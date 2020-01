Sportfreunde Siegen: Leistungseinbruch nach der Pause

Bochum. Ihren Einstandstest im neuen Jahr hat die Mannschaft der Sportfreunde Siegen unter ihrem Trainer Tobias Cramer nicht bestanden. Der Fußball-Oberligist verlor bei der U19 des VfL Bochum nach 2:0-Pausenführung im Jugendleistungszentrum des Zweitligisten an der Hiltroper Straße mit 2:3. Dabei bescheinigte Cramer seinen Mannen für die erste Halbzeit eine sehr gute Leistung, an die das Team nach neun Wechseln in der Pause im zweiten Durchgang nicht annähernd anzuknüpfen wusste.

Tore durch Filipzik und Peter

„Testspiele sollen uns Anhaltspunkte liefern, wer von den Spielern für ein gewisses Niveau in Frage kommt“, drückt der Coach seine Unzufriedenheit aus. Die zweite Halbzeit habe Aufschlüsse darüber gegeben – überwiegend negative. Aus dem Kader haben lediglich Björn Jost und Yannick Wolf 90 Minuten durchgespielt. Jacob Pistor ist durch eine Virusinfektion noch geschwächt und kam ebenso nicht zum Einsatz wie Ryo Suzuki, der sich nach einer Erkältung mit Lauftraining beschäftigte.

Mit einem Doppelschlag in der 17. und 18. Minute durch Tobias Filipzik und Jan Peters legten die Siegener ihr 2:0 vor. „Das war eine richtig gute Vorstellung und eine hoch verdiente Führung“, lobte Cramer Zweikampfstärke, Raumaufteilung und taktisches Verhalten.

Unerklärlich für Trainer Tobias Cramer

Mit Beginn des zweiten Durchgangs musste sich der neue Trainer vom Gegenteil des zuvor Gesehenen überzeugen lassen: „Das war ernüchternd. Es ist sehr schade, einen solchen Leistungsabfall feststellen zu müssen und dass die Mannschaft sich für eine gute erste Hälfte nicht belohnt.“

Der Tabellensiebte der A-Junioren-Bundesliga West nutzte die Fehlleistungen der Siegener zu Treffern von Dezhen Mucic (66., 70.) und Ibrahim Kara (84.) und drehte damit die Partie.

Siegen erste Halbzeit: Thies – Filipzik, Hilchenbach, Becker – Krämer, Jost, Brusch, Koc, Wolf – Freund, Peters.

Siegen zweite Halbzeit: Litschel – Below, Yilmaz, Dreisbach – Dodic, Kaminishi, Jost, Busik, Wolf – Duran, Fünfsinn.