natürlich mit Marcel freuten und Riesenspaß an dem Gaga-Wettkampf hatten, der ein „Nachspiel“ am Ende der Sendung hatte, denn Kai Pflaume versprach vor dem zweiten Versuch: „Wenn du weniger als zehn Stück schaffst, esse ich am Ende ein rohes Ei.“ Gesagt, getan. Und auch Günther Jauch „schlürfte“ mit, denn der Stargast hatte sich mit Pflaume solidarisiert.

Marcel Dickhaut hüpfte nach der gewonnenen Wette wie aufgedreht durchs Studio und eilte nach dem letzten Versuch von Weißflog mit zur Schanze, um die kaputten Eier zu zählen. „Ich merke schon, du hast ein bisschen Muffe“, zog Pflaume den Birkelbacher auf, der aber dann doch klar gewann und einen Kitesurf-Kurs in Cuxhaven sowie einen Neoprenanzug als Geschenk von der ARD bekam. Genau das richtige für den bewegungsfreudigen Rotschopf, der glücklich die Hände vor den Mund schlug und am Ende Pflaume zur Anlage des SC Rückershausen einlud: „Du kannst gerne mal zu uns nach Rückershausen kommen an die Lahntalschanze. Wir haben auch eine kleine Schanze, die ganz harmlos ist.“

Karrieretipp von Jens Weißflog

Auch Jens Weißflog („Hau rein Marcel!“) war angetan von seinem Kontrahenten, der im einleitenden Video drei Optionen als Berufswunsch nannte: Gebirgsjäger bei der Bundeswehr, Nordischer Kombinierer oder Spezialspringer, am besten natürlich mit vielen Goldmedaillen. Skisprung-Lichtgestalt Weißflog favorisiert natürlich die letzte Option und riet augenzwinkernd, von Pflaume nach einem Karriere-Tipp für Marcel gefragt: „Erstmal mit dem Langlaufen aufhören.“

Kurios: Jens Weißflog, der seine Karriere vor 24 Jahren beendet hat, war als Gegner übrigens nur eine Aushilfe, denn eigentlich hätte Dickhaut gegen den österreichischen Superstar Stefan Kraft (27) antreten sollen. Der zweifache Weltmeister, 21-fache Weltcupsieger und Skiflug-Weltrekordhalter (253,5 Meter in Vikersund/März 2017) konnte aber bei der Aufzeichnung der Sendung im Dezember nicht antreten, da er sich infolge einer Coronainfektion in Quarantäne begeben musste. Als Ersatz waren zunächst aktuelle Profis aus dem deutschen Nationalkader vorgesehen, doch Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Co. bestritten am gleichen Wochenende die Deutschen Meisterschaften. So sprang Jens Weißflog ein, der trotz seiner 56 Jahre weiter fit wie ein Turnschuh ist und außerdem Zeit hatte - sein Hotel an der Skisprungschanze in Pöhla im Erzgebirge ist im Rahmen der Coronaschutzauflagen aktuell geschlossen. Auch seine Veranstaltung „Kaffeeklatsch mit Jens“ fällt bis auf Weiteres aus.

Viel Kameraerfahrung

Das Duell bei „Klein gegen Groß“ war übrigens nicht der erste TV-Auftritt von Marcel Dickhaut, der von seinen Trainingskameraden früher schon scherzhaft als „kleiner Fernsehstar“ bezeichnet wurde. Beim Winterfinale des Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ wurde der Rotschopf von Eurosport interviewt - und quasselte auch hier munter drauf los. Auch am Rande des Kinderwettkampfs im Rahmen des Weltcup-Skispringens in Willingen stand der Birkelbacher beim WDR schon vor der Kamera.

Marcel Dickhaut hält das Grüne Trikot

In der aktuellen Winter-Saison wartet Marcel Dickhaut noch auf seinen ersten Wettkampfeinsatz, denn der in Rastbüchl (Bayern) geplante Wettkampf fiel dem starken Infektionsgeschehen im dortigen Landkreis zum Opfer und wurde abgesagt. Für den 29. und 30. Januar ist ein Wettkampf im Deutschen Schülercup in Baiersbronn (Schwarzwald) ausgeschrieben. Falls dieser stattfindet, darf Dickhaut mit dem grünen Führungstrikot der Altersklasse S12 anreisen. Er gewann beim Auftaktwettkampf in Schönwald, der im Herbst mit einem Skispringen auf Mattenschanzen und einem folgenden Crosslauf stattfand.

Ob schon im Januar oder später - wenn es beim Schülercup zum Wiedersehen mit den Kombinierern aus den anderen Landesverbänden kommt, wird Marcel Dickhaut seinen Mitstreitern und Konkurrenten sicher einige Nachfragen zu seinem Auftritt bei „Groß gegen Klein“ beantworten.