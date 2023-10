Sportfreunde Siegen nach 4:0 im Viertelfinale

Hilchenbach. Mit 4:0 (0:0) setzte sich Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen im Achtelfinale des Kreispokals beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Hilchenbach durch.

Oberligist Sportfreunde Siegen ist eine Woche vor dem Restprogramm des Kreispokal-Achtelfinals ins Viertelfinale eingezogen. Vor gut 500 Zuschauern in der Dahlbrucher Winterbach siegte das Team von Trainer Christian Nerhbauer ungefährdet mit 4:0 (0:0).

Wollte sich gegen den massiv verteidigenden Bezirksliga-Aufsteiger im ersten Durchgang kein Treffer für die Siegener einstellen, so war es vier Minuten nach der Pause Lars Schardt, der die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs zur Führung nutzte. Außenvereidiger Kevin Krumm hatte den Ball flach nach innen geschlagen. Schardt hatte auch im ersten Durchgang die einzoge echte Tormöglichkeit, als er mit seinem 18-Meter-Schuss die Unterkante der Querlatte anvisierte, von wo die Kugel auf die Torlinie klatschte.

Ansonsten bereinigte die stabile Hilchenbacher Defensive die Situationen recht sicher, Torhüter Lenard Markija machte seine Sache ebenfalls gut.

Nach langer Verletzungspause kommt Siegens Benit Dinaj (schwarzes Trikot) am Pokalabend in Hilchenbach wieder zum Einsatz und erzielt den Treffer zum 3:0. Foto: Carsten Loos

Die Gastgeber besaßen eine echte Möglichkeit bei einem Konter in der 24. Minute gegen die in dieser Situation zu hoch stehende Siegener Abwehr. Der schnelle Arian Dema entwischte der halbrechten Position und zog in Richtung Torhüter Christoph Thies. Allerdings fing ihn der zurückeilende Jannik Krämer im Strafraum ab, ehe Dema zum Abschluss kam.

Mit dem 2:0 sechs Minuten nach der Führung, als sich Jannik Huber auf dem linken Flügel in Szene setzte und die Flanke Jacob Pistor verwertete, war die Partie praktisch entschieden. Die Hilchenbacher kamen nicht mehr in Tornähe, zu sicher verteidigten die Jubes Ticha und Marvin Hartmann im Zentrum. Kein Durchkommen für die Mannen von Coach Daniel Morillo, der dennoch sein Team lobte, weil es zu keinem Zeitpunkt aufsteckte, und vor allem in der Defensive aufopferungsvoll kämpfte.

Weitere Treffer vermichten duie Robin Juksaar und Co dennoch nicht zu verhindern. Der eingewechselte Benit Dinaj traf mit geschicktem Heber nach 70 Minuten zum 3:0,, der ebenfalls noch ins Spiel gekommene Leon Pursian stellte nach Krumms scharfer Hereingabe den Endstand her (88.).

„Das Weiterkommen war wichtig für uns, aber auch das Zustandekommen des Sieges war überzeugend.“ Trainer Thorsten Nehrbauer lobte das Engagement der Mannschaft und war angetan von den Rückkehrern Marius Zentler, Dinaj und Pursian, „Die Jungs geben Gas, und verlieren nicht die Geduld“, so der Coach.

Sportfreunde Siegen: Thies - Nabesaka, Hartmann, Ticha, Krämer - Hodroj (85. Kraft), Busik, Krämer (77. Zentler), Huber (57. Dinaj) - Schardt (73. Pursian), Pistor (57. Pinner).

