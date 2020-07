Amateurfußball So spielt der Fußball in Südwestfalen in der Saison 2020/21

Kaiserau. Die Spielklasseneinteilung hat es vor allem bei den Bezirksligen in sich, die gehörig durcheinander gewirbelt worden sind.

Die Anspannung vor der Einteilung durch den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) war berechtigt, denn es sind einige bemerkenswerte Entscheidungen getroffen worden. In der Westfalenliga 2, die nun 18 Teams umfasst, fehlt die SpVgg. Erkenschwick - der Traditionsklub zieht in die Staffel eins um. Neu in der Liga sind gleich fünf Aufsteiger: Borussia Dröschede und die SpVg. Hagen 11 (Landesliga 2), SV Wacker Obercastrop und der TuS Bövinghausen (LL3) sowie der SV Rot-Weiß Deuten (LL4).

In der neuen Landesliga 2 gibt es kaum große Überraschungen. Im 17er-Feld sind alle südwestfälischen Aufsteiger aus den Bezirksligen dabei, darunter auch der SC Berchum/Garenfeld aus Hagen, welcher unter geografischen Gesichtspunkten sicherlich auch in die Ruhrgebiets-Gruppe 3 gepasst hätte.

Die Bezirksligen verändern sich zum Teil kräftig! In die Staffel 4, die sogenannte „Bundesliga des Sauerlandes“ kehrt GW Allagen zurück, gleiches gilt für den TuS Erndtebrück II. Nicht mehr in dieser 16er-Gruppe sind die Sportfreunde Hüingsen (Menden), die in die Staffel 6 wechseln. Der VfB Marsberg und die SG Wünnenberg/Leiberg verabschieden sich in die neu geschaffene „Paderborn-Staffel“, die Bezirksliga 13.

18 Teams gehören der Bezirksliga 5 an. Wie erhofft ist Aufsteiger RW Lennestadt/Grevenbrück dabei, neu ist auch der TuS Neuenrade (umgruppiert von der BL4) hier am Start. Sonst sind dort die Vereine aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein unter sich.

Der Überblick zu den Staffeln mit den Vereinen aus Südwestfalen:

Oberliga

SG Wattenscheid 09 (Absteiger Regionalliga)

TuS Haltern am See (zurückgezogen aus Regionalliga)

FC Eintracht Rheine

Westfalia Rhynern

Holzwickeder SC

SC Paderborn II

TuS Ennepetal

1. FC Kaan-Marienborn

SC Preußen Münster II

FC Gütersloh

SV Schermbeck

ASC Dortmund

Sportfreunde Siegen

TSG Sprockhövel

Westfalia Herne

TuS Erndtebrück

Hammer SpVg

SG Finnentrop/Bamenohl (Aufsteiger WL 2)

Viktoria Clarholz (Aufsteiger WL 1)

SpVgg Vreden (Aufsteiger WL 1)

Westfalenliga 2

DSC Wanne-Eickel

FC Iserlohn

SV Hohenlimburg 10

FC Lennestadt

FC Brünninghausen

BV Westfalia Wickede

SC Neheim

SV Sodingen

FSV Gerlingen

BSV Schüren

SV Concordia Wiemelhausen

DJK TuS Hordel

YEG Hassel

SV Rot-Weiß Deuten (Aufsteiger LL 4)

TuS Bövinghausen (Aufsteiger LL 3)

SV Wacker Obercastrop (Aufsteiger LL 3)

FC Borussia Dröschede (Aufsteiger LL 2)

SpVg. Hagen 11 (Aufsteiger LL 2)

Landesliga 2

VfL Bad Berleburg

SV Hüsten 09

SV Brilon

FSV Werdohl

VSV Wenden

TuS Langenholthausen

SC Obersprockhövel

Rot-Weiß Hünsborn

BSV Menden

RW Erlinghausen

SC Drolshagen

SpVg Olpe

SV 04 Attendorn (Aufsteiger BL 5)

FC Arpe Wormbach (Aufsteiger BL 4)

TSV Weißtal (Aufsteiger BL 5)

SC Berchum/Garenfeld (Aufsteiger BL 6)

RW Lüdenscheid (Aufsteiger BL 6)

Bezirksliga 4

TuS Erndtebrück II (Absteiger Landesliga 2)

TuS Voßwinkel

SuS Langscheid/Enkhausen

BC Eslohe

SG Serkenrode/ Fretter

TuRa Freienohl

FC Assinghausen-Wiemeringhausen-Wulmeringhausen

Sportfreunde Birkelbach

TuS Sundern

SV Oberschledorn/Grafschaft

TuS Allagen (umgruppiert von BL 7 in BL 4)

SV Schmallenberg Fredeburg

SG Winterberg Züschen (Aufsteiger KLA HSK)

SG Bödefeld/Henne-Rartal (Aufsteiger KLA HSK)

TuS Rumbeck (Aufsteiger KLA Arnsberg)

TuS Oeventrop (Aufsteiger KLA Arnsberg)

Bezirksliga 5

SC Listernohl-Windhausen-Lichtringhausen

Kiersper SC

Rot-Weiß Hünsborn II

SG Freier Grund (vorher SpVg. Neunkirchen)

FC Altenhof

VfR Rüblinghausen

FC Eiserfeld

TuS Plettenberg

FC Türk Geisweid

SV Ottfingen

Germania Salchendorf

Fortuna Freudenberg

TuS Neuenrade (umgruppiert von BL 4 in BL 5)

SuS Niederschelden

Rot-Weiß Lennestadt/Grevenbrück (Aufsteiger KLA Olpe)

SV Rothemühle (Aufsteiger KLA Olpe)

SG Mudersbach/Brachbach (Aufsteiger KLA Siegen-Wittgenstein)

VfL Klafeld-Geisweid (Aufsteiger KLA Siegen-Wittgenstein)

Bezirksliga 6

FC Wetter

SSV Hagen

ASSV Letmathe

Türkiyemspor Hagen

SC Hennen

FSV Gevelsberg

VfB Schwelm

FC Blau-Weiß Voerde

Sportfreunde Hüingsen (umgruppiert von BL 4 in BL 6)

SSV Kalthof

57 Sinospor Iserlohn

TSK Hohenlimburg

FC Herdecke-Ende (Aufsteiger KLA Hagen)

FC Hellas/Makedonikos Hagen (Aufsteiger KLA Hagen)

SV Deilinghofen-Sundwig (Aufsteiger KLA Iserlohn)

TuS Ennepe (Aufsteiger KLA Lüdenscheid)

Bezirksliga 13

SC Borchen (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

Delbrücker SC II (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

TuS Sennelager (Aufsteiger KLA Paderborn)

SV GW Anreppen (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

BV Bad Lippspringe (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

Sportfreunde DJK Mastbruch (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

TuRa Elsen (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

SC Rot-Weiß Verne (Aufsteiger KLA Paderborn)

SC Ostenland (Aufsteiger KLA Paderborn)

TSV Wewer (Aufsteiger KLA Paderborn)

SV Atteln 21 (umgruppiert von BL 3 in BL 13)

VfB Marsberg (umgruppiert von BL 4 in BL 13)

FSV Bad Wünnenberg/Leiberg (umgruppiert von BL 4 in BL 13)

TuS Viktoria Rietberg (umgruppiert von BL 7 in BL 13)

Rot-Weiß Mastholte (umgruppiert von BL 7 in BL 13)

SV 03 Geseke (Aufsteiger KLA Lippstadt)

Frauen-Westfalenliga

VfL Billerbeck

SV 07 Kutenhausen/Todtenhausen

Herforder SV Bor. Friedenstal (Absteiger Regionalliga)

DJK Arminia Ibbenbüren

SV Höntrop

BSV Ostbevern

SV Germania Hauenhorst

VfL Bochum II

DJK Wacker Mecklenbeck

SC Wiedenbrück 2000

FSV Gütersloh 2009 II

SV Fortuna Freudenberg

SSV Rhade

FC Donop-Voßheide (Aufsteiger LL 1)

SpVg. Berghofen II (Aufsteiger LL 2)

SV Borussia Emsdetten (Aufsteiger LL 3)

Frauen-Landesliga 1

DSC Arminia Bielefeld II

BSV Werther

TuRa Löhne (Aufsteiger Bezirksliga 1)

TuS Belecke (Aufsteiger Bezirksliga 2)

Herforder SV

Borussia Friedenstal II

Hövelhofer SV

SC Enger

SV Germania Stirpe

Phönix 95 Höxter

TuS Wadersloh (Aufsteiger Bezirksliga 2)

SV Thülen

TuS Sennelager

SC Borchen

SV Ottbergen-Bruchhausen

Frauen-Landesliga 2

SC Drolshagen

BSV Heeren

SV Eintracht Dorstfeld (Namensänderung DJK Eintracht Dorstfeld )

FC Borussia Dröschede

FC Iserlohn

SV Oesbern

SSV Buer 07/28

SpVgg. Herne-Horsthausen

SV Hohenlimburg

SuS Scheidingen (umgruppiert von LL 3 in LL 2)

SC Union BO-Bergen (Aufsteiger BL 4)

Fortuna Herne (Aufsteiger BL 4)

Germania Salchendorf (Aufsteiger BL 3)

SG Albaum/Heinsberg (Aufsteiger BL 3)

Frauen-Bezirksliga 3

FC Finnentrop (Rückzug aus der LL)

TuS Oeventrop

SpVg. Bürbach

Fortuna Freudenberg II

SV Schameder

LTV Lüdenscheid

Sportfreunde Sümmern

RW Ostentrop/Schönholthausen

SV Hohenlimburg II

SG Hickengrund (Aufsteiger KLA Kooperation Südwestfalen)

TuS Medebach (Aufsteiger KLA Kooperation Südwestfalen)

SV Oesbern II (Aufsteiger KLA Kooperation Südwestfalen)

FFC Lüdenscheid 2018 (Aufsteiger KLA Kooperation Südwestfalen)

FC Bor. Dröschede II, zurückgezogen am 09.07.2020, (1. Absteiger)

Frauen-Bezirksliga 4

FC Schwarz-Weiß Silschede

SV Waldesrand Linden

Westfalia Hagen (umgruppiert von BL 3 in BL 4)

SG Lütgendortmund

TuS Harpen

TV Brechten

BV Westfalia Wickede

Hammerthaler SV

TuS Eichlinghofen

Wambeler SV (Aufsteiger KLA Dortmund)

Eintracht Grumme (Aufsteiger KLA Bochum)

Fichte Hagen (Aufsteiger KLA Staffel Hagen)

Rot-Weiß Unna (Aufsteiger KLA Unna-Hamm)

SC Borchen II, abgemeldet am 10.07.2020 (1. Absteiger)