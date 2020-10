Die Sportfreunde Birkelbach schicken sich in dieser Saison an, die vermeintlich „großen“ Teams zu ärgern. Erst der überraschende Sieg gegen TuRa Freienohl vor zwei Wochen, nun der verdiente Punktgewinn gegen den Klassenprimus Schmallenberg/Fredeburg – die bisher souverän von Sieg zu Sieg eilten.

Die Elf von Trainer Carsten Roth, letztes Jahr mehr Spielball, als Stolperstein für die Granden der Bezirksliga, hat in ihren bisherigen Heimspielen ein Gesicht gezeigt, auf das sich für die Zukunft aufbauen lässt. Einzig in der Fremde läuft es für die Sportfreunde nach wie vor nicht.

Nichtsdestotrotz hat der Traditionsverein von der Mehrzweckhalle nun schon vier Zähler nach fünf Spielen auf dem Konto, und damit lediglich zwei weniger, als in der gesamten abgelaufenen Saison – es scheint, als sei die Roth-Elf einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung gegangen.

„Wir haben nun bewiesen, dass wir in dieser Klasse konkurrenzfähig sind. Ein solches Spiel ist Bestätigung, dass wir mithalten können“, erklärt Roth, der, gemeinsam mit seiner Truppe, viele Kritiker schon jetzt Lügen gestraft hat – einzig die Konstanz muss nun in der Birkelbacher Mannschaft Einzug halten.

Den Auswärtsfluch besiegen

Am liebsten schon am kommenden Samstag (16 Uhr) in Oberschledorn. Doch genau dort liegt die Krux: Während die SFB in regelmäßigen Abständen auf heimischem Platz für Furore sorgt und ihre Punkte dort einfährt, warten die Birkelbacher seit dem Auswärtssieg beim TuS Müschede im April 2019 auf einen Zähler in der Fremde.

Schulterklopfer von den Treusten

„Wir haben uns dazu schon viele Gedanken gemacht. In unseren Klassen sollten Zuschauer einen nicht so sehr beflügeln, wie in der Bundesliga. Aber uns helfen unsere Anhänger extrem, besonders die Stammgäste. In Birkelbach sprechen wir immer von „der Böschung“, die auf unserer Seite ist und meine Spieler berichten mir immer wieder, wie sehr sie durch die Zuschauer gepushed werden“, erklärt Roth, der in diesem Zuge auch dem Birkelbacher Publikum ein großes Kompliment ausstellt: „Auch in schweren Zeiten sind sie immer positiv, verteilen Schulterklopfer und können in jedem Heimspiel ein entscheidender Faktor sein.“

Apropos entscheidender Faktor: Eben ein solcher war auch Janek Müller im Tor der Sportfreunde, der nun wieder regelmäßiger zwischen den Pfosten stehen wird. Der 25-Jährige, der ewig aufgrund eines Knorpelschadens im Sprunggelenk ausgefallen ist, steht ein wenig sinnbildlich für den Hoffnungsschimmer in Birkelbach.

Denn eigentlich hatte der Student die Schuhe an den Nagel gehängt, weil der Körper nicht mehr mitspielte. „Das Wichtigste ist, dass er sich nicht quält, keine Schmerzen hat. Und wenn er fit ist, ist er ein Spitzenkeeper“, so sein Übungsleiter – in seinem ersten Einsatz seit über einem Jahr hielt Müller gegen Schmallenberg direkt einen Strafstoß und dadurch auch den Punktgewinn fest.

Doch auch in der Kabine hat das Wort des Zerberus Gewicht und gibt dem Team Sicherheit. Genau das, was die Sportfreunde in dieser Phase brauchen. Dahinter hat sich, nach dem Abgang von David Günther Steven Kupietz als verlässlicher Ersatz eingefunden. „Janek wird sicher nicht alle Spiele machen können. Deshalb sind wir froh, dass Steven bei uns geblieben ist“, so Roth abschließend.