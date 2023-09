Sportfreunde Siegen: Patrick Helmes ist entlassen

Siegen. Am Montagnachmittag haben sich die Sportfreunde Siegen von Trainer Patrick Helmes getrennt.

Patrick Helmes ist nicht mehr Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen. Der Ex-Profi wurde am Montagmittag von seinen Aufgaben entbunden. Helmes ist mit den Sportfreunden, die er im Januar übernahm, in dieser Saison 2023/2024 nach sieben Spieltagen noch sieglos.

Ottmar Griffel, sportlicher Leiter der Sportfreunde Siegen: „Die Niederlage im wichtigen Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 und die aktuelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen hat uns zu diesem Schritt gezwungen, um mit neuen Impulsen die anstehenden Aufgaben anzugehen.“

Vorerst übernimmt Marcel Becker

„Ich wünsche der Mannschaft, dass sie gestärkt aus der Situation hervorgeht und das Spielglück, was uns in den letzten Wochen trotz eines sehr hohen Engagements leider fehlte, wieder auf die Seite der Mannschaft fällt. In den zurückliegenden Gesprächen mit unserem Vorstand haben sich in den letzten Wochen in Bezug auf Kaderstruktur und Saisonziele sehr klare Differenzen herauskristallisiert. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass ein Mittelfeldplatz möglich ist“, äußerte sich Patrick Helmes selbst zur aktuellen Situation.

Vorerst übernimmt nun Co-Trainer Marcel Becker gemeinsam mit Ottmar Griffel das Training der Mannschaft in Vorbereitung auf die beiden anstehenden Spiele im Kreispokal am Mittwoch gegen die SpVg. Niederndorf und das nächste Meisterschaftsspiel bei der SpVgg Erkenschwick.

„Helmes hatte die Mannschaft im Januar diesen Jahres übernommen und in einem packenden Saisonfinale zum Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen geführt. „Für uns gilt es nun den Trainermarkt ausgiebig zu sondieren, dabei aber nicht in unnötige Hektik zu verfallen.

