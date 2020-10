Sportfreunde gegen Kaan: Derby unter besonderen Vorzeichen

Ein Spiel wie jedes andere ist ein solches Stadtderby in der Fußball-Oberliga ja nie. Und wenn es dazu noch unter solchen Vorzeichen steht wie denen, die die Fußball-Region in dieser Woche ins Staunen versetzt haben, dann gerät die rein sportliche Auseinandersetzung fast schon ein wenig in den Hintergrund. Aber eben nur fast. Und darin sind sich die Trainer Cramer und Wurm, die sich den „Tobias“ in ihren Vornamen teilen, einig.

Kaans Trainer Tobias Wurm hat die Sportfreunde am Donnerstag beim 1:0 gegen Meinerzhagen beobachtet. Foto: Rene Traut

Sportfreunde Siegen gegen 1. FC Kaan-Marienborn - da knistert’s im Gebälk. Mit oder ohne die angesprochenen Bestrebungen, nach einem gemeinsamen Weg zu suchen. 90 Minuten Oberliga-Derby am Sonntag werden davon unangetastet bleiben.

Andere Zuständigkeiten

„Was soll ich dazu sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Wir treten an und wollen das Spiel gewinnen“, steht für Siegens Cramer eine Fortsetzung dessen auf dem Fahrplan, was seine Mannschaft am Donnerstag beim 1:0-Erfolg gegen den RSV Meinerzhagen auf den Platz gebracht hat.

Und sein Gegenüber, Kaans Wurm, schlägt in die selbe Kerbe: „Wir wollen uns auf das Sportliche konzentrieren, für alle anderen Dinge sind andere Leute zuständig. Wir sind gut gestartet und wollen das Sonntag unter Beweis stellen.“

Der Käner Coach hat am Donnerstag auf der Stadion-Tribüne gesessen „und eine gute Leistung der Siegener“ gesehen. „Aber darauf sind wir vorbereitet - vor allem in Sachen Zweikampfführung, die man ja in jedem Spielt braucht.“

Die beeindruckende Käner Torbilanz mit 22 Treffern aus fünf Spielen -18 davon auf eigenem Geläuf - bereitet dem Sportfreunde-Coach eher weniger Kopferzerbrechen: „Gegen Meinerzhagen war gerade das Spiel gegen den Ball hervorragend. Da wurde mit viel Mentalität und vor allem Qualität verteidigt.“ Und das müsse eben auch gegen Kaan so sein. Meinerzhagen und Kaan-Marienborn nennt Cramer übrigens in einem Atemzug: „Wir spielen innerhalb von drei Tagen gegen zwei Spitzenmannschaften.“ Er selbst könne in sein erstes Siegener Stadtderby „völlig unbelastet“ gehen. „Natürlich sehe ich, dass das ein besonderes Spiel ist, aber eins, das aus einer ganz normalen Spielplangestaltung hervorgeht. “

Sein Pendant auf der anderen Seite, der beim 3:1-Sieg der Sportfreunde im Breitenbachtal im September vergangenen Jahres sein erstes Derby als verantwortlicher Trainer bestritt, steht im Vorfeld dieser Partie ebenfalls für die Prise Normalität, um das Thema Druck erst gar nicht aufkommen zu lassen. „Jeder Sonntag ist ein anderer Sonntag“, meint Tobias Wurm. „Wir haben ein Auswärtsspiel, zu dem die Anfahrt zwar kürzer ist als üblich, aber in Sachen Vorbereitung gibt es keine Unterschiede.“ Das Abschlusstraining absolvierten die Käner - wie üblich - am Freitag.

Nach dem 1:0 gegen Meinerzhagen hoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: Sportfreunde-Trainer Tobias Cramer. Foto: Rene Traut

Und hier zeigte sich der eingespielte Kader verletzungsfrei. Außer Felix Neuhäuser und dem in dieser Woche unter Magenproblemen leidenden Moritz Stühn sind alle Kicker wohlauf und gerüstet für das Duell im Leimbachstadion.

Ohne Björn Jost

Auf Siegener Seite meldet Tobias Cramer die Genesung von Verteidiger Satoshi Horie und des defensiven Mittelfeldspielers Moritz Brato, während Kapitän Björn Jost wegen seiner Knieblessur weiterhin ausfällt. Die Fortschritte von Marcel Mosch werden noch nicht für einen Einsatz im Derby reichen. „Mit ihm rechne in der nächsten Woche im Pokal und danach wohl auch in Gütersloh am Sonntag danach“, wird auch der Mittelfeldmann wohl bald zu ersten Einsatzminuten in dieser Saison kommen.

Und dann kann der Derby-Ball also rollen. Unbeeindruckt von den Dingen, die Fußball-Siegen in diesen Tagen bewegen.