Sportfreunde Siegen: Spiel in Gütersloh abgesagt

Gütersloh. Zweite Spielabsage für die Siegener Sportfreunde in der Fußball-Oberliga: Die Partie am Sonntag beim FC Gütersloh fällt aus.

Aufgrund der ergiebigen Schneefälle und die in der vergangenen Nacht ebenso ergiebigen Regenfälle nebst einsetzendem Tauwetter hat die Stadt Gütersloh die Spielstätte des Fußball-Oberligisten FC Gütersloh am Heidewald für das anstehende Meisterschaftsspiel gegen die Siegener Sportfreunde gesperrt. Die Partie fällt somit aus. Für die Siegener und ihren Trainer Patrick Helmes bedeutet das „verschärftes Training“ mit zusätzlichen Einheiten auf dem Kunstrasen sowohl am Samstag als auch am Sonntag. „Wir fokussieren uns jetzt voll auf die wichtige Partie am übernächsten Sonntag gegen den 1. FC Gievenbeck“, so Helmes, der dann seinen ersten Dreier seiner Amtszeit einfahren will. Neben dem ausgefallenen Spiel vor 14 Tagen bei der Zweitvertretung von Preußen Münster, das am Mittwoch, 29. März, 20 Uhr, nachgeholt wird, steht jetzt also ein weiteres Nachholspiel in der Fremde an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein