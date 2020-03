Sportfreunde Edertal bekommen einen weiteren Torwart

Raumland/Berghausen. Der „Neue“ präsentiert sich schon am Sonntag am Limburg, trägt aber erst ab der neuen Saison das Trikot der Sportfreunde Edertal.

Fußball-B-Kreisligist Sportfreunde Edertal treibt seine Kaderplanung für die Spielzeit 2020/21 weiter voran: Mit Torwart Patrick Homrighausen kehrt ein alter Bekannter zurück zu den Fußballern vom Limburg.

VfL Girkhausen, VfL Bad Berleburg, Sportfreunde Edertal

Der 30-Jährige hilft aktuell seinem Jugendclub VfL Girkhausen in der Kreisliga D3, mit dem er übrigens am Sonntag in Raumland zu Gast ist. Das Trikot der Sportfreunde Edertal trug er bereits von 2008 bis 2012. Dabei stieg er in 2009 in die Bezirksliga auf. Ab der Saison 12/13 schnürte er die Schuhe für den VfL Bad Berleburg, wo er als „Nummer Eins“ 2015 den Aufstieg in die Landesliga feierte.

„Patrick sucht nochmal eine neue Herausforderung und passt somit hervorragend in unser Anforderungsprofil. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, erläutert Edertals Sportlicher Leiter, Sven Schneider.