Sportfreunde Birkelbach bieten weitere Fanartikel an

Birkelbach. Die Sportfreunde Birkelbach müssen ihr großes Festwochenende zum „Hundertjährigen“ absagen. Es gibt aber auch positive Nachrichten.

Die Sportfreunde Birkelbach haben wegen der weiterhin vorhandenen Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronapandemie ihr Festwochenende zum 100-jährigen, das vom 25. bis 27. Juni geplant war, jetzt offiziell abgesagt.

„Wir hatten kurzfristig überlegt, möglicherweise eine coronakonforme Ersatzveranstaltung durchzuführen. Letztendlich würden aber aus unserer Sicht alle denkbaren Alternativen in der jetzigen Situation keinen Sinn machen, da ein gemeinsames Zusammenkommen und Feiern für alle Mitglieder noch nicht erlaubt ist“, gibt der Verein in einer Mitteilung bekannt.

Hoffen auf den Herbst

Die Sportfreunde hoffen darauf, im Herbst noch Verstaltungen über die Bühne zu bekommen und wollen kurzfristig über diese entscheiden. Unter anderem sollen alle Mitglieder der Jahrgänge 1951 und älter zu einem gemütlichen Beisammensein im Sportheim eingeladen werden, da zulzt die üblichen Geburtstagsbesuche durch den Vorstand nicht wie früher stattfinden konnten.

Positive Nachrichten gibt es aber auch: Der Trainingsbetrieb ist in vielen Gruppen wieder angelaufen. Neben einem Jubiläums-Fußballtrikot, das bereits erhältlich und stark nachgefragt ist, will der Verein in Kürze weitere Jubiläumsartikel auf seiner Homepage anbieten. Als Geschenk an ihre Mitglieder und Freunde übernehmen die Sportfreunde pro Person einen Zuschuss von 20 Euro für jeweils einen Artikel aus dem Sortiment.

Einzelheiten gibt es im Internet unter www.sf-birkelbach.de

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein