Sportfreunde Siegen: Trauer um Ehrenpräsident Manfred Utsch

Siegen. Im Alter von 85 Jahren ist Manfred Utsch, Ehrenpräsident und ehemaliger Unterstützer der Sportfreunde Siegen, gestorben.

Die Sportwelt in Siegen und Umgebung hat einen ihrer größten Fürsprecher und Unterstützer verloren. Im Alter von 85 Jahren ist vor wenigen Tagen Manfred Utsch, der Ehrenpräsident der Sportfreunde Siegen, nach kurzer, aber schwerer Krankheit gestorben.

Der Name Manfred Utsch ist untrennbar mit dem Erfolg der Sportfreunden Siegen verbunden. Dank der großzügigen Unterstützer und der Beharrlichkeit des Eiserfelder Unternehmers schaffte es das Aushängeschild des Siegerländer Fußballs im Jahr 2005 bis in die 2. Bundesliga. Mit dem Ausstieg Manfred Utschs bei „seinen“ Sportfreunden ging es bei dem Verein aus dem Leimbachtal auch sportlich bergab. 2013 wurde er zum Ehrenpräsident ernannt, verschaffte sich auch in den Folgejahren immer wieder Gehör. Dies war zuletzt im Herbst vergangenen Jahres der Fall, als Manfred Utsch bei Fusionsgesprächen mit dem Nachbarverein 1. FC Kaan-Marienborn voran ging. Das Projekt scheiterte letztlich.

Stiftung zur Förderung des Sports

Bereits 2009 gründeten Manfred Utsch und seine aus Bremen stammende Frau Dagmar Utsch-Stichhahn die Stiftung „Anstoß zum Leben“. Sinn und Zweck war und ist die Förderung des Sports. In besonderem Maße werden Vorhaben gefördert, deren Ergebnisse nachhaltig dem regionalen Jugendsport zugutekommen oder aber die Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund stellen. Im vergangenen Jahr wurde im Oberen Leimbachtal der TeamSportPark Siegen, eine innovative Sportstätte für die Stadt und die Region, eingeweiht.

Seit Bestehen der Stiftung sind auch zahlreiche andere Sportvereine in der Region Siegen-Wittgenstein unterstützt worden.

