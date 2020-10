Sportfreunde Siegen: Michél Harrer, der Weitgereiste

Siegen. Die Sportfreunde-Fans mögen den wuchtigen neuen Mittelstürmer Michél Harrer, der nach zehn Spielen fünf Mal getroffen hat.

„So lange die Knochen tragen, kann es noch weiter gehen.“ Michél Harrer, mit 33 Lenzen der älteste Kicker im Kader von Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen, denkt nach wechselvollem Fußballer-Dasein und allein zehn Stationen im Seniorenbereich, seit er 2005 aus der Jugend von RW Essen in den Profikader des damaligen Zweitliga-Aufsteigers befördert wurde, noch längst nicht ans Aufhören. „Ich entscheide das von Saison zu Saison. Aber im Moment macht es noch richtig Spaß“, so der gebürtige Düsseldorfer, der inzwischen mit Ehefrau und 18-monatigem Sohn unterm Krönchen wohnt.

Keine Veränderungen im Kader Am Sportfreunde-Kader für die anstehende Auswärtsaufgabe bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster wird sich gegenüber dem Sonntagspiel gegen SG Finnentrop/Bamenohl nichts Gravierendes ändern. Fehlen wird weiterhin Kapitän Björn Jost, dessen Knieblessur noch keine Trainingseinheit zuließ. Ob Marcel Mosch in den Kader rutschen wird, ist noch unklar. In Gütersloh gehörte er dazu, gegen Finnentrop nicht.

Wohl vorerst letztes Spiel

Dass das Punktspiel heute Abend (19 Uhr) bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster das vorerst letzte auf absehbare Zeit wird, hat mit seinen Überlegungen allerdings nichts zu tun. „Was zurzeit passiert, hat noch niemand von uns erlebt“, spricht Harrer die Corona-Zeit und die dadurch verhängten Beschränkungen an. Gestern wurde in der Videoschalte der Landeschefs mit der Bundeskanzlerin der Amateursport ab dem 2. November auf Eis gelegt.

Von den Fans am Tribünenrand umjubelt: Michél Harrer (hier links mit Leon Kunz) nach dem 3:2-Siegtreffer am Sonntag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl. Foto: Rene Traut

„Da können wir froh sein, dass wir bislang noch immer spielen konnten“, blickt der wuchtige Angreifer auf die Oberliga-Tabelle, die nach jetzt bereits 19 Absagen ein total schiefes Bild ergibt.

Bleiben wir aber bei Michél Harrer und seinem eingeschlagenen Weg, der ihn nach Siegen und zu den Sportfreunden geführt hat. „Ich stand schon seit längerer Zeit regelmäßig mit unserem Trainer Tobias Cramer in Kontakt, aber zu einem Wechsel nach Kassel ist es nicht gekommen. Dass es jetzt mit Siegen geklappt hat, finde ich aber gut“, so der Angreifer, der durch seine Erfahrung und seinen Tor-Instinkt schon in dieser Anfangsphase der Saison der Mannschaft so manchen Punkt beschert hat.

In vielen Regionen zu Hause

„Auf diesem Weg kann es gern weitergehen“, freut sich der zuletzt bei Bayern-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg tätige „Deutschland-Bummler“ der vergangenen 15 Jahre. Sah er doch über Düsseldorf und Essen in Vereinen wie den FC Sylt, den 1. FC Magdeburg, VfR Neumünster, Wacker Nordhausen, den SC Wiedenbrück und eben Aschaffenburg den Ball in so gut wie jede Himmelsrichtung rollen.

Und jetzt eben in Siegen, wo in der Vergangenheit schon viele Kicker landeten, die ein ähnliches „Stellenprofil“ aufweisen. „Dass hier in Richtung Zuschauern was abgehen kann, habe ich schon gemerkt. Bislang habe ich das vor allem in Essen und Magdeburg erlebt. Und das waren schon besondere Stationen, was die Begeisterung der Fans angeht.“

Homogene Mannschaft

Eine Atmosphäre dieser Art gehört in Siegen bekanntlich der Vergangenheit an und es wird einiger Sprünge bedürfen, noch einmal in ähnliche Sphären vorzustoßen. Doch das, was Michél Harrer in seiner erst kurzen Zeit hier erlebt hat, stimmt ihn durchaus optimistisch. „Wir haben hier eine homogene Mannschaft“, hat er erkannt. „Nach Anlaufproblemen sind wir ordentlich ins Rollen gekommen. Und das wollen wir in Münster beweisen.“

Zwar habe es zuletzt gegen Finnentrop/Bamenohl einen kleinen Schritt zurück gegeben, „aber“, so Harrer, „das Spiel wurde gewonnen - und das zählt.“ Dass man auch aus Münster Zählbares mitbringen könne, daran lässt der Stürmer keinen Zweifel aufkommen. „Wenn wir an die Spiele gegen Meinerzhagen, Kaan-Marienborn und Gütersloh anknüpfen können, ist ein Sieg drin. In Münster spielen wir auf Kunstrasen, das kann uns bei dieser Witterung entgegen kommen.“

Fünf Tore hat der Neu-Siegener bislang auf dem Konto. Der Doppelpack am vergangenen Sonntag, das Führungstor in Gütersloh und gegen Kaan, das Siegtor in Erndtebrück. Für einige Punkte war sein Engagement in Siegen, wo Trainer Tobias Cramer auf die Verpflichtung Harrers gepocht hatte, also schon gut. Und wenn es nach Michél Harrer ginge, könnten gern noch einige folgen.