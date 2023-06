Sportfreunde Siegen: Massiver Kaderumbruch geht weiter

Siegen. Die Sportfreunde Siegen trennen sich von weiteren sechs Spielern.

Nach dem auf den letzten Drücker geschafften Klassenerhalt bleibt bei Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen in Sachen Kaderplanung kein Stein auf dem anderen. Sechs weitere Spieler werden den Verein zum 30. Juni 2023 verlassen.

Mittelfeldspieler Marcel Mosch bestritt seit 2020 insgesamt 51 Spiele für die Krönchenstädter, erzielte dabei fünf Treffer. In der abgelaufenen Saison stand er in 22 Spielen auf dem Platz. Bereits seit 2018 schnürte Marcel Becker seine Schuhe - mit einer kurzen Unterbrechung Mitte 2022 - für die Sportfreunde Siegen. Von seinen insgesamt 58 Einsätzen (ein Tor) fallen sieben auf das aktuelle Spieljahr im roten Dress. Auch Moritz Brato wird den Traditionsverein nach drei Jahren und 54 Einsätzen in der Oberliga Westfalen verlassen, ebenso wie Leandro Fünfsinn, der - wie bereits in dieser Zeitung berichtet - zum Neu-Westfalenligisten TuS Erndtebrück wechselt. Der 23-Jährige geht mit einer Bilanz von elf Toren in 59 Einsätzen für Rot-Weiß. 2019 stieß Till Hilchenbach zur Mannschaft, der als Innenverteidiger über diesen Zeitraum sieben Treffer in 71 Einsätzen verbuchte.

Und: Das zweite Engagement von Julian Jakobs wird nach der aktuellen Saison bei den Sportfreunden enden. In 2022/2023 brachte es der Routinier verletzungsbedingt nur auf zwölf Einsätze.

