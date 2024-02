Sportfreunde Sassenhausen feiern Jubiläum - und Aufstieg?

Hatten in dieser Saison in der Kreisliga D schon jede Menge Grund zum Jubeln: Die Kicker der SF Sassenhausen (links, hier im Duell mit dem FC Weidenhausen).

Sassenhausen Die Kreisliga-D-Fußballer der Sportfreunde könnten dem Verein zum 50. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen.

Die Sportfreunde Sassenhausen feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum und auch, wenn noch nicht alle Planungen abgeschlossen sind, gibt der Vorsitzende Marko Hüster einen ersten Einblick in die spannenden anstehenden Veranstaltungen, mit denen der Verein seinen runden Geburtstag feiern möchte. Die große Jubiläumsfeier soll dabei im Mai steigen, wie Hüster verrät: „Der Hauptfestakt ist für Freitag, den 24. Mai, vorgesehen. Auf den Tag vor genau 50 Jahren trafen sich die Gründungsmitglieder und legten den Grundstein unseres Vereins. Da es sich in diesem Jahr wieder um einen Freitag handelt, fiel es uns nicht so schwer, einen passenden Termin auszuwählen.“

Die Veranstaltung soll dabei ein klassischer Festkommers werden, wie Hüster ergänzt: „Hier werden natürlich ein paar Worte zur Geschichte der Sportfreunde fallen, Dankes- und Grußworte ihren Platz auf der Tagesordnung finden und sicherlich auch ein Ausblick in die Zukunft gewagt werden.“ Zu dieser Veranstaltung laden die Sportfreunde und Hüster persönlich ein: „Wir hoffen darauf, etliche Gastvereine, aber auch ehemalige Trainer und Spieler, sowie langjährige Wegbegleiter an diesem Abend im Festzelt auf dem Sportgelände begrüßen zu dürfen.“ Abgerundet werden soll die Veranstaltung von einer großen Party im Festzelt, bei der die Band „Hitmix“ für die musikalische Untermalung aus den Bereichen der Schlager-, Rock- und Popmusik sorgen wird.

Familientag am 25. Mai

Doch das war noch nicht alles, denn da bei den Sportfreunden der gesamte Vorstand sowie einige Vereinsmitglieder aus dem Vorstandsumfeld in die Vorbereitungen involviert sind, planen die Sassenhäuser auch einen Familientag am folgenden 25. Mai. Dieser soll am Nachmittag starten und auch hier haben die Sportfreunde für musikalische Unterhaltung gesorgt. Dicke-Backen-Musik für Groß und Klein sollen dann die Oberlahntaler Musikanten spielen.

Eine Meisterfeier im Jubiläumsjahr wäre natürlich toll, zumal unsere Jungs diesen Titel sogar während des Festwochenendes Heimspiel gegen den TuS Johannland holen könnten. Marko Hüster - Vorsitzender der SF Sassenhausen

Obendrauf kann für die Sportfreunde, deren Fußballer derzeit an der Tabellenspitze der Kreisliga D stehen, auch noch eine Meisterfeier kommen, das weiß natürlich auch Hüster: „Eine Meisterfeier im Jubiläumsjahr wäre natürlich toll, zumal unsere Jungs diesen Titel sogar während des Festwochenendes, am 26. Mai, im Heimspiel gegen den TuS Johannland holen könnten.“ Die Zeichen stehen definitiv auch aufgrund des kleinen Vorsprungs gut für ein historisches Erfolgserlebnis im Jubiläumsjahr.

Planungen für Online-Fanshop laufen

Doch auch neben dem Platz und den großen Festlichkeiten wird das Jahr etwas für alle Sportfreunde-Supporter bereithalten, so Hüster mit Blick auf die anstehende Jahreshauptversammlung: „Nun, die nächsten Monate werden natürlich primär durch das Jubiläum und die Rückrunde beherrscht. Wir planen noch, einen Fanshop über unsere Webseite einzurichten. Das soll so Mitte oder Ende Februar fertig sein. Dort kann man sich dann über ein Partnerunternehmen mit allerhand Merchandise-Artikeln rund um die Sportfreunde Sassenhausen eindecken.“

Zusätzlich zu all den Projekten werden die Sportfreunde auch in diesem Jahr am letzten Juli-Wochenende ihr traditionsreiches Sportfest austragen, sehen aber von weiteren großen Änderungen, auch aufgrund des hohen Organisationsaufwandes im Jubiläumsjahr, ab.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein