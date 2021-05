Sportfreunde Edertal entfachen Gruppendruck im besten Sinne

Berghausen. Die Sportfreunde Edertal bringen ihre Mitglieder mit einer Mai-Challenge auf Trab. Die eifrigsten Punktesammler sind mehrmals pro Tag aktiv.

Die Fitnessgruppe der Sportfreunde Edertal hat die Mai-Challenge ausgerufen und begegnet damit den Einschränkungen in der Pandemie. Für die 30 Frauen im Alter von 25 bis 55 Jahren, die sich normalerweise zum wöchentlichen Sport in der Turnhalle der Grundschule in Berghausen treffen, gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit kein „echtes“ Gruppentraining und damit kein gemeinschaftliches Zusammenkommen mehr.

In regem, aktuell sogar häufigeren Kontakt als normalerweise steht die Gruppe trotzdem. Weihnachtsgeschenke und Workout-Vorschläge aufs Handy: Übungsleiterin Andrea Rath lässt sich aber immer wieder etwas Neues einfallen, zumal ja alle Frauen am Ball bleiben sollen, falls es irgendwann wieder richtig losgehen darf.

Aktuell läuft eben die Mai-Challenge. Hierfür gibt es eine eigene Whatsapp-Gruppe, zu der sich alle Frauen der Fitnessgruppe anmelden können, die bis Ende des Monats aktiv sein wollen. Die Sache funktioniert so: Teilnehmer sollen sich nach Möglichkeit täglich bewegen, um dadurch Punkte zu sammeln. Wer bis Ende des Monats die meisten Punkte gesammelt hat, bekommt ein Überraschungsgeschenk überreicht.

Die Resonanz ist groß: 25 Frauen haben sich in der Gruppe angemeldet – und auch der Vorsitzende Maximilian Schmeck gibt sich die Ehre und versucht einen Podestplatz zu ergattern. „Ich bin super stolz auf die Power der Frauen und das so viele mitmachen“, freut sich Rath. „In der Gruppe herrscht eine unglaubliche Motivation. Fast alle versuchen, täglich Sport zu treiben, bei Wind und Wetter, mit Kindern oder dem Partner“, berichtet Rath: „Auch die Haustiere werden eingespannt.“

Der Gruppendruck, der hier im positiven Sinne wirkt, tue sein Übriges: „Manche drehen abends noch eine Runde, wenn sie festgestellt haben, dass alle ein Foto geschickt haben, sie selbst aber noch nicht.“

Drei Punkte für eine Joggingrunde

Einen Punkt gibt es für leichte Anstrengung, etwa Wandern oder Spazierengehen. Für mittlere Intensitäten wie Einheiten auf dem Heimtrainer, Workouts, Krafttraining und Yoga werden zwei Zähler auf dem „Konto“ vermerkt. Drei Punkte gibt es für Ausdauersport wie Joggen, Nordic Walking oder Radfahren. Jeder, der aktiv ist, muss seine Einheit in der Whatsapp-Gruppe durch ein Foto, ein Video oder einen Link seiner Sport-App sichtbar machen und bekommt dann die Punkte gutgeschrieben.

Andrea Rath führt die Punkteliste zuhause und gibt wöchentlich den Punkte-Zwischenstand bekannt. „Dann sieht man, wo man steht und ob man vielleicht noch ein bisschen reinhauen muss, um zu den Spitzenreitern aufzuschließen.“ Wobei letzteres mittlerweile schwierig wird, denn die besten Punktesammler liegen schon bei knapp 80 Zählern.

Auch für Juni hat sich Rath schon etwas einfallen lassen, was aber vielleicht sogar Makulatur werden könnte, wenn mit einem Abflauen der Pandemie Gruppentraining wieder möglich werden könnte.

Schon im vergangenen Jahr hat die Fitnessgruppe ihre Treffen für einige Woche an die frische Luft verlegt. Wobei dies Grenzen hatte: Ein klassisches Bauch, Beine, Po-Workout auf einer Matte, „öffentlich“ vor der Turnhalle, das wollten viele Frauen nicht. Leichte Übungen, teilweise eingebunden in gemeinsame Laufrunden, hingegen schon: Kleine Geräte wie Thera-Bänder wurden fest an Mitglieder verteilt und von diesen mit nach Hause genommen, um sich die Desinfektion des Materials zu sparen. Rath: „Auch das Sportabzeichen haben noch viele gemacht.“

