Sportfreunde Siegen: Erinnerungen an die beste Zeit

Siegen. Aus Benefizspiel treffen sich die 2005er-Aufstiegsmannschaft und ein Allstar-Team der Sportfreunde Siegen. Leider vor spärlicher Kulisse.

Draußen, vor dem Leimbachstadion, wehte ein wenig der Hauch von einst. Menschen in Trikot und Schal liefen die Leimbachstraße hinauf, vor dem Kartenhäuschen bildete sich eine (zumindest kurze) Warteschlange, ein paar Meter weiter waren vier leere Bierflaschen sorgsam nebeneinander auf einer Wiese abgelegt worden.

Noch immer ein Liebling der Sportfreunde-Fans: Adnan Masic. Foto: Carsten Loos

Drinnen, im Stadion, kamen warme Erinnerungen auf an die beste Zeit der Sportfreunde Siegen. Viele Fußballer aus jener Mannschaft, die 2005 in die 2. Liga aufgestiegen war, trafen sich, spielten wieder zusammen. Diesmal in einem Benefizspiel gegen eine Allstar-Auswahl des Traditionsvereins für den guten Zweck. Knapp 400 Zuschauer waren dabei. Die Erlöse aus dem Ticket-Verkauf sollen über die „Aktion Lichtblicke“ in soziale Projekte fließen.

Im Allstar-Team fehlen die Stars

Und auf dem Rasen? Patrick Helmes, der Alchener, inzwischen 37 Jahre alt, der nach dem Zweitliga-Aufstieg zum 1. FC Köln wechselte und so das Tor bis hin zur Nationalmannschaft aufstieß, machte weiter, wie an jenem 4. Juni 2005. Im damals letzten Spiel der Saison 2004/05 brachte er die Siegener in Darmstadt mit 3:1 in Führung. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war das die Vorentscheidung zum Aufstieg. 16 Jahre, vier Monate und fünf Tage später, erzielte der heutige Trainer von Alemannia Aachen in der 10. Minute das 1:0 für die damaligen Aufsteiger.

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Zwei weitere Helmes-Tore besiegelten den 3:1 (1:0)-Sieg. Zwischenzeitlich hatte Zorislav Jonjic, der 1998 im DFB-Pokal im Spiel gegen Mainz 05 Jürgen Klopp tunnelte und mit seinem anschließenden 1:1 den Weg der Siegener bis ins Viertelfinale erst möglich machte, für das Allstar-Team auf 1:2 verkürzt.

Blättern in alten Heldentaten mit Gerhard Noll (Zweiter von links) Foto: Carsten Loos

Unter anderem auf Jonjic passte das Lob des SFS-Vorsitzenden Roland Schöler bei seiner Begrüßung: „Einige haben noch eine gute Figur...“ Jonjic, seit diesem Sommer Trainer beim TuS Deuz, hat zuletzt noch bei seinem Team in der Kreisliga A ausgeholfen – mit 53 Jahren. Aus der Aufstiegs-Mannschaft, die in Darmstadt auf dem Platz stand, waren neben Patrick Helmes auch Torwartlegende Adnan Masic, Björn Weikl, Nils Döring (damals Torschütze zum 1:0), Marco Stark, Cem Islamoglu und Andreas Nauroth mit von der Partie. Ins Trikot des Allstar-Teams war neben dem Sportlichen Leiter der Siegener, Andreas Krämer, und Co-Trainer Marco Beier auch Torwart Claus Reitmaier (ehemals VfL Wolfsburg) aus der Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach geschlüpft.

Ralf Loose, Trainer der Aufstiegs-Elf und heute beim FC Winterthur, wurde auf der Bank von seinem damaligen Co-Trainer Gerhard Noll vertreten. Der Niederscheldener freute sich über das Wiedersehen: „Die meisten Spieler habe ich seit damals nicht mehr gesehen.“ „Fanja“ hatte extra seinen Ostsee-Urlaub vorzeitig beendet.

Vieles hat sich im Laufe der 16 Jahre seit dem Zweitliga-Aufstieg der „Sportfreunde“ verändert, ganz sicher aber nicht, wer Publikums-Liebling war – und ist: Adnan Masic. Der Torwart bekam auch den größten Szenen-Applaus von Zuschauern und Mitspielern, als er einen Jonjic-Freistoß aus dem Torwinkel fischte.

Namen und Fakten Sportfreunde-Aufstiegsmannschaft 2005: Adnan Masic, Björn Weikl, Nils Döring, Sascha Bäcker, Marco Stark, Cem Isamoglu, Steffen Schmidt, Alex Ecker, Patrick Helmes, Jens Schlemper, Andreas Nauroth, Patrick Dama. Trainer: Gerhard „Fanja“ Noll Sportfreunde Siegen All-Stars: Claus Reitmaier, Marco Baier, Peter Simon, Zorislav Jonjic, Frank Germann, Jamal El Khattouti, Andreas Krämer, Orhan Özkaya, Timo Schlabach, Rainer Willmann, Christian Hähn. Tore: 1:0 Patrick Helmes (10.), 2:0 Patrick Helmes (44.), 2:1 Zorislav Jonjic (65.), 3:1 Patrick Helmes (67.). Schiedsrichter: Sven Karp (Sportfreunde Siegen).

Und nach der Partie hatte der Schlussmann, mit 46 Jahren nun ohne lange „Mähne“ auf dem Haupt, am längsten von allen Spielern auf der Tribüne zu tun mit Autogramme schreiben, Erinnerungsfotos machen, alte Freunde herzlich begrüßen. „Ich war in der ganzen Zeit nur einmal zu Besuch in Siegen“, sagte er, „dort, wo ich damals gewohnt habe.“

Helmes’ schmerzen die Hüften

Patrick Helmes klagte derweil darüber, dass ihm inzwischen die Hüften zu schaffen machen, freute sich aber, wie manche Abläufe die Jahre überdauert hätten. „Ich mache die Tore, Adnan hält die Null.“ Damals wie jetzt. Sagte das, sammelte seine vier Kinder Zoe, Laila, Charlotte und Bruno ein und machte sich auf ins VIP-Zelt der „Sportfreunde“. Das Wiedersehen konnte in seine dritte Halbzeit gehen, der Erinnerungen wegen womöglich sogar die wichtigste rund um das Spiel für einen guten Zweck.