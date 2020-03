Sportfreunde Edertal verpflichten vier Nachwuchskicker

Raumland/Berghausen. Die Eigengewächse Jonas König, André Graf, Moritz Born und Jonas Grebe schießen sich zur neuen Saison den Sportfreunden Edertal an.

Die Sportfreunde Edertal haben mit Jonas König, André Graf, Moritz Born und Jonas Grebe vier aktuelle Jugendspieler des Vereins für sich gewinnen können.

Wie der Sportliche Leiter der Kicker aus Berghausen und Raumland, Sven Schneider, mitteilte, haben alle vier Spieler im Hinblick auf kommende Saison für die erste Mannschaft, derzeit auf dem dritten Rang der Kreisliga B2 liegend, zugesagt.

Reichlich Seniorenluft geschnuppert

Die gebürtigen Raumländer König (10 Spiele) und Graf (17) absolvierten in dieser Saison durch die Seniorenerklärung für Jugendspieler bereits einige Spiele in der „Ersten“ und überzeugten auch Edertals Trainer Sandro Trevisi von ihren fußballerischen Qualitäten. Während König flexibel in der Viererkette als Innenverteidiger und Außenverteidiger, aber auch eine Position weiter vorne, im Mittelfeld zum Einsatz kam, agierte Graf ausschließlich auf der Position des linken Außenverteidigers. Mit Born, der bisher auf zwei Einsätze kommt, ergibt sich zudem eine weitere Option für die Offensivreihe.

Selbiges gilt auch für Grebe, der aktuell mit einem Seniorenspielrecht bei seinem Heimatverein FC Weidenhausen spielt, allerdings parallel zusammen mit König, Graf und Born in der A-Jugend der JSG Edertal-Berleburg mitmischt.

Jede Menge Talent

„Jonas König, André Graf und Moritz Born haben bereits bewiesen, dass sie jede Menge Talent mitbringen und somit sportlich als auch menschlich perfekt in die Mannschaft passen. Mit Jonas Grebe konnten wir außerdem einen weiteren, talentierten Jugendlichen aus unserer Jugendspielgemeinschaft für uns gewinnen, der zudem in der laufenden Saison bereits Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln konnte“, erklärt Sven Schneider zuversichtlich ob der Perspektive der Jugendlichen.

Neben Torwart Patrick Homrighausen haben die Sportfreunde Edertal mit den vier Nachwuchskicker bereits fünf Neuzugänge für die kommende Saison fix.