Sportfreunde Edertal: Einzig in der Leichtathletik hakt es

Rund 120 Mitglieder resümierten im Rumilingene-Haus im „alten Dorf“ von Raumland ein verhältnismäßig ruhiges Jahr der Sportfreunde Edertal. Erfreuliche Nachrichten gab es dennoch zuhauf auf der Jahreshauptversammlung des Sportvereins aus Raumland und Berghausen. Da wäre zum Beispiel die in Eigenleistung gebaute Zuschauertribüne, die dank der Tatkraft von zahlreichen Mitgliedern und privaten Sponsoren Anfang Mai fertiggestellt wurde, wie der Vorsitzende Maximilian Schmeck zufrieden verkündete.

Die geehrten Mitglieder der SF Edertal für ihre 25-, 40-, 50-, 60-, und 70-jährige Treue auf der Jahreshauptversammlung Foto: Mark Simon Wolf

Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung von 51 Mitgliedern für ihre Vereinstreue und ihr Engagement: Dabei erhielten Torwartlegende Heiko Born sowie Uwe und Johanna Nipko die Goldene Vereinsnadel verliehen. Beim Fußball gelang es dem Vorstand im Sommer mit Sandro Trevisi einen Nachfolger für Michael Schmoranzer als Trainer der 1. Mannschaft in der Kreisliga B zu finden. Bei der Reserve ging Christoph Raidt im Sommer in seine letzte Saison als Trainer. Bei der Jugendabteilung besteht weiterhin die erfolgreiche Spielgemeinschaft mit dem VfL Bad Berleburg.

47 Sportabzeichen 2019

Für die Abteilung Turnen und Tanzen zog Leiterin Andrea Rath ebenso ein positives Resümee, da aktuell immerhin neun Gruppen für Erwachsene und sieben für Kinder im Angebot der Sportfreunde stehen – dies bedeutet 22 Übungsstunden pro Woche.

Ein einziger, kleiner „Problemherd“ ergibt sich aktuell in der Leichtathletik-Abteilung, die Volker Birkelbach führt. Er warb bei den Mitgliedern für aktive Mitarbeit. Mit Timo Böhl, der 2019 nicht nur Cross-Kreismeister über die Kurz- und Langstrecke wurde, nun aber zum Triathlon gewechselt ist, ist das letzte Aushängeschild der Abteilung gegangen.

Hackler nicht mehr im Spielausschuss

Erfolgreich verlief dagegen der Winterball in der Festhalle Berghausen, die Dorfweihnacht sowie der Sporttag, an dem 47 Mitgliedern ihre Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold ablegten.

Wenig überraschend verliefen vor dem Jubiläumsjahr 2021 die Wahlen. Veränderungen gab es nur bei drei Posten: Nach acht Jahren als Spielausschussobmann stellte Mirco Hackler sein Amt zur Verfügung, das von nun an sein Stellvertreter René Grund ausführt. Für Grund rückt zudem der bisherige Beisitzer Thomas Raidt auf. In das Amt des stellvertretenden Jugendleiters wählten die Mitglieder zudem Tobias Beitzel. Fritz Linde rückt zudem im Ehrenrat für Kurt Aman nach.

Die sonstigen Wahlen gingen allesamt mit einstimmiger Wiederwahl vonstatten. Dies betraf die stellvertretende Vorsitzende Annabell Dreisbach, Geschäftsführer Alexander Dörr, den stellvertretenden Vermögensverwalter Gerhard Beitzel, Leichtathletik-Abteilungsleiters Volker Birkelbach und Sozialwart Frank Limper.

Ein Beisitzer geht, vier neue kommen

Aus der Reihe der Beisitzer schied Bernd Wessel aus. Dafür rückten Jahn Hackenbracht, Jan Grebe, Isabell Kroh und Felix Knebel nach.

Apropos Jubiläum, da sind die Planungen schon sehr weit fortgeschritten, wie Schmeck ausführte. Zum „Hundertjährigen“ zählt ein großes Auftaktkonzert (7. Mai), ein Festkommers (9. Mai), ein Sport-Erlebnistag beider Dörfer (19. Juni), das traditionelle Sportfest (30. Juli bis 1. August) und ein Jahresabschluss (11. Dezember).

Hochkarätiges Fußballturnier

„Wir können uns auf ein tolles Programm freuen, das wir in den kommenden Monaten noch optimieren werden“, erklärte der Vorsitzende Maximilian Schmeck. Für das aktuelle Jahr ist neben der abschließenden Organisation des Jubiläumsjahres unter anderem ein hochkarätiges Fußballturnier im Rahmen des Sportfestes geplant – die Teilnehmer stehen aber noch nicht fest.

Übersicht der geehrten Mitglieder: 25 Jahre: Marc Saßmannshausen, Ingeborg Rosenblatt, Bernd Dreisbach, Guido Birkelbach, Birgit Enders, Kai Radenbach, Sarah Dammüller, Stephan Schmidt, Anita Becker, Renate Dickel, Regina Lückel.

40 Jahre: Renate Dröse, Maik Duchhardt, Bernd Dziawer, Thomas Grebe, Volker Grübener, Frank Henk, Gertrud Hirschfeld, Dorothee Althaus, Marlies Limper, Carola Lückel, Marianne Schneider-Radenbach, Helene Sticker.

50 Jahre: Klaus Biegler, Wolfgang Birkelbach, Fritz-Hermann Dickel, Burkhardt Franke, Jürgen Klein, Wolfgang Koch, Hartmut Preis, Arno Traut, Werner Wasilewski.

60 Jahre: Karl Hermann Berge, Georg Dickel, Peter Nipko, Werner Rath, Karl-Heinz Schneider.

70 Jahre: Günter Beuter, Gustav Beuter, Hans Ulrich Radenbach.

Neben den Urkunden für langjährige Mitgliedschaft verliehen die Sportfreunde Edertal Ehrennadeln für besondere Verdienste um den Verein.

Silberne Vereinsnadel: Waldemar Benfer, Manuel David, Thomas Fischer, Mirco Hackler, Thomas Knebel, Friedhelm Kroh, Jochen Obermeier, Holger Saßmannshausen.

Die goldene Vereinsnadel erhielten Heiko Born, Uwe Nipko und Johanna Nipko.