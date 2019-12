Sportfreunde Siegen: Kein Dreier beim Cramer-Debüt

Wäre das muntere Scheibenschießen der der ersten Viertelstunde so weiter gegangen, die Sportfreunde Siegen und der SV Schermbeck hätten sich beim Debüt von Trainer Tobias Cramer wohl 10:10 (oder so) getrennt. Nach dem 2:1 der Gäste aber verflachte das Ganze zusehends. Vorne war das Pulver geschossen, wurden von den Schermbeckern selbst die besten Siegener Vorlagen nicht zu weiteren Treffern genutzt.

Daran rieb sich denn auch der Debütant bei seinem Statement nach dem erneut ausgebliebenen Erfolgserlebnis im Leimbachstadion.

Dieser Flugkopfball von Björn Jost hätte fast für das 3:2 gesorgt. Schermbecks Torhüter Cedric Drobe verhindert den Einschlag. Jost hat per Kopf den letzten Heimsieg am 18. April gegen Paderborn II gesichert. Foto: Rene Traut

„Das nenne ich Naivität“, meinte Cramer nach dem Abpfiff. „In Halbzeit eins waren wir gar nicht im Spiel, das war Jugendfußball gegen Männerfußball, in Halbzeit zwei wurde das Einmaleins des Fußballs nicht beherzigt.“

Die Arithmetik des Spiels beginnt für Cramer beim Defensivverhalten. „Die individuellen Fehler gilt es abzustellen. Aber die kann ich nicht wegreden, da muss sich jeder selbst im klaren sein, dass man so nicht Oberliga spielen kann.“ Das werde er mit all’ seiner Penetranz einfordern.

Chancen in der Schlussphase

In Zahlen ausgedrückt: Erstmals seit Menschengedenken blieb eine Sportfreunde-Mannschaft in einer Liga-Hinrunde ohne Heimsieg. Und am Ende hätte sich niemand beschweren können, hätte der Gast die volle Punktzahl mit nach Schermbeck genommen.

Denn was da noch an Chancen zugelassen wurde ab der 86. Minute, durfte eigentlich nicht mit einem Punkt belohnt werden. Einzig Torhüter Christoph Thies ist es in der Schlussphase zu verdanken, dass Doppel-Torschütze Milaszewski und gleich zwei Mal der eingewechselte Miles Grumann nicht den dritten oder gar vierten Gäste-Treffer setzten.

Also eher ein schmeichelhaftes 2:2 am ersten Advent? „Ich denke, wir haben eher die Chance, die Partie vorzeitig zu entscheiden“, denkt Tobias Cramer an die Kopfball-Chance von Björn Jost. „Fällt hier das 3:2, ist die Partie durch“, vermutet er. Schermbecks Keeper Cedric Drobe wehrt in der 79. Minute ab, als etwas aufblitze vom Potenzial der Mannschaft, die Cramer auch nicht weg zu diskutieren gedenkt. „Aber so ein Ding muss man dann auch mal machen“, haderte der Coach.

Interessant wäre es auf jeden Fall gewesen, hat doch Björn Jost mit einem Kopfball am 18. April gegen Paderborn II den letzten Siegener Heimsieg gesichert.

Zwei Mal ausgeglichen

Freuen konnte sich Cramer vorher über den schnellen Ausgleich durch Jacob Pistor (9.), nachdem Milaszewski per Elfmeter (Thies an Kilian Niewerth, 7.) für das 0:1 gesorgt hatte, und über das 2:2 durch Filipzik-Ersatz Till Hilchenbach (52.). Nach einer Viertelstunde hatte Milaszewski mit seinem zweiten Treffer nach Schlafmützigkeiten und gleich zwei unnötigen Ballverlusten von Yannick Wolf an der Eckfahne und Pistor an der Strafraumgrenze die Gäste wieder in Führung gebracht.

Siegen: Thies - Yilmaz, Below, Hilchenbach - Krämer, Kaminishi (79. Brusch), Becker, Wolf - Jost - Suzuki (Fünfsinn), Pistor.

Schermbeck: Drobe - Poch, Mule-Ewald, Steinrötter, Zugcic - Niehoff (88. Ankomah-Kissi), Klimczok (79. Grumann) - Hanemann (90.+2 Jacoby), Niewerth, Göbel (65. Turan) - Milaszewski.

S chiedsrichter: Alexander Ernst (Holzen).

Tore: 0:1 Dominik Milaszewski (7., Foulelfmeter), 1:1 Jacob Pistor (9.), 1:2 Dominik Milaszewski (15.), 2:2 Till Hilchenbach (53.).

Zuschauer: 475.