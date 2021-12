Sportfreunde Birkelbach verkünden einen neuen Trainer

Birkelbach. Diese Nachricht kommt überraschend: Die Sportfreunde Birkelbach vollziehen nach der Saison einen Wechsel an der Seitenlinie.

Der Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Birkelbach trennt sich zum Ende dieser Saison von seinem Trainer Carsten Roth. Dies gab der Verein am Montagabend auf seiner Homepage bekannt.

Neuer Trainer wird der bisherige Co-Trainer Carsten Afflerbach. Für den 31-jährigen Birkelbacher ist es der erste Posten als hauptverantwortlicher Trainer im Seniorenbereich. „In einer vergleichsweise erfolgreichen Phase haben sich die beiden Trainer sowie unsere sportliche Leitung entschlossen, diesen Schritt zu gehen“, schreiben die Sportfreunde auf ihrer Homepage.

Zwei Jahre „Zweite“, drei Jahre „Erste“

Insgesamt wird Carsten Roth bei seinem Ausscheiden fünf Jahre in Birkelbach aktiv gewesen sein. 2017 übernahm der Herbertshäuser die zweite Mannschaft in der Kreisliga B und bewahrte sie dort vor dem Abstieg in die C-Liga. 2019 übernahm Roth die erste Mannschaft in der Bezirksliga, mit welcher er im ersten Jahr die im Frühjahr abgebrochene Saison auf Platz 15 beendete – Absteiger gab es damals wegen Corona nicht. Die abgebrochene Saison 2020/21 beendete Birkelbach auf Rang elf, aktuell ist die Mannschaft Achter.

Die Sportfreunde betonen: „Wir danken Carsten bereits jetzt für sein hervorragendes und loyales Engagement und hoffen, ihm nach einer guten Vorrunde mit einer ebenso guten Rückrunde den Abschied zu erleichtern.“

