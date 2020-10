Sportfreunde Siegen: Fehler entscheidet Partie in Rhynern

Rhynern. Über die Siegener Sportfreunde gibt es in der Fußball-Oberliga weiterhin kaum Positives zu berichten. Im Stadion Am Papenloh im Hammer Vorort Rhynern gab es bei der Westfalia eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Wieder einmal aber eine Partie, der Trainer Tobias Cramer viel Erwähnenswertes abzuringen wusste. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, das einen Trainer erfreuen könnte, wenn nicht dieses eine Tor gefallen wäre...“

Cramer sieht „typisches 0:0-Spiel“

Wie in der Partie am Donnerstag, beim 1:1 gegen Vreden, hatte der Coach auch in Rhynern nur eine torreife Szene des Gegners registriert. „Und unserer Situation entsprechend, fällt genau hier das Tor“, kann sich Cramer stets nur wiederholen. Dem einzigen Treffer der Partie ging ein individueller Fehler voraus, als ein Abwehrspieler den Laufweg nicht mitmachte und Hakan Sezer freie Bahn gewährte. Und der überwindet in der 16. Minute Torhüter Christoph Thies. Dass es nach einer knappen Viertelstunde immerhin noch mehr als 75 Minuten bis zum Schlusspfiff dauerte und es keiner Mannschaft gelang, auch nur annähernd noch mal für Torgefahr zu sorgen, mag einerseits den taktischen Vorgaben beider Trainer entsprechen, ist jedoch für den interessierten Zuschauer eine Mangelerscheinung.



Dass es den Siegenern trotz der Versuche, Druck aufzubauen, nicht gelungen ist, diesen auch in den für den Gegner gefährlichen Bereich zu transportieren, sei, so noch einmal der Trainer, eine sich wiederholende Tatsache. Er macht auch hierfür die derzeit nicht erfreuliche Situation verantwortlich.

„Aber wir arbeiten darauf hin, dass der Knoten endlich platzt“, gibt Cramer die Hoffnung auf Punkte nicht auf. „Das war hier und heute ein typisches 0:0-Spiel“, war sich der Willinger mit seinem Rhynerner Kollegen Michael Kaminski einig. Cramer: „Beide Mannschaften haben sich neutralisiert, haben hervorragend gegen den Ball gearbeitet. Und da reicht dann eben ein Fehler, um eine solche Partie zu entscheiden.“ Aber er verhehlte dabei nicht, dass es eben auch darauf ankomme, solche Fehler zu vermeiden. „Jeder, der hier von Beginn an auflaufen will, muss bereit ein, sich zu 100 Prozent auf seine Aufgaben zu konzentrieren.“

Lange dürfen sich die Sportfreunde solche Dinge jedenfalls nicht mehr leisten, sonst ist der Weg in den Keller vorprogrammiert, zumal die nächsten Gegner Meinerzhagen und Kaan-Marienborn heißen.

Westfalia Rhynern - SF Siegen 1:0

Rhynern: Hahnemann - Joswig, Stöhr, Franke, Jan Kleine - Seber, Neumann, Wiese, Toy (77. Bulut), Neumann - Sezer (87. Michler), Lennard Kleine (81. Probst). - Siegen: Thies - Krämer, Filpzik, Hilchenbach, Pinner (83. Dreisbach) - Busik (62. Becker) - Kunz (46. Koc), Below, Walter (76. Momo), Huber - Harrer. - Schiedsrichter: Bramkamp (Hattingen). - Tor: 1:0 Sezer (16.). - Zuschauer: 138.