Sportfreunde Siegen: Trainer trotz des 1:2 zufrieden

Nein, unzufrieden war Tobias Cramer mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der 1:2 (1:0)-Niederlage bei der U19 von Borussia Mönchengladbach nicht. Der Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen hatte insbesondere in der ersten Halbzeit eine sehr ordentliche Darbietung beim Tabellenfünften der A-Junioren-Bundesliga West gesehen. „Es kristallisiert sich auch so langsam heraus, wer gut dabei ist“, erklärte er.

Die Sportfreunde waren kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Schuss von Furkan Yilmaz aus 25 Metern in den Winkel in Führung gegangen. In der Schlussphase fehlten allerdings auch, wenig überraschend, ein paar Körner. Die jungen „Fohlen“ kamen durch Ismail Harnafi (72.) zum Ausgleich, Kevin Rubaszewski traf acht Minuten später zum Sieg für die Borussia.

Soufiane El-Faouzi verletzt sich

„Dass wir ein bisschen müde in den Beinen und vom Kopf her sind, ist doch klar. Wenn wir das jetzt nicht sind, wann sollten wir das schon sein“, sieht Cramer einen ziemlich intensiven Zeitpunkt der Vorbereitung. Ein paar Sorgenfalten bereitet dem Linienchef die verletzungsbedingte Auswechslung von Soufiane El-Faouzi (Oberschenkel). „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Cramer mit Blick auf den jungen Mittelfeldspieler, der eigentlich noch für die A-Jugend der Siegener aufläuft.

Der nächste Test für die Sportfreunde steht am Sonntag (15 Uhr) bei Mittelrheinligist FC Hürth an.