Wittgenstein. SV Feudingen II muss den Spitzenreiter ziehen lassen. Zwei andere Teams scheinen aber langsam in Fahrt zu kommen. Die SFS bleibt weiter glücklos

In der Fußball-Kreisliga C3 kommt der TuS Dotzlar so langsam in Fahrt. Der SV Feudingen II verliert dagegen das Topspiel.

TSV Aue-Wingeshausen II - TuS Dotzlar 1:2 (0:0). „Das war eine Partie auf Augenhöhe, die beide Seiten hätten gewinnen können”, fasste Florian Schabert, Trainer des TuS Dotzlar, die Begegnung treffend zusammen. Erst nach der Hälfte brachte Leon Weise die Gäste mit einem Stochertor in Führung (48.), die Joshua Böhl durch einen Sonntagsschuss ausbaute (59.). Kurz darauf erzielte Fabian Treude nach einem Freistoß das Anschlusstor des TSV zum Endstand (64.).

Redebedarf oder Lob? Ein Spieler des TuS Johannlands holt sich nach dem verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Feudingen direkt nach dem Spiel ein Feedback – der Inhalt des Gesprächs ist allerdings nicht übermittelt. Foto: Florian Runte

SV Feudingen II - TuS Johannland 1:3 (1:1). Vor rund 125 Zuschauer mussten sich die Hausherren den Siegerländern im Spitzenspiel mit 1:3 geschlagen geben. Dennis Prinz erzielte die Führung der Gäste (13.), die der SVS zwar noch durch Philipp Wagener ausglich (36.). Kurz nach der Hälfte erzielte Tom Balling durch einen direkten Freistoßtreffer die erneute Johannländer Führung (47.), die Manuel Kölsch letztlich auf 3:1 ausbaute (87.). Feudingens Spielertrainer Jens Mengel: „Wir hatten heute zu viel Respekt vorm Gegner und kamen deshalb nicht in die Spur.”

SG Laasphe/Niederlaasphe II - VfL Bad Berleburg II 3:0 (1:0). Nach dem Unentschieden im Heimderby ließ die VfL-Reserve wichtige Punkte in Niederlaasphe liegen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging die Heimelf durch einen von Jörn Schneider verwandelten Handelfmeter in Führung (38.). Diese führte dazu, dass die Berleburger, die den Gegner früher anliefen, zu hoch standen und zweimal von cleveren Laasphern ausgekontert wurden. Zwei Angriffe wurden von Christian Paul (74.) und Mirza Mandzuka (85.) zum 2:0 und 3:0 verwandelt. Berleburgs Co-Trainer Nico Schlaf gab ehrlich zu: „Der Sieg war verdient. Unsere Mannschaftsleistung war heute einfach schlecht.“

SF Edertal II - FC Hilchenbach II 5:0 (1:0). Angriffslustige Edertaler feiern einen Kantersieg: Nach einer ersten Halbzeit mit vielen Torchancen erzielte Timmy Aderhold die Führung für die Hausherren erst spät per Freistoß (45.). Nach der Pause legte Jonas Dickel – ebenfalls mit einem Freistoßtor – das 2:0 nach (68.). Danach brachen bei den Gästen jegliche Dämme, was Meik Knebel (76., 79.) und Darijo Pavic (85.) zum 5:0 nutzten.

Sportfreund Sassenhausen - Red Sox Allenbach 3:4 (2:1). Nach ihrer Negativserie gingen die Gastgeber verdient durch Stefan Hedrich (38.) und Andy Dreisbach (43.) in Führung, fingen sich jedoch kurz darauf den Anschlusstreffer durch Maximilian Taplick sowie mit dem Halbzeitpfiff den 2:2-Ausgleich durch Adrian Schuppener.

Kurz nach der Hälfte verwandelte Jonas Bolduan einen Foulelfmeter zur 3:2 Führung für Allenbach. Diese egalisierten die SFS dank Sebastian Strack, doch Johannes Bäumener nutzte einen Fehler der Sassenhäuser eiskalt zum Siegtor der Red Sox.