Soccer Tour in Kreuztal: Fairplay so wichtig wie Tore

Am 28. April macht die „Fairplay Soccer Tour“, die Ex-Profi René Tretschok als Botschafter begleitet, erstmals in Kreuztal. Es wird viel geboten.

Kreuztal. 180 Bundesliga-Spiele, zweifacher Deutscher Meister und 1997 als Krönung seiner Karriere Sieger der Champions League: René Tretschok, vor 51 Jahren in Wolfen in Sachsen-Anhalt geboren, hat als Profifußballer viel erlebt. 2007 beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere.

Dem Fußball ist er, der mit dem Kicken wie so viele seiner Generation auf der Straße begann, treu geblieben – erst als Trainer, in seiner Fußballschule und als Botschafter der von den Sparkassen unterstützten „Fairplay Soccer Tour“. Die macht im 20. Jahr ihres Bestehens am Dienstag, 28. April, in Kreuztal Station.

Im Vorjahr rund 22.000 Teilnehmer

Die „Sportstadt Kreuztal“ ist einer von fünf Turnierstandorten in den alten Bundesländern, auf die die Tour ausgeweitet wurde. Bislang lag der Schwerpunkt in den neuen Bundesländern, zum Start 2001 mit 86 Teilnehmern, im vergangenen Jahr mit rund 22.000 in 42 Vorrunden- und acht Qualifikationsturnieren. Das große Ziel aller Kicker, die in diesem Jahr dabei sein werden, ist erneut das Bundesfinale vom 30. Juli bis 2. August in Prora auf Rügen.

Siegen-Wittgenstein Werbung in den Schulen „Der sportpädagogische Gedanke hat uns überzeugt. Es ist wichtig, Toleranz vorzuleben“, sagte Wilfried Groos, Vorstand der Sparkasse Siegen, bei der Turnier-Präsentation. Die Veranstaltung wird in den nächsten Tagen auch in anderen Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein beworben.

Mit der Sparkasse Siegen, dem Gymnasium Kreuztal und dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein, der sich logistisch und personell einbringen will, fand René Tretschok vor Ort ideale Partner. Klar, am 28. April wird in der Dreifachsporthalle Stählerwiese auf mehreren Streetsoccerfeldern mehrere Stunde um Tore und Punkte gespielt und gekämpft, doch der sportliche Wettbewerb ist nur eine Seite.

Direkte Qualifikation für Prora

„Die andere ist das Fairplay, das respektvolle Miteinander“, erzählt René Tretschok. Deshalb wird es bei allen Turnieren auch eine nach einem Punktsystem aufgebaute Fairplay-Wertung geben. Die fairsten Teams dürfen auch zum Finalturnier nach Prora reisen – übrigens ebenso wie die sportlich besten Mannschaften in Kreuztal auf direktem Weg und nicht über weitere Qualifikationsturniere. Übrigens: Speziell geschulte Mitarbeiter beobachten auch, wie sich die Kicker außerhalb der Courts benehmen.

Auf einen Blick

Es gibt vier Altersklassen: 6-10 Jahre, 11-13 Jahre (Beginn: 9 Uhr), 14-18 Jahre, Ü18 (Beginn: 13 Uhr).

Teilnehmen dürfen Schüler/innen aus allen Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus. Auch wer kein Fußball spielen kann, darf natürlich mitmachen.

Auch Jugendtreffs, freie Gruppen, Familien usw. können sich zum Turnier anmelden.

Es gibt keine Anmeldegebühren.

Ein Team besteht aus drei bis vier Spielern bzw. Spielerinnen. Es können auch Mixedteams gemeldet werden, die jedoch bei den Jungen mitspielen müssen.

Die Spielzeit und der Turniermodus werden erst kurz vor Turnierbeginn festgelegt. Beides richtet sich nach der Zahl der Mannschaften.

Jedes Team hat vor dem jeweiligen Spiel sechs Punkte auf dem Fairplay-Punktekonto. Es wird disqualifiziert, wenn es zwei Spiele mit null Fairplay-Punkten beendet.

Die sportlich qualifizierten und fairsten Teams jeder Altersklasse (weiblich und männlich) dürfen am Bundesfinale vom 30. Juli bis 2. August in Prora/Rügen teilnehmen.

Infos, Eindrücke und das Anmeldeformular: www.soccer-tour.de