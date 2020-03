Die Aufgabe, die auf die Sportfreunde Birkelbach II in der Rückrunde der Fußball-Kreisliga B2 wartet, ist denkbar schwierig.

So schwierig sogar, dass man sie leicht mit dem legendären Kampf gegen Windmühlen, aus dem Kultroman „Don Quijote“ aus dem Jahr 1605 gleichsetzen könnte. In dem Buch bestreitet der Hauptprotagonist einen aussichtslosen Kampf gegen eingebildete Gegner, ohne Chance auf Triumph.

Doch genau dort trennen sich auch die Wege vom Ritter Don Quijote und den Sportfreunden Birkelbach II wieder. Denn zum einen ist der Kampf gegen den Abstieg in die C-Kreisliga sehr real für die Elf von Trainer Christian Nusch, zum anderen ist er bei weitem noch nicht aussichtslos. Denn obwohl die „zweite Welle“ der Sportfreunde mit 14 (!) Niederlagen am Stück in die laufende Saison startete, derzeit bei mageren drei Punkten aus 17 Spielen und dadurch logischerweise am Ende der Tabelle stehen, ist die Chance auf den Nichtabstieg immer noch gegeben.

Zweikampf um den Klassenerhalt

Nach der überraschenden Abmeldung der Sportfreunde Eichen/Krombach stand der erste C-Liga-Absteiger schon vor der Saison fest, momentan müssten zudem die Wittgensteiner den harten Gang in die zweitunterste Kreisklasse antreten. Doch mit in der Verlosung ist auch noch der SV Dreis-Tiefenbach, der vor der Spielzeit auf eigenen Wunsch in die B2-Liga umgruppiert wurde. Die Siegerländer haben nämlich selbst nur sechs Zähler auf der Habenseite und stellen mit 79 Gegentoren die mit abstand schlechteste Abwehr der gesamten Liga.

Außerdem, und dies sollte der Silberstreif am Horizont der Sportfreunde Birkelbach II sein, verlor der Dreis-Tiefenbach sein Auswärtsspiel an der Mehrzweckhalle deutlich mit 2:5 – der erste und einzige Sieg für die Birkelbacher in der Hinrunde, dafür aber wohl im wichtigsten Spiel des Jahres. Christopher Lange, Samual Madska und Moritz Stremmel besiegelten im November den ersten „Dreier“ der Spielzeit und vertagten gleichzeitig eine kleine Vorentscheidung um Abstiegskampf. Denn dadurch ist die Elf von Nusch weiterhin in Schlagdistanz, um den Nichtabstieg aus eigener Kraft zu realisieren.

„Sollten wir das in diesem Jahr schaffen, würde es auf jeden Fall für den großen Charakter der Truppe sprechen. Wir haben in den letzten zwei Jahren fast acht Leute an die erste Mannschaft abtreten müssen, was es für uns natürlich nicht leichter macht“, erklärt Jonah Stremmel, Stürmer und Interims-Co-Trainer zu Beginn der Saison, als Carsten Roth (nun Trainer der Bezirksliga-Mannschaft der Birkelbacher) beide Mannschaften gleichzeitig betreuen musste.

Leistungsträger brechen weg

In der Tat hatte die Reserve aufgrund der personell angespannten Lage der „Ersten“ einen echten Aderlass zu verkraften. Während sich der Rest der Liga teils namhaft verstärkt hat, mussten die Birkelbacher mit Simon Waniaschewski, Nikolaj Hoff, Guido Mehrländer, Marvin Grabowski, Michael Treude, Yannick Hoedt und Jonas Wied immer wieder Leistungsträger an die Bezirksliga-Elf abgeben, die sich ebenso im Abstiegskampf befindet.

Unmut kommt aufgrund der Tabellen-, oder der Personalsituation allerdings nicht an der Mehrzweckhalle auf. „Jeder kann die Situation richtig einordnen und keiner schenkt ab. Alle bringen sich weiterhin super ein“, so Stremmel, der in dieser Spielzeit auf 13 Einsätze kommt, beruflich aber – wie viele seiner Mannschaftskameraden -- unter der Woche sehr eingebunden ist. Deshalb kann er nur wenig bis gar nicht trainieren.

Nichtsdestotrotz lassen die letzten Ergebnisse ein wenig Grund zur Hoffnung zu. Das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Kredenbach/Müsen wurde nur knapp mit 2:3 verloren und auch die späte Niederlage gegen den SV Oberes Banfetal anfang November schien vermeidbar – insgesamt lässt sich feststellen, dass Birkelbach II sich nur selten hat abschießen lassen.

„Eigentlich war für uns dann schade, dass die Winterpause kam. Ich hatte den Eindruck, dass wir fit waren und noch einen Sieg geholt hätten“, versichert Trainer Christian Nusch, der jedoch mit der absolvierten Vorbereitung seines Teams überhaupt nicht einverstanden war: „Das war katastrophal“.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit Hoedt und Lange nun zwei weitere Offensivkräfte der „Zweiten“ dauerhaft in der Ersten gebraucht werden – ein Nackenschlag für die ohnehin schon lahmende Sturmreihe. Für Birkelbach II geht es ohnehin nur noch um das Rückspiel gegen Dreis-Tiefenbach am letzten Spieltag (24. Mai) – ein echtes Endspiel also. „Da heißt es : Feuer frei. Ich hoffe aber, dass wir vorher noch ein paar dreckige Punkte holen, sehe nach der Vorbereitung aber schwarz“, so Nusch abschließend.

Dann wird sich zeigen, ob die Sportfreunde sich von Don Quijote unterscheiden, oder den selben aussichtslosen Kampf gefochten haben, wie der Romanheld.